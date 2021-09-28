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Во время рассмотрения закона об олигархах депутатов намеренно ввели в заблуждение Стефанчук и Вениславский, которые сами не голосовали, - Разумков

Во время рассмотрения закона об олигархах депутатов намеренно ввели в заблуждение Стефанчук и Вениславский, которые сами не голосовали, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что во время рассмотрения закона об олигархах депутатов "намеренно ввели в заблуждение".

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос, что, по его мнению, было сделано не так во время рассмотрения и принятия закона, спикер напомнил, что одновременно было учтено несколько поправок, которые не согласуются между собой, создавая юридическую коллизию. Речь идет о том, какой орган - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или Совет нацбезопасности и обороны - принимает решение о признании лица олигархом.

"В связи с тем, что была применена для меня непонятная процедура, потому что объединили некоторые статьи регламента, которые между собой не сочетаются, которые противоречат другим статьям... Они провели то голосование, которое провели. Причем я глубоко убежден, я об этом уже говорил коллегам, что, по моему мнению, депутатов намеренно ввели в заблуждение, поскольку что те, кто предложил эту процедуру, те, кто ставил ее на голосование, сами за нее не проголосовали", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой коллизии нет, - Стефанчук о принятии закона об олигархах

На уточнение, имеет ли он в виду первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, глава парламента сказал: "Я имею в виду и Руслана Алексеевича Стефанчука, и Федора Владимировича Вениславского, который был докладчиком по этому закону. И председательствующим был Стефанчук". На вопрос, почему они, по мнению спикера, не проголосовали за закон, он сказал: "Я думаю, что понимая, что после этого будут последствия".

Председатель ВР считает, что сложившаяся ситуация является "непрофессиональным подходом к подготовке и проведению этого вопроса". "Я еще раз повторяю: я думаю, что депутатов ввели в заблуждение с процедурой рассмотрения... Если мы с вами говорим о том, что произошло, я уверен, что это произошло благодаря спешке. И я об этом предупреждал", - добавил Разумков.

Он заверил, что сделает все зависящее от него, чтобы этот закон в "правильной редакции, которая была проголосована Верховной Радой, был издан от Верховной Рады и направлен президенту на подпись".

Также читайте: Бутусов: Разумков своей правкой превратил закон об олигархах в орудие не только против оппонентов власти, но и против самой власти

Автор: 

олигарх (1026) Разумков Дмитрий (1520) Стефанчук Руслан (656) Вениславский Федор (264) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+20
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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28.09.2021 22:56
+19
Зебіли, кого ви привели до влади, ідіоти?
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28.09.2021 23:18
+18
оу!.. да тутити госпереворот намечается..
значит, банда Зелемоского знала об этом заранее и расстрел Шефира из новогодних хлопушек, это часть сериала по купированию внутреннего нарыва..
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28.09.2021 22:55
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Колумбийские объяснения!!
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28.09.2021 22:52 Ответить
Лохов не кинуть -- себя не уважать (С) Братва из 90х, она и в стильных костюмах братва из 90х.
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28.09.2021 22:54 Ответить
оу!.. да тутити госпереворот намечается..
значит, банда Зелемоского знала об этом заранее и расстрел Шефира из новогодних хлопушек, это часть сериала по купированию внутреннего нарыва..
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28.09.2021 22:55 Ответить
Он заверил, что сделает все зависящее от него, чтобы этот закон в "правильной редакции, которая была проголосована Верховной Радой, был издан от Верховной Рады и направлен президенту на подпись".
То есть, редактировать после голосования и давать на подпись???
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28.09.2021 22:55 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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28.09.2021 22:56 Ответить
Зебіли, кого ви привели до влади, ідіоти?
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28.09.2021 23:18 Ответить
забродило болото - газики пошли )))
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28.09.2021 23:18 Ответить
Разумков уже понял, что от зеленых нужно бежать, как от чумы)
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28.09.2021 23:23 Ответить
уроди і зебіли, повбивайте один одного
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28.09.2021 23:25 Ответить
Интересно:
Зе-депутаты уже поняли, что руководство их "под монастырь подводит" (тюрьму)?
Или они настолько тупые, что продолжают пребывать в розовых заблуждениях?
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28.09.2021 23:27 Ответить
Коли наблизиться чергова виборча кампанія побачимо як це кубло гельмінтів заворушиться !!)))
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28.09.2021 23:33 Ответить
Чергових наступних виборів не буде.
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29.09.2021 11:53 Ответить
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29.09.2021 12:30 Ответить
Почему тупые? 99,9% ЗЕ-депутатов знает, что после очередных выборов вернутся обратно в говно из которого вылезли, поэтому будут за бабло делать все, что им прикажут. Куй железо не отходя от кассы ©
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29.09.2021 10:19 Ответить
Товстий і худий! Як в анекдотах.Тільки наше життя не анекдот. Запроданці і паскуди.
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29.09.2021 11:59 Ответить
Разумков-засланный казачек от олигархов.работающий против народа .
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29.09.2021 12:13 Ответить
...и только криворогий шлимазл-вовочка - простой парень из народа на велосипеде, работающий на благо народа, ага!
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29.09.2021 15:20 Ответить
Не только... еще шоколадный марадер,вор и брехун петрушка.
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29.09.2021 18:42 Ответить
 
 