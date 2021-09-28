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Мы не будем предоставлять автономии армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, - Алиев

Мы не будем предоставлять автономии армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления какой-либо автономии армянам, проживающим в Карабахе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Алиев заявил в интервью телеканалу France 24.

"Что касается разговора об автономии, то сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знают позицию Азербайджана. Мы в свое время предлагали предоставить армянам определенную степень самоуправления, но они неизменно отвергали этот вариант. Они говорили только о независимости. А сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии", - сказал он.

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Алиев подтвердил, что считает армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершенным. "Конфликт решен, это моя позиция, реальность показывает, что эта позиция верная. Поэтому какие-либо заявления о том, что конфликт не решен, они не только не уместны, но и очень опасны. Если конфликт не решен, то пусть скажут, как его надо решить (...) Поэтому заявления о том, что конфликт не урегулирован, являются не только контрпродуктивными, но и вредными", - сказал президент.

Алиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе. Он призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, начать делимитацию и демаркацию границ, подготовку к переговорам о подписании мирного договора.

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Алиев Ильхам (162) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+33
Молодцы азербайджанцы. Автономия в Карабахе - бомба замедленного действия.
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28.09.2021 18:25
+30
Будь-яка автономія ,це мина повільної дії !!! Саме автономіі Донбаса прагне Росія !!!)))
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28.09.2021 18:29
+27
Це тільки ми можем давати автономію Криму,а розумні люди собі такого не дозволяють.
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28.09.2021 18:26
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Молодцы азербайджанцы. Автономия в Карабахе - бомба замедленного действия.
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28.09.2021 18:25 Ответить
Хотят побольше "Армении", пусть "валят" в Армению. Что ещё за "армянский мир"?
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28.09.2021 18:48 Ответить
Освобождение Иреванского ханства тоже будет на очереди.Пусть хайские арабы валят на свою Родину-в Арабистан.
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28.09.2021 19:09 Ответить
арабы - семиты, ты хочешь сказать, что и армяне семиты?
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28.09.2021 19:54 Ответить
Та він у черговий раз дорвався до комп"ютера у приймальному відділенні "психушки" (поки медбрат вечірні пігулки хворим роздає)
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28.09.2021 19:56 Ответить
Историк Василий Величко(онже главред. очень популярного журнала "Кавказ" издававшегося в Тбилиси в конце 19в.) в своей книге "Кавказ" писал, что те кого наз-ют армяне на самом деле смесь халдейских племен и цыган арабских.Там же фото их одежды-как у курдов.
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28.09.2021 20:40 Ответить
это вымысел или полное заблуждение того Величко..? во первых, цыгане ни с кем не смешиваются до образования нового народа, во вторых, армяне, по- истории, очень древний народ со своим(как они говорят и пишут в истории) государством Урарту. в третих, одежда как у курдов, это признак чего? курды отдельный народ и на армянскость никак не претендуют.... или армяне претендуют на курдов и их историю? то что армяне раньше жили на территории Персии, это тоже исторический факт.
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28.09.2021 21:54 Ответить
Во первых Урарту это другое(ворованное) произношение сл.Арарат=Эр Яра Ата-Муж Рана Отца пер.с одэри(азэри).Просто слова переставили.Во вторых их до революции подругому называли.В третих Персия=Пэри Уш(Парков сознание)=ПэриДжан(Парков греческих душа).Это половина Одэрбэйджана с одэрскими царями(шах Аббас Великий,Исмаил,Худабанда.Исмаил,Надир и др.принц Мирза) и ГЛАВНОЕ НАСТОЯЩАЯ ПЕРСИЯ(ПЭРИДЖАН)-половина Дагестана( наз-ся тоже Одэрбэйджан,нынеш.Одэрбэйджан и север Ирана, а имперя доходила до ПэриГапы(Перикоп)-Дверь Персии.Ее карту сейчас воруют хайские арабы, рисуя как свою.
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29.09.2021 18:09 Ответить
вы выссказываете свою виденье, знание и свою точку зрения... армяны рассказывают свою точку зрения... понимаю, узел, который закручен в ваших краях очень сложный... без базовой подготовки понять его сложно.... совковой истории верить - себя не уважать, но к сожалению, живем во многом ее брехливыми преподносами и стереотипами.... я больше склонясь верить азербайджану чем армении.
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29.09.2021 20:12 Ответить
сама тема интересная... халдеи, армяне, семиты... как выстроить все это в цепочку, если такое возможно?
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28.09.2021 22:15 Ответить
На 30% благодаря тиграну великому... был в свое время великий эксперимент по скрещиваню с евреями добровольно-принудительно...с целью научить армян торговать...и как видим эксперимент удался
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28.09.2021 22:20 Ответить
Це тільки ми можем давати автономію Криму,а розумні люди собі такого не дозволяють.
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28.09.2021 18:26 Ответить
Будь-яка автономія ,це мина повільної дії !!! Саме автономіі Донбаса прагне Росія !!!)))
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28.09.2021 18:29 Ответить
Насрать нам на її прагнення і робити те що влаштовує нас. Якщо виконувати забаганки кожної тварини то собі нічого не залишиться.
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28.09.2021 18:34 Ответить
не так. Закарпатська Русь була норм - більшість населення було нашими - і спокійно мали автономію. он, ще навіть дороги, бруківка є - щось старались будувати, але тупо той асфальт зліз нахрін. Австрійці будували - навічно ж)))
просто я за шо говорю - наші люди адекватні - і ніяка це не міна була. Австрійці це знали.. ну... може просто ми з рабським менталітетом чи шо там?
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28.09.2021 18:38 Ответить
Крим і Донбас має бути областями і позбавлений права участі у виборах мінімум на 20 років як було при об"єднанні германії.
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28.09.2021 18:54 Ответить
можливо й так.
але не варто їх як то.... позбавляти права вибирати клоунів - просто сам бачиш шо клоунів вибирають не тільки лиш вони....
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28.09.2021 19:00 Ответить
Вони обирають зажопників,відкритих ворогів України, як раніше регіоналов так і тепер комуняцьку мудачуківську мразоту.
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28.09.2021 19:06 Ответить
та не базарь такого.
никто тупо не избирает зажопов то.
вот как блогер писал за Усика - его тупо достало шо указывают - а это ты не так сказал, а вот то не так сделал, а вот тут не правильно дал нигеру по ороже, а там не так перекрестился.
так братан, я бы тоже "с Агрился"(озлобился)
и ведь сегодня, и вчера тупо понял что Усику неприятно то шо его обсерают.
Что на его месте ты бы делал то?
Ему нравится там жить, ну и что? Прославляет сстрану - слава ему и так дальше.
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28.09.2021 19:27 Ответить
Идеальную параллель можно провести между автономией армянской в Н. Карабахе и автономией что сдуру предоставили Крыму в 1992г! Там тогда сразу Мешков обьявился президентом себя назначил. Но не учёл идиот интересов РФ, те его и приловили, но не посадили а сберегли. Оно несколько лет назад вылезло и по новой замутило. Но опять пенька старого кышнули. 30 лет Азербайджан ждал своего часа, и всё на свои места расставил наконец. Нам возможно не получится к сожалению. Пока не нация мы. А они---да!
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28.09.2021 21:42 Ответить
в Криму має бути автономія

але лише кримсько-татарська - корінного народу Криму
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28.09.2021 18:38 Ответить
за Донбас - ніякої автономії - "пораженіє в правах" на 20 років !
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28.09.2021 18:40 Ответить
Коли кримські татари самі відвоюють Крим,тоді нехай буде їх автономія, а якщо життям українців то Україна повинна бути унітарною без усяких автономій з Кримською областю.
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28.09.2021 18:41 Ответить
киримли вже воюють - своєю присутністю в Криму та непокорою Путіну.
із більше 150 вязнів лише декілька українців.

щодо "українців" у Криму, то з 2014 року за переписом щезло біля 600 тис. "українців".
вони виїхали в Україну?
ні, вони стали навіть не "хохлами", вони стали РУССКИМИ
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28.09.2021 18:56 Ответить
Тобто тебе зараз захищають зрадники,а ти патріот сидиш на дивані і ждеш автономію? Бачив я яке відношення було у Криму до українців,як кацапів так і татар,тож тільки кримська область у складі України,з обов"язковою державною мовою на всій території.
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28.09.2021 19:03 Ответить
ольгінські алені пасуться у ... спамі !
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28.09.2021 19:12 Ответить
У спамі
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28.09.2021 19:17 Ответить
Дуже поважю кримських татар , але я за Україну без автономій .
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28.09.2021 19:13 Ответить
а право народу мати свою державність, хоча б у формі автономії на СВОЇЙ землі ти не поважаєшь ?
чому тоді ти за Державність України - кацапи теж кричать про Юго-Западній край або Хохляцкую губернію
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28.09.2021 19:16 Ответить
Атономія і федерація це формат окупованих територій,а Україна нікого не окуповувала на відміну від ***** і у нас унітарна держава.Це особисто для дебілів
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28.09.2021 19:20 Ответить
Алекс --заспокойся ! А як ****** захочуть свою автономію , або ще хтось , і що це буде за Україна ? ? Ковдра з клаптиків ....латанка ..((( Я того боюся .
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28.09.2021 19:23 Ответить
почнемо з того, що Крим - це Батьківщина киримли, на відміну від ******* та проч., які мають свої держави

питання ще є ?
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28.09.2021 19:54 Ответить
Пане , я це розумію , я їх поважаю , але ! Але , це як подвійне громадянство під час війни (( У нас вати більше чим патріотів . Добре буде якщо нам вдасться повернути пороха до влади , але вата совкова , то ще на кілька поколінь..(( Я не проти автономії, але при умові, що крім татар в Криму , всі інші будуть мати штамп в паспорті-негромадянин України , або всіх істот прокацапських геть за поребрик , і не жаліти .
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28.09.2021 20:12 Ответить
саме так !
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28.09.2021 21:30 Ответить
Кримська область і ніяких автономій.
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28.09.2021 23:04 Ответить
не забувай що "наші" українці з УНА-УНСО хотіли відтяпати Приднестроввя від Молдови разом з росіянськими козаками - добровольцями чеченцями і 9-ї армії РФ генерала Лебедя з за того що в приднестровві проживали на той час понад 50 % українського етносу. Через нашу землю йшли "добровольці захищати приднестроввя від румунізації". І допомогли кацапам зробити чорну диру на тлі Молдови. і медалькі собі повісили на груди "за визволення Приднестроввя" - от дебіли. . . а бумеранг хто кому завинив. . . от і зараз ми маємо - те що маємо - окуповані Крим і Донбас. чи в нас память як у кацапів - те що потрібно памятаю а те що непотрібно - не згадую. . .
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28.09.2021 21:56 Ответить
Автономія Криму - можлива тільки як кримсько-татарська !
+ кримчаків і т.п.
Бо це їхня батьківщина та іншої своєї держави у них немає .
А армяни - мають свою незалежну державу ...
Москалі - мають свою , хоч і херову - зато велику державу...
Мадяри - мають свою ...
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29.09.2021 09:52 Ответить
Ніякої автономії бути не може,Україна унітарна держава і крим не окуповувала,тому ніяких автономій, федерацій і штатів.
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29.09.2021 10:08 Ответить
О це президент власної країни ,чоловік з яйцями ,а не членограй з омлетом !!!)))
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28.09.2021 18:27 Ответить
Сказал человек, которого окупационная администрация пускает только в один город Карабаха по большим праздникам.
Надувай щеки дальше.
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28.09.2021 18:33 Ответить
Твого ***** там скрізь пускають?
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28.09.2021 18:36 Ответить
Представь себе, было бы желание.
В Карабахе нет азербайджанских органов власти, армии, полиции и азербайджанцев.
Офигенная победа, время помечтать.
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28.09.2021 18:41 Ответить
Ти краще уяви там свого *****,я не уявляю.
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28.09.2021 18:43 Ответить
Это ты на ***** молишься, в каждом предложении вспоминаешь?
Твой идол?
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28.09.2021 18:45 Ответить
Це ти його сюди привів захищати твою *********.
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28.09.2021 18:49 Ответить
Щось його розкарячило, памперс завеликий.
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28.09.2021 18:54 Ответить
Всі "автономії" закінчуються так, як в Іспанії і в Україні - сепаратизмом.
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28.09.2021 18:39 Ответить
представьте-едет поезд,вагонов 12...едет на Юг,а 9-й автономный вагон,поехал на Восток....

как на мой взгляд.автономия это идиотизм.
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28.09.2021 18:36 Ответить
Автономию арабохаи пусть получают на своей исторической Родине -В АРАБИСТАНЕ( Иордания,Египет,Саудовская Аравия,Ливия и т.д.Оттуда через Турцию и Иран переселили на Кавказ в 1828г.Восновном после русско-турецк.войны в 1877г. и 1915г) Так пишет историк В.Величко-глред самого поп.журнала на Кавказе-"Кавказ"( конец 19в.),также в своей книге,где дал их фотографии-одежда как у курдов.
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28.09.2021 19:05 Ответить
Какая русофобия!
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28.09.2021 18:38 Ответить
А хіба там залишилися вірмени, і кладовища повивозили.
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28.09.2021 18:56 Ответить
Есть подозрение, что Алиев тайный Азеробандеровец! А в общем -красавец!
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28.09.2021 18:56 Ответить
В 1970-х.АхырБах(Карабах) 53% одэры.Шуша 20т.,Ханкенди-8 т.Деревни Шушы(СУЗЫ=Шуш=Яша Уш-Живи Сознание) и др.Цыфры общие давали фальшивые. Окончательно одэров из Карабаха прогнал Вольский с армией России.ОД(Аз)ЭРБЭЙДЖАНЦЫ хватит арабохайев наз-ть эр мэн=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан.Это другое наз.Др.Персии(Пэриджана)-половины Одэрбэйджана Кавказского( а не Иран,созданный в 1828г.Англией и Россией )Их в 1828г. переселяли под другим именем, а так они воруют карту Др.Персии(Пэриджана).Они проект англичан и др.
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28.09.2021 18:57 Ответить
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28.09.2021 20:58 Ответить
Абсолютно правильное решение.
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28.09.2021 19:11 Ответить
Такой же ответ должен быть у президента Украины, по какой бы то ни было автономии Лднр. Точка. Иначе и дети наших детей там умирать будут.
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28.09.2021 19:36 Ответить
Алиев: Если Самвелы и Гургены начнут гавкать, пошлю Тофиков с Рафиками - надерут из жоп шерсти - на персидский ковёр хватит
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28.09.2021 20:50 Ответить
 
 