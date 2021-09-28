Каждый депутат "Слуги народа" оплачивает поездку в Трускавец самостоятельно, - замглавы фракции Кравчук
Народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" самостоятельно будут оплачивать расходы, осуществленные во время большого выездного заседания политической силы в Трускавце.
Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый депутат оплачивает самостоятельно за свою логистику. Кто-то на машине добирается, кто-то на поезде. У нас есть бронь на ночной поезд "Киев - Трускавец", но каждый сам платит за свой билет... Также каждый платит за свое проживание самостоятельно, конечно, так, как это и требует антикоррупционное законодательство, потому что партия не может платить за народных депутатов ", - сказала Кравчук, подчеркнув, что зарплата украинского парламентария позволяет заплатить" за две ночи в отеле и проезд".
Она также отметила, что депутаты будут жить в разных гостиницах, ведь большое количество участников заседания фракции не позволяет разместить всех в одном месте.
Напомним, парламентская фракция партии "Слуга народа" проведет выездное заседание фракции в Трускавце 1-2 октября. Мероприятие будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya. На территории будет работать медиацентр, где будут проводиться брифинги руководства, представителей партии, фракции, а также приглашенных гостей.
Ранее председатель партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что парламентарии на выездном заседании вместе с президентом, членами правительства и руководителями силовых ведомств обсудят стратегические вопросы развития страны.
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Адам Смит@_Smithchenko
Сбор "Слуг" в Трускавце в конце недели официально подтвержден.
Это что-то экстраординарное; вне Киева - чтобы ничто не мешало и никто не сбежал. По логике, повестка может быть лишь одна: кадровые изменения. Разумков или Шмыгаль? Коломойский? Или что-то еще глобальное замыслили?..
Роспуск Рады я исключаю: при нынешних рейтингах "Слуг" (26%) Зеленскому хватит врожденной этнической смекалки, чтобы не повторить ошибку Ющенко, когда из лучших побуждений малоуправляемый парламент был заменен откровенно враждебным.
Если бы нужно было провести с депутатами воспитательную работу (а нужно!) - это лучше делать в индивидуальном порядке, трое на одного, а не собрав их вместе, когда они чувствуют поддержку друг друга, усугубленную пониманием свей почти полной неуязвимости...
Тут наоборот: будут мочить кого-то авторитетного, опираясь на депутатскую толпу за спиной. (Допускаю, что я, возможно, чересчур драматизирую аппаратное искусство ОфП, и готовится просто очередной тим-билдинговый тренинг. Но если делать ставки - поставлю-ка на Шмыгаль-всё)
секретарь, подшейте к делу по 111 статье (гос. измена) !
воно всралося
Аж прослезился...
Милованов, кофе-брейки, награждения, гала-концерт с Лободой, подарочными наборами и шампанским.
И не верьте, что за свой счёт. Думаю, на этот раз всё оплачивает Ренат Леонидович - ведь это такая мелочь, когда на кону попадание или не попадание в список олигархов.
1 октября
8:15 - 8:30 - трансфер участников с ж/д вокзала г. Трускавец в отель "Риксос Прикарпатье".
8:15 - 8:25 - трансфер до отеля "Миротель".
8:15 - 8:20 - трансфер до отеля "Лесная песня".
8:30 - 9:00 - ранняя регистрация в отелях.
9:00 - 10:00 - завтрак.
10:00 - 13:00 - свободное время.
13:00 - 13:20 - трансфер участников из отелей "Миротель", "Лесная песня" в отель "Риксос".
13:00 - 14:00 - обед.
15:00 - 15:30 - организационные вопросы / интродакшн / цель поездки.
15:30 - 17:00 - выступления / презентации / вопросы-ответы.
17:00 - 17:30 - кофе-брейк.
17:30 - 19:00 - презентация Тимофея Милованова / вопросы-ответы / деление на группы, выступление Милованова.
19:00 - 20:30 - ужин.
с 20:30 - свободное время.
2 октября
8:00 - 9:30 - завтрак.
9:30 - 10:00 - трансфер участников в гостиницу "Риксос".
10:00 - 11:30 - сессия с силовиками.
11:30 - 12:00 - кофе-пауза.
12:00 - 14:00 - работа в группах / семь локаций.
14:00 -15:00 - обед.
15:00 - 16:30 - работа в группах.
16:30 - 17:00 - кофе-пауза.
17:00 - 19:00 - презентации работы групп.
19:30 - 20:30 - ужин.
20:30 - 21:30 - свободное время.
21:30 - 22:30 - церемония награждения.
22:30 - 23:30 - гала-концерт.
3 октября
Завтрак.
Свободное время
" - Здесь пахнет развратом !
- И падшими женщинами !..."
Лимонадный Джо
и кофэ! очень много кофэ!!! пьют.... на ночь !!!!
А що тоді говрити ПРо нашу Єрмаківщину???!!!
И билет на поезд купить, и оплатить гостинницу ...
73%ные когда-то зебилы, ваши прикольные избранники вас считают за говно..
если миллионеры берут деньги на компенсацию аренды квартиры (имея несколько квартир и домов или типа снимают угол у тещи)))) то сильно можно засомневаться что будут сами что-то оплачивать... неужели не найдется какой-то зеленолюбивый меценат??? ))))
Навіяло:
Круїзний лайнер. Шторм. Лайнер починає тонути.
Одна жіночка взмолилася: "Боже, я знаю, що я грішна! Але ж як щодо інших пасажирів, за що їх?
- Я вас, @@@@, два роки разом на цьому лайнері збирав!" (с)
Люди перестали сміятися з анекдотів про зєлю бо думають, що це новини...
Гарна парочка - баран та ярочка.
Источник:
Плаття для коктейлів немає у депутаток, є тільки плаття під водяру.
"Водолаз (газоопущенный, газонюх) - это опущенный, функция которого заключается в том, чтобы удалять из камеры пердёж уважаемых арестантов. Когда раздаётся команда "Пацан хочет пёрнуть" или "Босяк к пердежу готов", водолаз должен быстро подбежать, прижаться ртом к анусу блатного и всосать в себя исторгнутые этим авторитетным бродягой кишечные газы. После этого он быстро бежит к открытой форточке и выдыхает туда пердёж. Если же газоопущенный выполняет свою работу некачественно и в хате ощущается удушливый запах, то он может быть жестоко избит и даже забит насмерть. Живут эти персонажи под шконкой, им дают собачьи клички (в отличие от петухов, обычно носящих женские имена)".
Це я власне до чого? Я про те, що робота зе-ботів, що у будь-який, навіть найтупіший спосіб відмазують "шлюх урода" на чолі з Ослобородьком, по суті подібна до функції газопринижених. Більш-менш обладнаній моском людині все очевидно, але вони щоразу, як Бубочка чи підбубочник навуньив, посоромно кидаються до дупи - виносити запашний метан у вікно. Зуйово виходить: все одно якщо зелень скабзувала люхт, то дихтіти ніц чим (як оно Безвугла). Тіко їм ганебина і встид до скону.
Цікаво, їм хоч платять за таке, чи вони добровільно? Якщо друге, то ай-яй-яй.
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.
Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.
Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".
"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.
У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".
Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".
Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".
Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".
Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".
Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".
"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед", - пише Бутусов.