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Новости Украинские заложники в РФ
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Россия незаконно удерживает в заключении по политическим мотивам 121 гражданина Украины, - Денисова

Россия незаконно удерживает в заключении по политическим мотивам 121 гражданина Украины, - Денисова

В незаконном заключении по политическим мотивам в РФ находится 121 гражданин Украины, в том числе 86 крымских татар.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня в заключении находится 121 гражданин Украины, которых Россия незаконно лишила свободы по политическим мотивам, из них 86 - крымские татары. Они подвергаются репрессиям по религиозным убеждениям, подвергаются жестокому обращению и пыткам", - заявила омбудсмен.

Денисова также отметила случаи преследования родственников людей, проживающих на подконтрольной правительству территории Украины.

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"Сегодня стало известно об обысках у матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова во временно оккупированном Симферополе. Они были проведены с нарушением процессуальных прав, без привлечения адвокатов. При этом повреждено имущество 74-летней женщины, а ее саму безосновательно держали в течение нескольких часов в так называемом "следственном управлении ФСБ", - привела пример она.

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Денисова Людмила (996) политзаключенные (1622) крымские татары (2717)


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