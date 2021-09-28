У 35,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 срок годности заканчивается 30 сентября, – Минздрав

В Украине настоящее время в наличии 11,5 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей, из которых у 35 676 доз срок годности заканчивается 30 сентября.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как уточнили в Минздрав, в настоящее время на национальном, региональных и местных складах в наличии 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) и 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.

Срок годности 30 сентября истекает, в частности, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer. Срок годности до 31 октября у 1 604 591 доз вакцин AstraZeneca и 5772 вакцины Pfizer, срок годности до 30 ноября у 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2 862 доз вакцины Pfizer.

Кроме того, вакцины Pfizer будут годными до 31 ноября – 2 862 доз, до 31 декабря – 767 722 дозы и еще 877 296 доз – до 31 января 2022 года.

Имеющиеся в наличии вакцины CoronaVac будут годными до 15 июня 2022 – 159 600 доз, еще 8 838 606 доз будут годны до апреля-августа 2023 года.

В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в Украине проводится в среднем 107 тыс. вакцинаций в сутки, однако "уже сейчас наблюдается наращивание темпов".

"С момента объявления "желтого" уровня эпидпасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 возросло почти на 25%. Это говорит об увеличении спроса на проведение вакцинации против COVID-19", - считают в ведомстве.

В будние дни вакциной Pfizer, в частности, проводится в среднем 60-80 тыс. прививок, вакциной AstraZeneca - около 25 тыс. прививок. В ведомстве подчеркнули, что принимаются все меры для того, чтобы рационально использовать имеющуюся вакцину.

"Это касается принятия решения о ввозе вакцины на территорию Украины, в соответствии с темпами вакцинации, наличия этих препаратов и сроков их годности. Также, для предотвращения порчи, прежде используется вакцина с коротким промежутком до срока годности", - сообщили в Минздраве.

При этом Минздрав напоминает, что ведомство приняло решение применять минимально допустимый интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией – четыре недели. Это позволит максимально быстро защитить людей и быстрее и рациональнее использовать имеющуюся вакцину.

"Человек, который приходит на вакцинацию, ни в коем случае не получит прививку вакциной с нарушенными сроками или условиями хранения", - заверили в министерстве.