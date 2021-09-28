Халатность чиновников Запорожской таможни нанесла государству 42 млн грн убытков, - СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила схему злоупотреблений, организованную должностными лицами Запорожской таможни. Вследствие их действий государству нанесен многомиллионный ущерб.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительной информации, злоумышленники внедрили схему еще в 2019 году. Она основана на "сотрудничестве" с недобросовестными предпринимателями, которые нарушали правила таможенного оформления грузов.
Только по одному из установленных фактов, из-за служебной "халатности" чиновников, государственный бюджет недополучил почти 42 миллиона гривен. Это произошло из-за того, что служащий таможни не выполнил своих обязанностей надлежащим образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд.
В результате, административное производство закрыли на основании истечения сроков наложения взыскания.
Сейчас одному из сотрудников Запорожской таможни сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
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