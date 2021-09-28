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В Северодонецке планируют строительство микрорайона на 250 квартир для переселенцев, - Луганская ОГА

В Северодонецке планируют строительство микрорайона на 250 квартир для переселенцев, - Луганская ОГА

В Северодонецке Луганской области планируется построить микрорайон для переселенцев. Проект предусматривает 250 квартир. Жилье будет муниципальным.

Об этом заявил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай во время встречи с генеральным консулом Федеративной Республики Германия в г. Донецке (офис Днипро) Таней Байер 28 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЛугОГА.

Они обсудили вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Глава области рассказал, что в рамках программы МОМ (Международная организация по миграции, - Ред.) при поддержке правительства Германии планируется построить в Северодонецке целый микрорайон на 250 квартир. По проекту это будет муниципальное жилье", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сейчас идет строительство двух домов для переселенцев в Кременной, заканчивается строительство жилья в Рубежном. По информации ЛугОГА, строительства в этих городах продолжаются в рамках реализации Стратегии развития Луганской области на 2021-2027 годы. Речь идет о реконструкции зданий по ул. Чехова, 9 и Чехова, 9-Б под жилой дом в г. Рубежное и строительство недостроенного жилого дома в г. Кременная, ул. Центральная (Октябрьская), д. 12. Проведены тендерные торги, заключены договоры на выполнение работ по строительству. Работы продолжаются.

Также Гайдай сообщил, что в 2023 году закончится ремонт всех основных дорог. И к этому времени начнется проект строительства железнодорожной ветки. За два года планируется провести ее электрификацию, что позволит сократить время поездки, например, в Киев на 4 часа. Будет сделано троллейбусное сообщение Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Кроме того, будут реконструирован Попаснянский водоканал и многое другое.

Автор: 

Северодонецк (605) строительство (1997) переселенцы (530) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+8
Який то мікрорайон на 250 квартир... То ж один-два п'ятиповерхові будинки)))
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28.09.2021 18:34
+6
Вы военным лучше постройте, и которые воюют, а не только числятся. А не этим мутнорылым "переселенцам". В Воркуту, Мурманск и Хабаровск пусть переселяются. Дурни мы дурни и не лечимся, госденьги разбазариваются куда попало
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28.09.2021 18:24
+5
А почему не город из 250 квартир, а микрорайон?
Может деньги выделили на микрорайон? На 25000 квартир? А вы 1 дом построите?!
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28.09.2021 18:34
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Правила форума Совет форумчан
Вы военным лучше постройте, и которые воюют, а не только числятся. А не этим мутнорылым "переселенцам". В Воркуту, Мурманск и Хабаровск пусть переселяются. Дурни мы дурни и не лечимся, госденьги разбазариваются куда попало
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28.09.2021 18:24 Ответить
В Воркуте тысячи брошенных квартир, выбирай любую и заезжай!
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28.09.2021 19:48 Ответить
Який то мікрорайон на 250 квартир... То ж один-два п'ятиповерхові будинки)))
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28.09.2021 18:34 Ответить
Ты не шаришь! Это будет 250 домов на 1 квартиру, а потом их приватизируют.
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28.09.2021 19:43 Ответить
А почему не город из 250 квартир, а микрорайон?
Может деньги выделили на микрорайон? На 25000 квартир? А вы 1 дом построите?!
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28.09.2021 18:34 Ответить
под этот шумок будут построены котеджи для сепаров и бандюков, *** буду. 250 квартир это две пятиэтажки по 8 подездов, а тут целый микрорайон...
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28.09.2021 19:04 Ответить
в 5 єтажке 4 подьезда - 80 квартир... 3 пятиєтажки или одна 16......
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28.09.2021 18:35 Ответить
Мы им построим микрорайон, со всеми благами, но они всё равно будут в сторону ырыфии смотреть, прозомбированые ырыфским зомбоящикиком и будут обвинять Украину во всех грехах...
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28.09.2021 18:35 Ответить
Если умеренно воровать, то может хватит на фундамент.
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28.09.2021 18:36 Ответить
ну фундамент заложат, деньги на счет какой под проенты... за 10 лет поди половины людей и в живых не будет...
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28.09.2021 18:38 Ответить
Дивно, що в цих планах немає найстарішого міста Луганщини Лисичанська. Якби не залізничний вокзал, якого немає в Северодонецьку, то і тролейбус ніхто б не планував туди тягнути.
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28.09.2021 18:37 Ответить
Будет сделано троллейбусное сообщение Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Источник:
===========
Этот проект при совке не смогли реализовать, а тут во время войны решили бабла из бюджета попилить. Твари зелёные.
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28.09.2021 19:01 Ответить
троллейбусное сообщение будет только до жд вокзала Лисичанска!
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28.09.2021 19:21 Ответить
Мало того.... Никаких линий электропередач не будет достроено. Тралейбусы будут ездить на аккумуляторах.
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28.09.2021 20:27 Ответить
охранять линии по трассе АММИАК- ЖД кто будет? Дауны. Проще купить 20 автобусов, чем проложить троллейбусную линию. Они в Севере не в состоянии организовать троллейбусное сообщение, один троллейбус в 20-30 минут ходит, а 5-я или 4-я линия, там вообще жесть. 6-ю кажется вообще похерили.
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29.09.2021 16:40 Ответить
микрорайонище
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28.09.2021 18:40 Ответить
Сіверодонецьк гніздо сепаратизму.
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28.09.2021 18:45 Ответить
"Велике будівництво" триває !!! Пилорама працює ,головне вчасно підвозити баб....тю, пиломатеріал !!!)))
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28.09.2021 18:50 Ответить
Ну и нахера они мне нужны в Северодонецке? Почти все - хамьё или дети коллаборантов.
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28.09.2021 18:59 Ответить
Тому що це такі самі гниди як на Банковій та Грушевського !!!)))
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28.09.2021 19:02 Ответить
В Лисичанске постройте, там благодать одна... Или в Золотом. Там после отвода войск вообще курортная зона. Да и развитие Золотого пойдет сразу. И не переселенцы это, а беженцы. Сначала русский мир звали, а потом сбежали из него.
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28.09.2021 19:10 Ответить
Город за счёт беженцев вырос со 150к до 300к. Построят две пятиэтажки. Ваааааау. Отдайте квартиры военным, а возле дома на флагштоке пусть висит сепар-мэр. При нём флаг ДНР у исполкома появился через 5 минут после захода кацапов в город.
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28.09.2021 19:57 Ответить
 
 