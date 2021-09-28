Мы не будем предоставлять автономии армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Алиев заявил в интервью телеканалу France 24.

"Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о независимости. А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии", - сказал он.

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Алиев подтвердил, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. "Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить (...) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными", - сказал президент.

Алиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе. Он призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам о подписании мирного договора.

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