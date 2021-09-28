Выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года, - "Слуга народа"

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с заместителем председателя комитета, председателем подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алиной Загоруйко, во исполнение решения комитета, инициировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области, который зарегистрирован под №6116" , - цитирует пресс-служба слова "слуги народа" Андрея Клочко.

Проект предусматривает поручить ЦИК и Кабмину организовать и финансово обеспечить проведение внеочередных выборов.

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Также зарегистрированы проекты постановлений о назначении внеочередных выборов Зайцевского сельского головы Синельниковского района Днепропетровской области (№6114) и Часовоярского городского головы Бахмутского района Донецкой области (№6115), отметили в "СН".

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Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.