У 35,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 срок годности заканчивается 30 сентября, – Минздрав
В Украине настоящее время в наличии 11,5 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей, из которых у 35 676 доз срок годности заканчивается 30 сентября.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как уточнили в Минздрав, в настоящее время на национальном, региональных и местных складах в наличии 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) и 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.
Срок годности 30 сентября истекает, в частности, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer. Срок годности до 31 октября у 1 604 591 доз вакцин AstraZeneca и 5772 вакцины Pfizer, срок годности до 30 ноября у 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2 862 доз вакцины Pfizer.
Кроме того, вакцины Pfizer будут годными до 31 ноября – 2 862 доз, до 31 декабря – 767 722 дозы и еще 877 296 доз – до 31 января 2022 года.
Имеющиеся в наличии вакцины CoronaVac будут годными до 15 июня 2022 – 159 600 доз, еще 8 838 606 доз будут годны до апреля-августа 2023 года.
В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в Украине проводится в среднем 107 тыс. вакцинаций в сутки, однако "уже сейчас наблюдается наращивание темпов".
"С момента объявления "желтого" уровня эпидпасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 возросло почти на 25%. Это говорит об увеличении спроса на проведение вакцинации против COVID-19", - считают в ведомстве.
В будние дни вакциной Pfizer, в частности, проводится в среднем 60-80 тыс. прививок, вакциной AstraZeneca - около 25 тыс. прививок. В ведомстве подчеркнули, что принимаются все меры для того, чтобы рационально использовать имеющуюся вакцину.
"Это касается принятия решения о ввозе вакцины на территорию Украины, в соответствии с темпами вакцинации, наличия этих препаратов и сроков их годности. Также, для предотвращения порчи, прежде используется вакцина с коротким промежутком до срока годности", - сообщили в Минздраве.
При этом Минздрав напоминает, что ведомство приняло решение применять минимально допустимый интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией – четыре недели. Это позволит максимально быстро защитить людей и быстрее и рациональнее использовать имеющуюся вакцину.
"Человек, который приходит на вакцинацию, ни в коем случае не получит прививку вакциной с нарушенными сроками или условиями хранения", - заверили в министерстве.
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А медсестра їй відповідає: пфайцер продовжив термін на 3 місяці, все ок.
Ось так.
Да и вообще, евреи умнейшая нация. 30% нобелевских лауреатов евреи. Извините, что вставил свои пять копеек.
Читаючи про те, що там зараз відбувається (та й не лише там), ммммм ...
Коли їхній міністЕр фінансів верещить, що не платитиме (ніби йдеться про його персональні гроші) тим, хто нещеплений і його мусять тепер звільнити, то допомога по безробіттю, на яку держава з усіх працюючих щомісяця стягує податки, йому видаватиметься лише через 90 днів. І ще там якісь нововведення, що їх звільнятимуть типу =за власним бажанням= (що є брехнею і черговим порушенням закону), тоді роботодавець також "має повне право" не виплатити решту, що накопичив працівник (крім, пенсійних).
Прямо "торжество демократії і права" у нестямній "боротьбі".
А мiнiстр фiнансiв перегнув палицю. Безперечно.
Тут Ви правi на всi 100%.
https://t.me/hueviykharkov/41320?comment=844516
говорят, шанс выжить на кислороде 1 из 50... но есть же...
Ферштейн, Алиса.?
Крепитесь. Придется переболеть. Вам. Всем, что ни попадя.
В вашем подходе есть одна опасная черта.... естественный иммунитет (если не дай бог встретите вирус) с вирусом так или иначе будет бороться, при этом кровь будет густеть и могут начтаться либо проблемы с почками, печенью и сердцем, как это было у меня, либо если пить кроверазжижающее, как мой сотрудник, и если есть язва даже старая, залеченная либо не диагностированная - то могут быть также серьезные проблемы, переливания крови, гепатит после переливания и прочие ужасы с потерей работоспособности на долгий срок...
Как оказалось, что бы этот иммунитет был от ковида, надо этим ковидом переболеть. Что с ней и произошло, и что она так скромно от нас скрывала.
Теперь она ратует за естественный иммунитет для всех. Добрая ты наша. Хочешь , что бы все ковидом переболели? Так не все это переживут. А некоторые догонят естественный иммунитет в деревяном ящике, и с музыкой, которую они не услышат.
Спосибо большое "добрый" ты наш.
Вакцинальный иммунитет, который обеспечивают мРНК-вакцины, в частности, Pfizer, использовавшийся в Израиле, дает серьезную защиту от попадания в реанимацию (почти 100%) и от симптоматической формы болезни (более 90%), но не дает защиту от повторного заболевания другим штаммом коронавируса, поскольку нет идеального совпадения антигена и антитела.
А если идеального совпадения нет, люди болеют, встретившись с «дельтой». Но даже в этом случае количество антител настолько большое, защита настолько высокая, что она очень заметно тормозит развитие заболевания.
Вот представьте: есть вирус, и есть огромная собака, которая может его съесть, покусать, - это нормальное, рабочее антитело, сформировавшееся в организме человека после прививки.
Но в случае со штаммом «дельта» такой огромной собаки нет, а есть сотни маленьких шавок, недоделанных антител, - они нормальные по отношению к уханьскому вирусу, а для «дельты» они недоделанные, слабые. Но даже они в состоянии сдержать вирус, по крайней мере, не допустить тяжелой, смертельной, формы болезни. Поэтому в Израиле действительно есть заметный рост заболеваемости, поскольку пришел новый штамм «дельта», но роста смертности нет. И это везде так: например, в Британии наблюдается очень большой рост заболеваемости, но весьма умеренный рост госпитализаций и смертности.
Естественно, это все заслуга вакцинации. И показательно, что в основном рост заболеваемости идет за счет молодых людей, потому что почти все немолодые уже привиты.
Естественный иммунитет включает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 врождённый иммунитет и приобретённый активный (после перенесённого заболевания), а также пассивный иммунитет при передаче антител ребёнку от матери.
Придется Алисе ковидом переболеть. Ну что бы естественный иммунитет был полным.
Каким штамом запомнила, или пардон ... опять память.
Ты же не такая.