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Харьковский горсовет собирается добиться в суде переименования пр. Григоренко в пр. Жукова

Харьковский горсовет собирается добиться в суде переименования пр. Григоренко в пр. Жукова

Харьковский городской совет обжалует в Высшем административном суде решение Второго апелляционного административного суда, подтверждающее незаконность возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковский городской совет осуществит кассационное обжалование судебного решения", - сказано в сообщении.

В мэрии считают, что при рассмотрении апелляционной жалобы суд допустил нарушение норм законодательства.

"Суд не предоставил возможности представителям Харьковского городского совета предоставить объяснения в объеме, достаточном для обоснования апелляционной жалобы, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей городского совета относительно обстоятельств, изложенных в жалобе", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее во вторник Второй апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.

Автор: 

горсовет (667) переименования (739) Харьков (7466) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+48
Да как же вы ****@ли этим долбанныи Жуковым, ватники недобитые!!!! Ска, возьмите себе домой его бюст и дрочите
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28.09.2021 19:07
+30
ну шо, хорьки? лавры бамбаза покоя не дают?
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28.09.2021 19:01
+30
да там всегда шакалы пророссийские у власти были
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28.09.2021 19:04
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ну шо, хорьки? лавры бамбаза покоя не дают?
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28.09.2021 19:01 Ответить
За базаром следи, щегол! И не сравнивай ипанутых последователей Гепы со всеми харьковчанами
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28.09.2021 19:12 Ответить
Е-е-е-е. А хіба не більшість харківчан того Гепу і вибирали?
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28.09.2021 19:15 Ответить
Така сама більшість, що обрала Президентом України дрібне, сциклувате чмо
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28.09.2021 19:48 Ответить
сами виноваты
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28.09.2021 21:13 Ответить
Ну ось і я про що - не треба перекладати провину незрозуміло на кого - це наші знайомі, сусіди, люди з якими ми стикаємося кожен день їх вибрали, а не інопланетяни якісь нам Зє з Гепою підкинули.
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28.09.2021 21:28 Ответить
Ты удивишься, сколько харьковчан за Терехова и Добкина на выборах в мэры проголосуют
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28.09.2021 20:47 Ответить
Не здивуюся. Я від від мудрого наріда (та і від людства в цілому) не чекаю якихось розумних вчинків, якщо є інший вибір. Доведено.
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28.09.2021 21:31 Ответить
Ану, ану Почекаймо, що б знати, куди плювати.
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28.09.2021 19:03 Ответить
Твари ************.
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28.09.2021 19:04 Ответить
Всё, что нужно знать о соседстве с ************:

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28.09.2021 19:20 Ответить
да там всегда шакалы пророссийские у власти были
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28.09.2021 19:04 Ответить
Самый ватный город Украины-это Харьков и это факт. Близость ********* дает о себе знать
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28.09.2021 19:05 Ответить
Мариуполь забыл
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28.09.2021 19:09 Ответить
Ага, блть! А родной город зеленого утырка - идеал украинского националиста?
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28.09.2021 19:13 Ответить
Да как же вы ****@ли этим долбанныи Жуковым, ватники недобитые!!!! Ска, возьмите себе домой его бюст и дрочите
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28.09.2021 19:07 Ответить
Самый большой мерзавец Красной армии!

Мерзавцы --- за мерзавца...
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28.09.2021 19:13 Ответить
В Астафьев -фронтовик -писатель "Жуков б р а к о н ь е р русского народа " а дело бандюка афериста гепы благоухает
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28.09.2021 20:27 Ответить
Кто знает конкретные фамилии этого совкового быдла, которое опять начинает долбанную судебную тяжбу по поводу присвоения проспекту украинского города поганого имени совково-сталинского упыря Жукова?

Этого тупого безграмотного сатрапа прозвали в армии "трупоукладчиком" за МИЛЛИОНЫ солдат, уложенных этим уродом в бездарных тупых наступлениях типа Ржевского сражения, в котором "маршал победы" в течение 14 месяцев непрерывных атак уложил 2 миллиона солдат, но так и не смог взять деревню Сычёвка и районный городишко Ржев.
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28.09.2021 19:41 Ответить
У Жукова в військах кличка була "Катафалк". Лише за одну поїздку він "умудрився" розстріляти 600 радянських офіцерів... За солдат і населення навіть говорити не варто. Це "улюбленець сталіна" - катюга якого панічно боялись...
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28.09.2021 20:31 Ответить
Терехов Игорь Александрович - секретарь горсовета. Гепина сявка и гнилой насквозь ватник.
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28.09.2021 20:47 Ответить
его называли "Жора-мясник" и "Катафалк"
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29.09.2021 11:22 Ответить
Поразительно точное и сильное выражение про маршала-упыря Жукова:

"Жора-МЯСНИК".

Его один раз уже сожгли перед закладкой в кремлёвскую стену, чтоб ему, выродку и впредь ВЕЧНО гореть в аду.
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29.09.2021 17:14 Ответить
Це теж Харків, до речі.
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28.09.2021 19:11 Ответить
Билет купить помочь? Или сами до границы любимой родины добегут?
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28.09.2021 19:14 Ответить
Та до Белгорода, а точнее Казачьей Лопани совсем недалеко!
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28.09.2021 19:23 Ответить
Кто вам запрещает говорить по русски? Нафига устраивать эти митинги и создавать картинку для российских СМИ??
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28.09.2021 20:40 Ответить
работа такая. создавать картинку для фюреровской пропаганды
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29.09.2021 00:02 Ответить
Сначала, быдло, научись правильно писать по-русски
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28.09.2021 20:48 Ответить
Да посадите уже там самых упоротых ватников..Ну за***ли уже своими кацапскими хотелками
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28.09.2021 19:12 Ответить
Упоротые ватники сидят в ВР, ОПе и КМУ, что уж за какой-то город говорить?
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28.09.2021 19:15 Ответить
Так вот из за таких ватных пи***ов как в Харькове они там и сидят. Сами,гниды совковые не живут,и другим не дают
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28.09.2021 20:22 Ответить
Вы так говорите, вроде они там появились сами собой.
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28.09.2021 20:26 Ответить
Ватники любят говорить "какая разница, как улица называется". Так если нет разницы, то пусть будет Григоренко.
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28.09.2021 19:18 Ответить
Ніт! Какаяразніца, яка вулиця буде названа в честь цього "полководця"!
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28.09.2021 20:26 Ответить
та вже відразу "харькавнажукова"
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28.09.2021 19:20 Ответить
Горсовету делать нечего? Петро Григоренко, хоть не маршал, но, все-таки генерал Советской Армии. И точно не мародер, как народный любимец, который еще и одесситов положил немало в 1946 году. НО, Одесса любит его! Наверное наперли кацев в Одессу после чистки до офигени!
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28.09.2021 19:21 Ответить
Одесса угомонилась. Ватники в суд подавали, проиграли - и тихо "ша"!
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28.09.2021 22:22 Ответить
Это Гурвиц мудак так декоммунизацию провел...переименовал Ленинской искры в маршала жукова, а потемкинцев в екатерининскую...
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28.09.2021 23:33 Ответить
Да, но тем не менее: В 1999 году он поддержал переименование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) переулка Грибоедова в улицу Шухевича. И до 2008 г. он носил это имя. Потом ватники поднатужились и обозвали его Покровским.
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29.09.2021 00:36 Ответить
В начале 80г.прошлого столетия я работал в Харькове на заводе Электроаппаратуры.Так вот 2девятиэтажных общежития больше половины были заселены выходцами с Белгородщины,Курска и даже с Рязани.Вот они и голосуют.
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29.09.2021 09:46 Ответить
метро переименовали с Жукова в Дворец Спорта и никто не возмущается так и улица со временем себе вернет оригинальное имя Стадионная как совкодрочеры повымирают
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28.09.2021 19:24 Ответить
Жуков це рідкісний п*дарас вялікоруцкого розливу, іменем цієї гниди треба назвати сміттєві контейнери
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28.09.2021 19:35 Ответить
Е ні , друже . Я не хочу щоб бак у який я викидаю сміття , паскудили іменем цього виродка жукова . Вже краще нехай буде як є , просто " бак для сміття" . Вулиця С.А.Бандери , а бак для сміття ім. жукова ? - НІЗАЩО І НІКОЛИ . Львів буде чинити опір.
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28.09.2021 20:16 Ответить
Добре, хай дитячі горщики називаються ім. жукова.
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29.09.2021 21:18 Ответить
В Харкові на 70 відсотків живе вата прокацаплена, чого ви дивуєтесь? Якщо, не дай боже, кацап піде в наступ то ці 70 відсотків нам ікнуться... На жаль...
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28.09.2021 19:38 Ответить
Дуже сумніваюсь щодо 70%. Побутова російськомовність в Харкові не означає масовий ідіотизм. Прибрати жидобільшовиків від влади, пересадити прокацаплене падло і все буде нормально на Слобожанщині.
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28.09.2021 20:36 Ответить
Для мене хто на якій мові розмовляє не є фактором прокацапленості чи ні. Для мене є фактором за кого люди голосують на виборах та кому дозволяють отакі от речі як постійне пробивання місцевою владою коммуняцьких ідолів. Оце є для мене крітерієм.
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28.09.2021 20:55 Ответить
Маси завжди були тупими. Ну от не має розумних натовпів!!! Ні біля церкви ні біля стадіону. Як писав Ніцше "Життя джерело радості, але де пьють натовпи джерела отруєно"...
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28.09.2021 21:17 Ответить
Ипанутым нет покоя...
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28.09.2021 19:40 Ответить
Харьковские улицы наводнены именами видных Сралинских соколов и просто московитских.Украина должна принять закон и разрубить это позорный гордиев узел.Пора появляться в украинских городах и селах названий типа Вашингтонских,проспект Маккейна,Улица Трампа,Байдена или БЬайрона и Конан -Дойля.Улицы Софи Лорен или Ришара.
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28.09.2021 19:42 Ответить
Не, имени Трампона не надо...
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28.09.2021 21:09 Ответить
Я просто для примера.Вариантов в отличие от московитов миллионы.Да и американцы неоднократно перекраивают свою историю.Вот теперь конфедератов и рабовладельцев хают.
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28.09.2021 22:02 Ответить
Та проведіть опитування і не морочте голову.
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28.09.2021 19:46 Ответить
((уки😡
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28.09.2021 19:52 Ответить
Іпанутим немає спокою і видно міскрада вирішила всі інші проблеми міста. Он вже майже в червоній зоні по захворюванності СОВІДом. Витрачали би гроші на медицину, а не на судові збори.
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28.09.2021 19:59 Ответить
А там и сам Харьков в честь Хернеса переименовать потребуют...
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28.09.2021 19:59 Ответить
Ага, назовут г.Керков !!!
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28.09.2021 20:38 Ответить
Снігоприбиральну техніку перевірте . Труби в котельнях. Зима на носі . Дібіли , пля .
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28.09.2021 20:19 Ответить
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28.09.2021 20:23 Ответить
Харківська влада завжди була в списках зрадників України. Так, як під час революції 1917 року. Більшовики з харківськими зрадниками назвали місто Харків новою столицею України. Не вийшло...
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28.09.2021 20:37 Ответить
Какой-то не город Хáрьков, а город Харькóв. Жуковцы хреновы.
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28.09.2021 20:45 Ответить
Господа ,это элементы предвыборной борьбы.Выберем мээээра и горячее спустят на тормозах.
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28.09.2021 20:52 Ответить
Знайдений в інтернеті віршик, у якому вся суть ділдовоювання за методом Жукова. Як то кажуть, "краткость сестра мутанта"...

вот эти роты будут гатью

по ним пройдет ударный полк

которым мы потом засыпем

противотанковые рвы
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28.09.2021 20:57 Ответить
когда вате делать нечего, они яйца хйлу лижут
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28.09.2021 21:08 Ответить
Да успокойтесь на конец не нравится кому наша страна та валите из нее со своим мясником -жуковым в свою ...едерацию и не навязывайте нам палачей украинского народа кем бы он не был .
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28.09.2021 21:10 Ответить
Всех тех, кто голосовал за назввние "Проспект жукова" одеть в красноармейскую форму и устроить в память о жукове забег по минным полям в зоне ООС.
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28.09.2021 21:20 Ответить
Дешево, надежно, и практично...
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29.09.2021 13:11 Ответить
Обламались ватники. Суд отказался возвращать проспекту название Жукова. Дело закрыто!
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28.09.2021 21:39 Ответить
С таким успіхом они и столица в Харькове перетянут
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28.09.2021 23:27 Ответить
Це знущання має бути припинене! Кожному ватнику у труси по одному жуку!!!
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29.09.2021 00:23 Ответить
Мразота хервносовская (вытянутая в горсовет шантажём, угрозами, баблом и мошенничеством) цветёт и пахнет.
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29.09.2021 10:32 Ответить
 
 