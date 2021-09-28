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Выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года, - "Слуга народа"

Выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года, -

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с заместителем председателя комитета, председателем подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алиной Загоруйко, во исполнение решения комитета, инициировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области, который зарегистрирован под №6116" , - цитирует пресс-служба слова "слуги народа" Андрея Клочко.

Проект предусматривает поручить ЦИК и Кабмину организовать и финансово обеспечить проведение внеочередных выборов.

Читайте: У обоих Вилкулов, старшего и младшего, провели обыски по делу о гибели мэра Кривого Рога Павлова, - СМИ

Также зарегистрированы проекты постановлений о назначении внеочередных выборов Зайцевского сельского головы Синельниковского района Днепропетровской области (№6114) и Часовоярского городского головы Бахмутского района Донецкой области (№6115), отметили в "СН".

Также читайте: Нацполиция о гибели мэра Кривого Рога: алкоголя или наркотиков в крови Павлова не обнаружили

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.

Автор: 

выборы (24726) Кривой Рог (1402) мэр (1648) Слуга народа (2630) Клочко Андрей (38) Павлов Константин (28)


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Топ комментарии
+2
Выберут Вилкула. Это не лечится
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28.09.2021 21:59
+2
Вілкул для криворогих ,як Гепа для гепоградців ,священна істота !!!)))
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28.09.2021 22:01
+1
Кривой Рог это сердце Украины. Там в подворотнях зеледент научился шутить чтобы по хлебалу не получить. Питер сердце рабсии. Там в подворотнях тупин понял что надо учиться давать отпор.
Даже здесь видно кто без подворотни дает по хлебалу шутнику зеленому.
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28.09.2021 21:47
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Криворожцы и криворожки...
Криворожцы и криворожанки...
Короче, жители Кривого Рога, обязательно придите на выборы мэра!
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28.09.2021 21:44 Ответить
Выберут Вилкула. Это не лечится
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28.09.2021 21:59 Ответить
Вілкул для криворогих ,як Гепа для гепоградців ,священна істота !!!)))
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28.09.2021 22:01 Ответить
Кривой Рог это сердце Украины. Там в подворотнях зеледент научился шутить чтобы по хлебалу не получить. Питер сердце рабсии. Там в подворотнях тупин понял что надо учиться давать отпор.
Даже здесь видно кто без подворотни дает по хлебалу шутнику зеленому.
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28.09.2021 21:47 Ответить
А может не стоит откладывать? Прямо завтра понизить в должности до мэра одного паренька с тех мест? Для города опыта набрался. И по быстрому на Покрову выберем подходящего!
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28.09.2021 21:52 Ответить
Шо-то вы всё не по теме...
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28.09.2021 21:58 Ответить
...і Бєлиє Русскіє будні...
https://focus.ua/*******-novosti/493942-v-belarusi-zastrelili-sotrudnika-kgb-vo-vremya-otrabotki-adresov-veroyatnyh-terroristov-video
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28.09.2021 21:56 Ответить
Починається борсання свиней навколо годівниці!!!)))
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28.09.2021 21:58 Ответить
а секретарь мера уже принял руководство на себя и будет участвовать в выборах?
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28.09.2021 22:19 Ответить
 
 