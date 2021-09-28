Харьковский горсовет собирается добиться в суде переименования пр. Григоренко в пр. Жукова
Харьковский городской совет обжалует в Высшем административном суде решение Второго апелляционного административного суда, подтверждающее незаконность возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьковский городской совет осуществит кассационное обжалование судебного решения", - сказано в сообщении.
В мэрии считают, что при рассмотрении апелляционной жалобы суд допустил нарушение норм законодательства.
"Суд не предоставил возможности представителям Харьковского городского совета предоставить объяснения в объеме, достаточном для обоснования апелляционной жалобы, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей городского совета относительно обстоятельств, изложенных в жалобе", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее во вторник Второй апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.
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Мерзавцы --- за мерзавца...
Этого тупого безграмотного сатрапа прозвали в армии "трупоукладчиком" за МИЛЛИОНЫ солдат, уложенных этим уродом в бездарных тупых наступлениях типа Ржевского сражения, в котором "маршал победы" в течение 14 месяцев непрерывных атак уложил 2 миллиона солдат, но так и не смог взять деревню Сычёвка и районный городишко Ржев.
"Жора-МЯСНИК".
Его один раз уже сожгли перед закладкой в кремлёвскую стену, чтоб ему, выродку и впредь ВЕЧНО гореть в аду.
вот эти роты будут гатью
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которым мы потом засыпем
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