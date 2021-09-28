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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Делегаты Украины поднимают вопрос оккупированного Крыма на каждой встрече политических групп на сессии ПАСЕ, - нардеп "Голоса" Умеров

Делегаты Украины поднимают вопрос оккупированного Крыма на каждой встрече политических групп на сессии ПАСЕ, - нардеп

Народные депутаты, члены Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, поставили вопрос очередной волны репрессий в Крыму и освобождения политзаключенных, подчеркнув необходимость поддержки международных партнеров.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сказал член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Комитеты имеют заранее согласованную повестку дня, в то время как на встречах политических групп депутаты имеют возможность поднимать актуальные для их проблемы вопросы. Например, вчера и сегодня каждый депутат украинской делегации ставил вопрос очередной волны репрессий в Крыму, а также освобождения наших политзаключенных. Сегодня более 450 граждан Украины незаконно удерживаются Россией в оккупированном Крыму и неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. В этом вопросе Украине очень нужна поддержка международных партнеров", - сказал он.

По его словам, украинская делегация также подчеркивала необходимость непризнания результатов выборов в Государственную Думу России на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и с привлечением жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которым принудительно раздали российские паспорта.

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"Украина очень внимательно изучает отчет мониторинговой миссии ПАСЕ по выборам в России. Нам критически важно, чтобы Ассамблея не признавала так называемые выборы в Госдуму, к участию в которых привлекли жителей оккупированного Крыма и ОРДЛО. В коммуникации с коллегами мы неоднократно поднимали эту тему, и я рад слышать с их стороны поддержку территориальной целостности Украины", - подчеркнул Умеров.

Он также отметил, что украинская делегация в ПАСЕ подала запрос на проведение дебатов относительно новой волны репрессий в Крыму сразу же, как Россия задержала более 40 крымских татар во временно оккупированном Крыму, включая первого заместителя Меджлиса Наримана Джелялова.

"В пятницу на заседании Бюро ПАСЕ вопрос включения в повестку дня дебатов по крымским татарам, к сожалению, не нашел должной поддержки коллег. В Парламентской Ассамблее обычно любые документы готовятся месяцами, прежде чем попасть в зал. Это нормальная практика. Плюс надо понимать, что, кроме непосредственно заседаний ПАСЕ, на сессии у нас проводятся заседания политических групп и комитетов. В ПАСЕ - 5 политических групп, 9 комитетов и 47 государств-членов. И везде в коммуникации с нашими международными коллегами, публично и не публично, мы с коллегами поднимаем проблему очередных репрессий против коренного народа Украины - крымских татар", - подчеркнул он.

Напомним, осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проходит в Страсбурге с 27 по 30 сентября 2021 года в смешанном формате.

Также читайте: Украинские вопросы не попали в повестку дня осенней сессии ПАСЕ: в Ассамблее боятся, что их посчитают "русофобами", - нардеп "Голоса" Василенко

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пора порушити питання про гібридно окуповану москвою Білорусь

Как стало известно https://t.me/euroradio/22892 «Еврорадио» , сегодня во время «отработки адресов» в одной из минских квартир мужчина оказал сопротивление чекистам. Он выстрелил в одного из них из охотничьего ружья. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили мужчину. Раненый сотрудник КГБ умер.

По информации СМИ, убитый житель квартиры - Андрей Зельцер, сотрудник компании EPAM Systems.
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28.09.2021 22:12 Ответить
А сколько раз "величайший геостратег современности" почтил своим посещением заседания ПАСЕ? Или не барское это дело - исполнять свои обязанности согласно Конституции?
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28.09.2021 22:18 Ответить
Єрмак знайшов для себе більш важливі справи. Домовлявся з керівництвом фізбуку, щоб забанили всіх, хто не поважає ЗЕрутіно Криворагульного, а його називає "Козирєм"ФСБ.
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28.09.2021 22:34 Ответить
А надо было тогда одному баптисту только поднять трубку телефона спецсвязи.
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28.09.2021 22:25 Ответить
 
 