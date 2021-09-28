Харьковский горсовет собирается добиться в суде переименования пр. Григоренко в пр. Жукова

Харьковский городской совет обжалует в Высшем административном суде решение Второго апелляционного административного суда, подтверждающее незаконность возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковский городской совет осуществит кассационное обжалование судебного решения", - сказано в сообщении.

В мэрии считают, что при рассмотрении апелляционной жалобы суд допустил нарушение норм законодательства.

"Суд не предоставил возможности представителям Харьковского городского совета предоставить объяснения в объеме, достаточном для обоснования апелляционной жалобы, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей городского совета относительно обстоятельств, изложенных в жалобе", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее во вторник Второй апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.