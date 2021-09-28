Фирма жены замглавы ОП Тимошенко заработала 1,23 млн грн на поездках Зеленского по регионам

Перед местными выборами в октябре 2020 года ООО "Гудмедиа" организовало корпоративных мероприятий "Слуги народа" и региональных организаций партии на 1,23 млн грн. Основателем фирмы является заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Речь об этом идет в расследовании "Наших грошей", сообщает Цензор.НЕТ.

О финансовых отношениях "Слуги народа" и "Гудмедиа" свидетельствует финансовый отчет партии за третий квартал 2020 года. Там указано, что партия заплатила фирме Тимошенко 1,23 млн грн за проведение мероприятий.

Названия или характер мероприятий в отчете не указаны. Но известно, что как раз в эти дни в этих городах находился с рабочими визитами президент Украины Владимир Зеленский. Об участии в партийных мероприятиях на сайте президента при этом не упоминали. Но по данным сети "ОПОРА", Зеленский представлял в Умани, Смеле и Черкассах кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах".

Кроме платы за организацию предвыборных мероприятий Зеленского, ООО "Гудмедиа" в 2020 году также получило средства на создание серии видео- и радиороликов "Украина - это ты" и "Решаешь ты" на общую сумму 250 тыс грн.

Ранее издание "Бабель" выяснило, что компания "Гудмедиа" в 2021 году получила как минимум 6,5 млн грн от структур Рината Ахметова, Андрея Веревского, Александра Гереги и других крупных бизнесменов. Они платили за участие их спикеров в форуме "Украина 30", инициатором которого был президент Владимир Зеленский.