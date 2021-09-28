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Новости Силовики
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Халатность чиновников Запорожской таможни нанесла государству 42 млн грн убытков, - СБУ

Халатность чиновников Запорожской таможни нанесла государству 42 млн грн убытков, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему злоупотреблений, организованную должностными лицами Запорожской таможни. Вследствие их действий государству нанесен многомиллионный ущерб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники внедрили схему еще в 2019 году. Она основана на "сотрудничестве" с недобросовестными предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов.

Только по одному из установленных фактов, из-за служебной "халатности" чиновников, государственный бюджет недополучил почти 42 миллиона гривен. Это произошло из-за того, что служащий таможни не выполнил своих обязанностей надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд.

В результате, административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания.

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Сейчас одному из сотрудников Запорожской таможни сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

правоохранительные органы (2969) СБУ (19878) силовики (2798) таможня (1958) Запорожская область (3066)


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Топ комментарии
+4
Это теперь ТАК называется ?
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28.09.2021 18:17
+3
"Халатность", ага. За неї було заплачено, називайте речі своїми іменами.
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28.09.2021 18:16
+3
Взяточников срочно переименовать в халатников...
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28.09.2021 18:22
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"Халатность", ага. За неї було заплачено, називайте речі своїми іменами.
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28.09.2021 18:16 Ответить
Це "нехлюйство", а не "халатность". Нема чого мавпувати мокшанських людоїдів.
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28.09.2021 19:30 Ответить
Это теперь ТАК называется ?
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28.09.2021 18:17 Ответить
Взяточников срочно переименовать в халатников...
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28.09.2021 18:22 Ответить
Тобто крадіжка у особливо великих розмірах зараз називається халатность?
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28.09.2021 18:24 Ответить
Так это же не забезплатно.
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28.09.2021 18:31 Ответить
А скільки таких "халатників" іще гуляють на свободі, уявити важко.
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28.09.2021 18:27 Ответить
95 квартал в жизнь
Скиздили 42 ляма-получили выговор
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28.09.2021 19:13 Ответить
А руководство таможни не в апреле 19 го назначили?
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28.09.2021 19:37 Ответить
Яка халатність? В тюрягу! Тоді "халатників" сходу нестане
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28.09.2021 19:41 Ответить
Возместить! НЕ ЧЕМ? квартиры, дома, машины... ох и судьи такие же, лафа.
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28.09.2021 21:49 Ответить
 
 