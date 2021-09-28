В Северодонецке планируют строительство микрорайона на 250 квартир для переселенцев, - Луганская ОГА

В Северодонецке Луганской области планируется построить микрорайон для переселенцев. Проект предусматривает 250 квартир. Жилье будет муниципальным.

Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай во время встречи с генеральным консулом Федеративной Республики Германия в г. Донецке (офис Днипро) Таней Байер 28 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЛугОГА.

Они обсудили вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Глава области рассказал, что в рамках программы МОМ (Международная организация по миграции, - Ред.) при поддержке правительства Германии планируется построить в Северодонецке целый микрорайон на 250 квартир. По проекту это будет муниципальное жилье", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сейчас идет строительство двух домов для переселенцев в Кременной, заканчивается строительство жилья в Рубежном. По информации ЛугОГА, строительства в этих городах продолжаются в рамках реализации Стратегии развития Луганской области на 2021-2027 годы. Речь идет о реконструкции зданий по ул. Чехова, 9 и Чехова, 9-Б под жилой дом в г. Рубежное и строительство недостроенного жилого дома в г. Кременная, ул. Центральная (Октябрьская), д. 12. Проведены тендерные торги, заключены договоры на выполнение работ по строительству. Работы продолжаются.

Также Гайдай сообщил, что в 2023 году закончится ремонт всех основных дорог. И к этому времени начнется проект строительства железнодорожной ветки. За два года планируется провести ее электрификацию, что позволит сократить время поездки, например, в Киев на 4 часа. Будет сделано троллейбусное сообщение Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Кроме того, будут реконструирован Попаснянский водоканал и многое другое.