Главные новости 28 сентября: фирма замглавы ОП зарабатывает на мероприятиях Зеленского и "слуг", Венгрия обвинила Украину в нарушении суверенитета

Журналисты узнали о заработках основанной Кириллом Тимошенко фирмы на мероприятиях Зеленского и "Слуги народа", в отношениях Украины и Венгрии - газово-дипломатический скандал, трем областям грозит "красная" зона карантина, - главные новости 28 сентября.

Скандал с фирмой замглавы ОП Тимошенко

Речь идет о деятельности фирмы "Гудмедиа". Это ООО было основано Кириллом Тимошенко. Сейчас компанию возглавляет его жена Елена, но еще до сентября этого года замглавы ОП числился на сайте компании как CEO.

На организации поездок, которые президент Владимир Зеленский совершал по Украине осенью 2020 года перед местными выборами, "Гудмедиа" заработал 1,23 млн грн. А с форумом "Украина 30" вышло еще интереснее: там организаторы брали деньги с крупного бизнеса за возможность выступить на мероприятии. Всего партнеры форума заплатили 6,5 млн грн.

Притула создает партию

Пока известен только сам факт. Детали Притула обещает раскрыть позже. "Это, очевидно, будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге - дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", - заявил телеведущий.

Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

За вступление в ЕС - 61,4% украинцев, против - 26,4%. Вступление в НАТО поддерживают 57,4%, против - 29,3%.Опрос провел "Социс".

Газово-дипломатический скандал с Венгрией

Все начало развиваться еще накануне: когда Венгрия заключила с "Газпромом" контракт на прямые поставки газа, Украина сказала, что разочарована таким решением. И после этого Будапешт заявил, что Киев, мол, пытается вмешаться во внутренние венгерские дела. Венгрия вызвала посла Украины. Украина вызвала посла Венгрии. Обстановка накаляется, Кулеба просит венгерских партнеров "не раскручивать эмоции", Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.

Цена на газ в Европе побила рекорд: $1000 за тысячу кубометров

В прошлый раз газ столько стоил в марте 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт. Но тогда отопительный сезон уже заканчивался, а сейчас он еще только начинается.

Кремль заявляет, что никогда не использовал газ, чтобы наказать Украину. И добавляет, что готов обсуждать возобновление прямых закупок газа.

Все обсуждают тарифы на отопление

С одной стороны, министр развития громад и территорий Чернышов обещает, что тарифы на тепло не будут меняться и останутся на прошлогоднем уровне. С другой стороны, в Черкассах они уже выросли в среднем на 200 грн - так решил местный исполком. Иначе, объясняют чиновники, невозможно начать отопительный сезон.

Три области - на грани "красной" зоны карантина

Об этом свидетельствуют расчеты Киевской школы экономики. Самая тяжелая ситуация - в Черновицкой области, также в "красную" зону могут попасть Харьковщина и Луганщина.

Кроме того, в KSE считают, что через одну-две недели Украина попадет в тройку среди крупных стран Европы по заболеваемости COVID-19.