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Фирма жены замглавы ОП Тимошенко заработала 1,23 млн грн на поездках Зеленского по регионам

Фирма жены замглавы ОП Тимошенко заработала 1,23 млн грн на поездках Зеленского по регионам

Перед местными выборами в октябре 2020 года ООО "Гудмедиа" организовало корпоративных мероприятий "Слуги народа" и региональных организаций партии на 1,23 млн грн. Основателем фирмы является заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Речь об этом идет в расследовании "Наших грошей", сообщает Цензор.НЕТ.

О финансовых отношениях "Слуги народа" и "Гудмедиа" свидетельствует финансовый отчет партии за третий квартал 2020 года. Там указано, что партия заплатила фирме Тимошенко 1,23 млн грн за проведение мероприятий.

Названия или характер мероприятий в отчете не указаны. Но известно, что как раз в эти дни в этих городах находился с рабочими визитами президент Украины Владимир Зеленский. Об участии в партийных мероприятиях на сайте президента при этом не упоминали. Но по данным сети "ОПОРА", Зеленский представлял в Умани, Смеле и Черкассах кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах".

Кроме платы за организацию предвыборных мероприятий Зеленского, ООО "Гудмедиа" в 2020 году также получило средства на создание серии видео- и радиороликов "Украина - это ты" и "Решаешь ты" на общую сумму 250 тыс грн.

Ранее издание "Бабель" выяснило, что компания "Гудмедиа" в 2021 году получила как минимум 6,5 млн грн от структур Рината Ахметова, Андрея Веревского, Александра Гереги и других крупных бизнесменов. Они платили за участие их спикеров в форуме "Украина 30", инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

Автор: 

Слуга народа (2630) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+16
Дайте ему еще 100 дней !
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28.09.2021 19:29
+15
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28.09.2021 19:31
+14
какая кокорупція! всьо па чесноку! клянусь сєрлєщом і найємом
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28.09.2021 19:41
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28.09.2021 19:26 Ответить
АШЬ! ну, допустим, я этот треш 20 лет не смотрел - не было времени, хотя они каждый день мелькали у меня перед глазами на перекуре на Красноармейской... и что же теперь я должен их пересмотреть за 20 лет и полюбить как она?) нет уж - как было это трешем так и осталось... старым трешем
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28.09.2021 19:55 Ответить
Та то для них копейки не смешите людей
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28.09.2021 19:27 Ответить
А уля.
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28.09.2021 19:38 Ответить
Дайте ему еще 100 дней !
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28.09.2021 19:29 Ответить
Ну дуже розумна та підприємлива бізнес-вумен ,майже як Лєнка-впопучленка !!!))
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28.09.2021 19:30 Ответить
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28.09.2021 19:31 Ответить
какая кокорупція! всьо па чесноку! клянусь сєрлєщом і найємом
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28.09.2021 19:41 Ответить
там в кого ни плюнь - попадешь в жлоба и казнокрада...
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28.09.2021 19:43 Ответить
Вы не понимаете это другое!
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28.09.2021 19:43 Ответить
Це перемога, епоха бідності закінчилась по крайній мірі для слуг
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28.09.2021 19:48 Ответить
Вони всі так "заробляють".
А ви думали "крадуть" - то реально в масках і з мішками залазять в державну казну вночі?))
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28.09.2021 19:53 Ответить
Теж так хочу...
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28.09.2021 20:07 Ответить
если у кирюши добавилось, у зебобиков убавилось. Зебобики, вопрос про хлеб и масло. У вас их стало больше, или меньше?
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28.09.2021 20:16 Ответить
Нарид не против. Главное, что не барыга заработал.
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28.09.2021 20:38 Ответить
Сімейство пліснявих "трудоголіків"
"Розкішний подарунок на Новий рік. 2 січня 2021 року заступник голови Офісу Президента України, куратор проєкту Банкової "Велике будівництво" Кирило Тимошенко придбав новий маєток неподалік від Києва. "
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28.09.2021 21:09 Ответить
Спритні зелені ділки не гають часу
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28.09.2021 21:48 Ответить
Просто обслуговування велосипедів кортежу нєлоха не з дешевих
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28.09.2021 22:32 Ответить
а що не так? сумми? чи не тому заплачено? а кому треба було платити? чи не треба було їздити? якщо треба їздити то і треба комусь платити.
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28.09.2021 22:40 Ответить
Во-первых, не треба було їздити, т.к. у нас Президент не имеет право за казенный кошт таскаться по стране и агитировать за партию!
А во-вторых, так уже приспичило---хай бы и таскался за СВОИ!
Патологический жмот!
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29.09.2021 00:13 Ответить
так усi прeзидeнти iздять. пороü шо? нe iздив?
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29.09.2021 01:13 Ответить
На местных выборах??? Ты в своем уме? Где Президент, а где местные выборы? Конечно, Порох не ездил.
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29.09.2021 02:21 Ответить
тю а значить нi за шо на пороха зeлeн наiзжали "усe лєнточки пeрeрiзає". ти б спочатку погуглив а потiм ляпав. хрєновий захист. кращe нiякий нiж такий. усi прeзи iздять по краiнi.
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29.09.2021 08:39 Ответить
Ты тупой? разницу между перерезанием ленточек и прямой агитацией за зеленых кандидатов в каждой области не видишь?
Эффект Данинга-Крюгера на тебе изучать можно)))
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29.09.2021 23:16 Ответить
а коли лєнточка то пороха люд нe зустрiчав (нe було пiдтримки ) i поiздку оплачували "лєнточки"?
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30.09.2021 01:11 Ответить
училок тупилок познайомили з тeрмiном "eфeкт когось там" щоб вони могли свою тупiсть за ним ховати? i ти почув новi слова i тикаєш iх скрiзь як обiзяна гранату. на тобi можна вивчати!
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30.09.2021 01:16 Ответить
Тупой бот, мне надоел этот "разговор с умным дворником"))) вали в спам, убогое.
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30.09.2021 01:21 Ответить
нe брeши самo собi - як би тобi надоiло то тeбe б тут нe було. а так як у класика "я бєжала за вами три дня чтобьi сказать как вьi мнe бeзразличньi".
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30.09.2021 01:29 Ответить
бісНЄС.....це не державна гра
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28.09.2021 23:08 Ответить
Щедро. Вітаю пенсів. Люди заробляють легально, платять податки. Буде! буде вам щастя
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29.09.2021 04:19 Ответить
Хтось підсуєтився і квіточки на президентові заходи за завищеними цінами продає.
Короче всі деруть з держави бабло.
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29.09.2021 09:51 Ответить
Жулики у власти.
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29.09.2021 12:20 Ответить
зебублики , а чим ви думали, коли пішли у неділю березня 2019 року опускати бюлетня у урну?
шо прийдут кловуни, що вміють виришувати всі ваші господарсько-життєві питання?
ну ось вони й вирішують,
тільки - свої...
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29.09.2021 13:23 Ответить
 
 