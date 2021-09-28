Фирма жены замглавы ОП Тимошенко заработала 1,23 млн грн на поездках Зеленского по регионам
Перед местными выборами в октябре 2020 года ООО "Гудмедиа" организовало корпоративных мероприятий "Слуги народа" и региональных организаций партии на 1,23 млн грн. Основателем фирмы является заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Речь об этом идет в расследовании "Наших грошей", сообщает Цензор.НЕТ.
О финансовых отношениях "Слуги народа" и "Гудмедиа" свидетельствует финансовый отчет партии за третий квартал 2020 года. Там указано, что партия заплатила фирме Тимошенко 1,23 млн грн за проведение мероприятий.
Названия или характер мероприятий в отчете не указаны. Но известно, что как раз в эти дни в этих городах находился с рабочими визитами президент Украины Владимир Зеленский. Об участии в партийных мероприятиях на сайте президента при этом не упоминали. Но по данным сети "ОПОРА", Зеленский представлял в Умани, Смеле и Черкассах кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах".
Кроме платы за организацию предвыборных мероприятий Зеленского, ООО "Гудмедиа" в 2020 году также получило средства на создание серии видео- и радиороликов "Украина - это ты" и "Решаешь ты" на общую сумму 250 тыс грн.
Ранее издание "Бабель" выяснило, что компания "Гудмедиа" в 2021 году получила как минимум 6,5 млн грн от структур Рината Ахметова, Андрея Веревского, Александра Гереги и других крупных бизнесменов. Они платили за участие их спикеров в форуме "Украина 30", инициатором которого был президент Владимир Зеленский.
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А ви думали "крадуть" - то реально в масках і з мішками залазять в державну казну вночі?))
"Розкішний подарунок на Новий рік. 2 січня 2021 року заступник голови Офісу Президента України, куратор проєкту Банкової "Велике будівництво" Кирило Тимошенко придбав новий маєток неподалік від Києва. "
А во-вторых, так уже приспичило---хай бы и таскался за СВОИ!
Патологический жмот!
Эффект Данинга-Крюгера на тебе изучать можно)))
Короче всі деруть з держави бабло.
шо прийдут кловуни, що вміють виришувати всі ваші господарсько-життєві питання?
ну ось вони й вирішують,
тільки - свої...