Мы не будем предоставлять автономии армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Алиев заявил в интервью телеканалу France 24.
"Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о независимости. А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии", - сказал он.
Алиев подтвердил, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. "Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить (...) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными", - сказал президент.
Алиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе. Он призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам о подписании мирного договора.
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просто я за шо говорю - наші люди адекватні - і ніяка це не міна була. Австрійці це знали.. ну... може просто ми з рабським менталітетом чи шо там?
але не варто їх як то.... позбавляти права вибирати клоунів - просто сам бачиш шо клоунів вибирають не тільки лиш вони....
никто тупо не избирает зажопов то.
вот как блогер писал за Усика - его тупо достало шо указывают - а это ты не так сказал, а вот то не так сделал, а вот тут не правильно дал нигеру по ороже, а там не так перекрестился.
так братан, я бы тоже "с Агрился"(озлобился)
и ведь сегодня, и вчера тупо понял что Усику неприятно то шо его обсерают.
Что на его месте ты бы делал то?
Ему нравится там жить, ну и что? Прославляет сстрану - слава ему и так дальше.
але лише кримсько-татарська - корінного народу Криму
із більше 150 вязнів лише декілька українців.
щодо "українців" у Криму, то з 2014 року за переписом щезло біля 600 тис. "українців".
вони виїхали в Україну?
ні, вони стали навіть не "хохлами", вони стали РУССКИМИ
чому тоді ти за Державність України - кацапи теж кричать про Юго-Западній край або Хохляцкую губернію
питання ще є ?
+ кримчаків і т.п.
Бо це їхня батьківщина та іншої своєї держави у них немає .
А армяни - мають свою незалежну державу ...
Москалі - мають свою , хоч і херову - зато велику державу...
Мадяри - мають свою ...
Надувай щеки дальше.
В Карабахе нет азербайджанских органов власти, армии, полиции и азербайджанцев.
Офигенная победа, время помечтать.
Твой идол?
как на мой взгляд.автономия это идиотизм.