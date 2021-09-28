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У 35,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 срок годности заканчивается 30 сентября, – Минздрав

У 35,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 срок годности заканчивается 30 сентября, – Минздрав

В Украине настоящее время в наличии 11,5 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей, из которых у 35 676 доз срок годности заканчивается 30 сентября.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как уточнили в Минздрав, в настоящее время на национальном, региональных и местных складах в наличии 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) и 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.

Срок годности 30 сентября истекает, в частности, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer. Срок годности до 31 октября у 1 604 591 доз вакцин AstraZeneca и 5772 вакцины Pfizer, срок годности до 30 ноября у 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2 862 доз вакцины Pfizer.

Кроме того, вакцины Pfizer будут годными до 31 ноября – 2 862 доз, до 31 декабря – 767 722 дозы и еще 877 296 доз – до 31 января 2022 года.

Имеющиеся в наличии вакцины CoronaVac будут годными до 15 июня 2022 – 159 600 доз, еще 8 838 606 доз будут годны до апреля-августа 2023 года.

В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в Украине проводится в среднем 107 тыс. вакцинаций в сутки, однако "уже сейчас наблюдается наращивание темпов".

"С момента объявления "желтого" уровня эпидпасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 возросло почти на 25%. Это говорит об увеличении спроса на проведение вакцинации против COVID-19", - считают в ведомстве.

В будние дни вакциной Pfizer, в частности, проводится в среднем 60-80 тыс. прививок, вакциной AstraZeneca - около 25 тыс. прививок. В ведомстве подчеркнули, что принимаются все меры для того, чтобы рационально использовать имеющуюся вакцину.

"Это касается принятия решения о ввозе вакцины на территорию Украины, в соответствии с темпами вакцинации, наличия этих препаратов и сроков их годности. Также, для предотвращения порчи, прежде используется вакцина с коротким промежутком до срока годности", - сообщили в Минздраве.

При этом Минздрав напоминает, что ведомство приняло решение применять минимально допустимый интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией – четыре недели. Это позволит максимально быстро защитить людей и быстрее и рациональнее использовать имеющуюся вакцину.

"Человек, который приходит на вакцинацию, ни в коем случае не получит прививку вакциной с нарушенными сроками или условиями хранения", - заверили в министерстве.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
называй вещи своими именами - это не вакцина , а мРНА стимулятор имунной системы . Вакцина это когда раз укололся и на всю жизнь , как с оспой и полиомелитом . От грипа и ковида нет вакцин .
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28.09.2021 20:09
+5
Антиваксеры предпочитают:

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28.09.2021 19:46
+4
По перше зараз цих спалахів немає. І це зайвий раз доводить ефективність вакцини. А по друге, відповідати питанням на питання є жлобством.Не цікавий геть, Бувай.
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28.09.2021 20:24
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Антиваксеры предпочитают:

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28.09.2021 19:46 Ответить
называй вещи своими именами - это не вакцина , а мРНА стимулятор имунной системы . Вакцина это когда раз укололся и на всю жизнь , как с оспой и полиомелитом . От грипа и ковида нет вакцин .
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28.09.2021 20:09 Ответить
ЛЮБАЯ вакцина - это стимулятор иммунной системы. В этом суть вакцин - так они работают
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28.09.2021 20:13 Ответить
Нет не любая . Вакцина это когда вводят в организм ослабленный вирус который не может размножаться и организм учиться с ним бороться . мРНА стимулятор работает по другой схеме - проникая в клетки организма он заставляет клетки твоего тела генерировать токсичный белок на который в свою очередь имунная система вырабатывает антитела . эта технология мало изучена и по предварительным исследованиям наносит больше вреда чем пользы .
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29.09.2021 07:22 Ответить
Именно ЛЮБАЯ. Любая вакцина стимулирует иммунную систему, вызывая у организма предсказуемую защитную реакцию. Файзер сейчас даже вакцину от гриппа разрабатывает по своим новым технологиям, когда нет необходимости вводить в организм вирус ни в каком виде, ни в живом, ни в полуживом, ни в каком.
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29.09.2021 08:37 Ответить
От я обов'язково проходжу щеплення від правця та дифтерії раз на десять років, бо тим вакцинам вже по 40- 50 років та вони довели свою ефективність. А зараз ти можеш бути впевненим що за муйню тобі вколіть зелена влада? Ще й на фоні новини що за два дні вони мусять утилізувати 35 тисяч доз. І це з їхніх слів. Гадаю насправді все набагато гірше.
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28.09.2021 20:16 Ответить
А чего ж тогда вспышки дифтерии и 40 и 30 лет назад вполне себе были не редкость? Или думаешь, что медицина 40 лет назад была прогрессивнее нынешней?
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28.09.2021 20:19 Ответить
По перше зараз цих спалахів немає. І це зайвий раз доводить ефективність вакцини. А по друге, відповідати питанням на питання є жлобством.Не цікавий геть, Бувай.
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28.09.2021 20:24 Ответить
Ну так это ж не от 40-летних вакцин, раз только счас их не стало, а от современных! Это лишний раз доказывает эффективность именно СОВРЕМЕННЫХ вакцин
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28.09.2021 20:26 Ответить
Огласите список современных вакцин. Экспериментальные субстанции не в счёт
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28.09.2021 21:48 Ответить
Сначала огласи весь список устаревших вакцин
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28.09.2021 21:50 Ответить
Дурашка ты , цензор без валерки, как деревня без дурака
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28.09.2021 21:50 Ответить
Сливаешься
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28.09.2021 21:53 Ответить
Марна справа щось йому доводити. Людина просто не розуміє що вакцина котру вдосконалюють десятки років набагато краща аніж та якій рік або два. Там броня на лобі на чотири пальці завтовшки.
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28.09.2021 22:09 Ответить
С чего ты взял, что старые вакцины, сделанные по старым технологиям с МЕНЬШИМ багажом знаний у их создателей, лучше новых, сделанных на основе всего накопленного ранее опыта и новых открытий?
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28.09.2021 22:17 Ответить
Боты - антиваксеры слились, вместе со своими коментами.
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29.09.2021 08:42 Ответить
Читала в коментах ізраїльтян, що одна прийшла колотися, а на пляшечці дата 21.07. Вона питає: що це таке ? То вже прострочене !
А медсестра їй відповідає: пфайцер продовжив термін на 3 місяці, все ок.

Ось так.
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28.09.2021 21:17 Ответить
Ну в нас подовжать на пів року- рік. Та за наказом МОЗ.
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28.09.2021 21:26 Ответить
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28.09.2021 21:51 Ответить
Вы знаете Vedana. Если этот случай был в одной из больниц, которые обслуживают их пять официальных страховых касс, то я бы этим не заморачивался. Просто лично я доверяю государственной медицине Израиля. Мне нравится государство, которое евреи построили.
Да и вообще, евреи умнейшая нация. 30% нобелевских лауреатов евреи. Извините, что вставил свои пять копеек.
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28.09.2021 22:50 Ответить
Добрий день. Чому Ви перепрошуєте ? Ми дискутуємо, всі мають рівні права висловити свою думку. Шукаємо істину.

Читаючи про те, що там зараз відбувається (та й не лише там), ммммм ...

Коли їхній міністЕр фінансів верещить, що не платитиме (ніби йдеться про його персональні гроші) тим, хто нещеплений і його мусять тепер звільнити, то допомога по безробіттю, на яку держава з усіх працюючих щомісяця стягує податки, йому видаватиметься лише через 90 днів. І ще там якісь нововведення, що їх звільнятимуть типу =за власним бажанням= (що є брехнею і черговим порушенням закону), тоді роботодавець також "має повне право" не виплатити решту, що накопичив працівник (крім, пенсійних).

Прямо "торжество демократії і права" у нестямній "боротьбі".
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28.09.2021 23:10 Ответить
Добрий. Намагаюсь бути ввiчливим.
А мiнiстр фiнансiв перегнув палицю. Безперечно.
Тут Ви правi на всi 100%.
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28.09.2021 23:20 Ответить
Потом сюрприз будет
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28.09.2021 20:52 Ответить
Ты так говоришь, как будто сможешь это увидеть
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28.09.2021 20:57 Ответить
Вже жовтень, де епідемія????
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28.09.2021 19:49 Ответить
Ну епідемії в нас завжди десь з кінця листопада та грудень. Потім з середини березня до квітня друга хвиля. Десь так. Так завжди було.
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28.09.2021 20:00 Ответить
Зараз всі з соплями-кашлями, як і ти нещодавно. Нічого такого страшного, ГРВІ, як би до цього часу казали, і якшо тести не робити. Минулого року приблизно в цей час шось справді на грип було схоже у деяких.
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28.09.2021 23:04 Ответить
Не знаю що в мене було та у родини. Вважаю, що ГРВІ. Бо у всіх одразу та майже разом. Симтоми теж схожі. У кого більше у кого меньше. Дружина відчуття смаку та запаху втратила тимчасово. Але десь в середньому за пʼять днів вилікували. У дружини трошки довше протрималося. Тим не менш треба відзначити, що не чекали коли організм хворобу сам переборе. Ліками допомогали з першого дня недуги. Тести не робили та до лікаря не звертались. Потреби не було. Так само як і до антибіотиків теж діло не дійшло. Лікувались звичайними ліками - тими що завжди ГРВІ лікували.
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29.09.2021 01:12 Ответить
А когда Модерну для 2 прививки закупите?
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28.09.2021 19:49 Ответить
Про продажу сертификатов... продают, гады!

https://t.me/hueviykharkov/41320?comment=844516
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28.09.2021 19:53 Ответить
Продают и будут продавать потому как есть спрос. А спрос рождает предложение.
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28.09.2021 20:01 Ответить
Тю, только сейчас узнали?) Их только обьявили и сразу начали продавать)
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28.09.2021 20:06 Ответить
Друг заболел не вакцинировался температура 39.кашель горло насморк сразу диагноз корона)))все стороной обходили особенно наркоши привитые.сдал тест ни какого ковида
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28.09.2021 20:08 Ответить
А у моего друга теща неделю назад умерла от ковида...
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28.09.2021 20:12 Ответить
Когда тебя будут подключать к ИВЛ, будь честным, откажись от него...
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28.09.2021 21:10 Ответить
ИВЛ ускоряет смерть тяжелобольного пациента ибо кислород в организме больного приводит к образованию большого количества свободных радикалов .
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29.09.2021 07:31 Ответить
Да ты шооо.
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29.09.2021 08:41 Ответить
Да не вопрос... Только не забывайте об этом когда вам его предложат...
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29.09.2021 08:56 Ответить
може и ускоряет - но надо же что-то делать

говорят, шанс выжить на кислороде 1 из 50... но есть же...
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01.10.2021 23:59 Ответить
Вы еще прививку от оспы на руке не вырезали?)))
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28.09.2021 20:09 Ответить
А у меня к примеру ее и нет на руке...😀
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28.09.2021 21:29 Ответить
Ему далеко за 50. Он не в курсе, что у молодежи нет прививки от оспы)
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28.09.2021 21:31 Ответить
Мне 58....и следа от прививки нет...
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28.09.2021 21:31 Ответить
😅. Значит ему ещё больш
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28.09.2021 21:34 Ответить
А мне на 10 лет меньше и она есть))) А прекратили их делать в 82-м)))
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28.09.2021 21:38 Ответить
Делают... После терактов с сибиркой, американцы возобновили вакцинацию против оспы...
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28.09.2021 21:43 Ответить
Так у них не только срок годности заканчивается . Они уже устарели морально ибо новые мутации вируса обходят первые две дозы .
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28.09.2021 20:07 Ответить
можeш нe повiрити алe сам так! вакцинований отримує право розносити вiрус bо сам нe хвроiє важко. а iзза отриманих своbод можe розносити самe дeльту.
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29.09.2021 01:05 Ответить
Ну тут нужно быть честным) И нужно указывать, что в случае заболевания, он все равно был бы переносчиком) Хотя конечно, в случае болезни, может не таким активным, да и другие бы его хоть немного бы шарахались)
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29.09.2021 09:03 Ответить
Адекватные люди провакцинировались в нормальных странах, и возвращаются к нормальной жизни, а сектанты теории мирового заговора пусть лечатся за свои деньги, если успеют конечно.
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28.09.2021 20:28 Ответить
у антиваксов на цензоре другое задание - своими тупыми призывами к антивакцинации выравнивать ситуацию с соседними российскими вымиратами, в которых со дня на день смертность будет под штуцер недочеловеков! узкочелюстных.. а фюрер со страху в бункере прячется! ВАкцинированных российской гадостью я б в Украину не пускал!
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28.09.2021 21:30 Ответить
не переживайте вы так! все разрешится очень быстро, до весны многое станет на свои места! Как говаривали классики: "Только глупцы и мертвецы никогда не меняют своего мнения!"
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28.09.2021 22:04 Ответить
Естественный иммунитет включает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 врождённый иммунитет и приобретённый активный (после перенесённого заболевания), а также пассивный иммунитет при передаче антител ребёнку от матери.

Ферштейн, Алиса.?
Крепитесь. Придется переболеть. Вам. Всем, что ни попадя.
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28.09.2021 22:38 Ответить
сыну, пожалуй, прививка - пока лишнее. переживем зиму и будет видно. Вакцины, насколько я понимаю лишь тренируют иммунитет. самый настоящий, естественный, только разными способами. одна (мрнк) заставляет выращивать клетки частицу вируса и тут же убивают, другая - демонстрирует голову убитого вируса, запомните, как выглядит злодей в лицо...
В вашем подходе есть одна опасная черта.... естественный иммунитет (если не дай бог встретите вирус) с вирусом так или иначе будет бороться, при этом кровь будет густеть и могут начтаться либо проблемы с почками, печенью и сердцем, как это было у меня, либо если пить кроверазжижающее, как мой сотрудник, и если есть язва даже старая, залеченная либо не диагностированная - то могут быть также серьезные проблемы, переливания крови, гепатит после переливания и прочие ужасы с потерей работоспособности на долгий срок...
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28.09.2021 22:46 Ответить
Алиса хотя бы разобралась, что такое естественный иммунитет.
Как оказалось, что бы этот иммунитет был от ковида, надо этим ковидом переболеть. Что с ней и произошло, и что она так скромно от нас скрывала.
Теперь она ратует за естественный иммунитет для всех. Добрая ты наша. Хочешь , что бы все ковидом переболели? Так не все это переживут. А некоторые догонят естественный иммунитет в деревяном ящике, и с музыкой, которую они не услышат.
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29.09.2021 06:43 Ответить
есть антивирусные препараты которые значительно сокращают сроки течения болезни . прививки это большие деньги , а не панацея .
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29.09.2021 07:35 Ответить
Какие это препараты, "мудрый" ты наш.
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29.09.2021 07:57 Ответить
И цену их назови. Два укола пфайзера стоили мне ... НИ-Че-ГО. А сколько будет стоить курс лечения этими препаратами? Давай. Ты же уже наверное переболел. Естэстный иммунитет получил. Лечился. Знаешь.
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29.09.2021 08:01 Ответить
те же проблемы могут начаться от вакцины ибо причиной этого является спайк протеин который генерируется клетками организма под действием прививки . по исследованиям спайк протеин опаснее самого вируса .
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29.09.2021 07:38 Ответить
если можно - ссылочку на исследования. На польском, испанском и английском прочту без проблем. Предпочитаю первоисточники!
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29.09.2021 07:51 Ответить
так вакцина нe захищає вiд хвoроbи. вона лишe змeншує ризи смeтрi ускладнeнь. можeш захворiти i отримати пророднiй iмунiтeт а нe здохнути.
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29.09.2021 01:09 Ответить
Естественный иммунитет от ковида в 27 раз лучше полученного от привики и держиться дольше .
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29.09.2021 07:34 Ответить
Только для получения этого иммунитета надо ... всего лишь переболеть.
Спосибо большое "добрый" ты наш.
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29.09.2021 07:56 Ответить
Давайте посмотрим на примере Израиля

Вакцинальный иммунитет, который обеспечивают мРНК-вакцины, в частности, Pfizer, использовавшийся в Израиле, дает серьезную защиту от попадания в реанимацию (почти 100%) и от симптоматической формы болезни (более 90%), но не дает защиту от повторного заболевания другим штаммом коронавируса, поскольку нет идеального совпадения антигена и антитела.

А если идеального совпадения нет, люди болеют, встретившись с «дельтой». Но даже в этом случае количество антител настолько большое, защита настолько высокая, что она очень заметно тормозит развитие заболевания.

Вот представьте: есть вирус, и есть огромная собака, которая может его съесть, покусать, - это нормальное, рабочее антитело, сформировавшееся в организме человека после прививки.

Но в случае со штаммом «дельта» такой огромной собаки нет, а есть сотни маленьких шавок, недоделанных антител, - они нормальные по отношению к уханьскому вирусу, а для «дельты» они недоделанные, слабые. Но даже они в состоянии сдержать вирус, по крайней мере, не допустить тяжелой, смертельной, формы болезни. Поэтому в Израиле действительно есть заметный рост заболеваемости, поскольку пришел новый штамм «дельта», но роста смертности нет. И это везде так: например, в Британии наблюдается очень большой рост заболеваемости, но весьма умеренный рост госпитализаций и смертности.

Естественно, это все заслуга вакцинации. И показательно, что в основном рост заболеваемости идет за счет молодых людей, потому что почти все немолодые уже привиты.
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29.09.2021 08:00 Ответить
В 27 раз. А почему не 2700?
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29.09.2021 08:04 Ответить
Прикинь. Что?

Естественный иммунитет включает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 врождённый иммунитет и приобретённый активный (после перенесённого заболевания), а также пассивный иммунитет при передаче антител ребёнку от матери.

Придется Алисе ковидом переболеть. Ну что бы естественный иммунитет был полным.
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28.09.2021 22:54 Ответить
Алиса похоже в первый раз услышала, что такое естественный иммунитет. Ну , в понимании медиков. И ... Была ШОКИРОВАНА. Она считала, что это что то другое.
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28.09.2021 23:06 Ответить
Не рви сердце, я уже ковидом переболела)
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28.09.2021 23:25 Ответить
Так с этого и надо было начинать, скромная ты наша.
Каким штамом запомнила, или пардон ... опять память.
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28.09.2021 23:38 Ответить
Алиса. Надеюсь , это не твой коммент удалили? Наверное, автор был ну ооочень эмоциональным, невыдержанным хамом.
Ты же не такая.
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28.09.2021 23:10 Ответить
 
 