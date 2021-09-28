Каждый депутат "Слуги народа" оплачивает поездку в Трускавец самостоятельно, - замглавы фракции Кравчук

Народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" самостоятельно будут оплачивать расходы, осуществленные во время большого выездного заседания политической силы в Трускавце.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый депутат оплачивает самостоятельно за свою логистику. Кто-то на машине добирается, кто-то на поезде. У нас есть бронь на ночной поезд "Киев - Трускавец", но каждый сам платит за свой билет... Также каждый платит за свое проживание самостоятельно, конечно, так, как это и требует антикоррупционное законодательство, потому что партия не может платить за народных депутатов ", - сказала Кравчук, подчеркнув, что зарплата украинского парламентария позволяет заплатить" за две ночи в отеле и проезд".

Она также отметила, что депутаты будут жить в разных гостиницах, ведь большое количество участников заседания фракции не позволяет разместить всех в одном месте.

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Напомним, парламентская фракция партии "Слуга народа" проведет выездное заседание фракции в Трускавце 1-2 октября. Мероприятие будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya. На территории будет работать медиацентр, где будут проводиться брифинги руководства, представителей партии, фракции, а также приглашенных гостей.

Ранее председатель партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что парламентарии на выездном заседании вместе с президентом, членами правительства и руководителями силовых ведомств обсудят стратегические вопросы развития страны.