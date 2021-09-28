Офис Генпрокурора открыл производство относительно бездеятельности ГБР по "вагнергейту", - Рух Опору Капітуляції
Заявитель по делу "вагнергейта" Андрей Тетерук 28 сентября получил сообщение от Офиса Генерального прокурора об открытии производства о неисполнении решения суда Государственным бюро расследований.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Руху Опору Капітуляції". В Офисе Генпрокурора заявляют, что данные были внесены 22 сентября.
"Как указано в выписке из ЕРДР, Офис выполняет решение следственного судьи Печерского районного суда. 16 сентября он обязал ОГПУ открыть производство относительно невыполнения следователем Центрального аппарата ГБР постановления следственного судьи Шевченковского районного суда от 22 июля. Это постановление обязывало Бюро начать расследование государственной измены со стороны представителей власти. Следователь ГБР нарушил часть 2 статьи 382 Уголовного кодекса "Неисполнение решения суда". Должностным лицам, которые совершили такое преступление, грозит лишение свободы сроком до 5 лет с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет. Однако в ОГПУ не указали лицо, ответственное за ведение следствия о преступной бездеятельности ГБР. Процессуальное руководство со стороны ОГПУ осуществляет прокурор Литвинюк, который и подписал сообщение об открытии производства", - отмечается в сообщении.
Активисты обещают держать этот процесс под контролем.
"Рух Опору Капітуляції" напоминает, что 3 сентября Андрей Тетерук, Игорь Лапин и Юрий Гудименко подали в Офис Генпрокуора заявление о преступлении ГБР. Причиной стало то, что Бюро игнорирует постановление Шевченковского районного суда от 22 июля, согласно которому должно начать расследование срыва представителями власти задержания "вагнеровцев". Офис Генпрокурора проигнорировал заявление, поэтому 10 сентября заявители подали в Печерский районный суд жалобу на его бездействие. 16 сентября суд обязал Офис открыть производство о неисполнении решения суда со стороны ГБР.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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По данным "Еврорадио", беларуским героем пытавшимся спасти семью от карателей был Андрей Зельцер - сотрудник американской IT-компании EPAM Systems. Похоже он принял бандитов КГБ без формы и которые говорили на иностранном русском языке за гопников или русских оккупантов. Ведь не может же милиция говорить на чужом языке. Молодец мужик, пытался защитить свою семью! Царство небесное! Жыве Беларусь!
Булошная ГП открыла производство против шашлычной ГБР....
- старо как этот Мир - называется официально отмазать из за отсутствия состава преступления
- развод лохов
Так что есть надежда, что дожмут они это дело, не дадут замять.
а то что они атошники и патриоты Украины делает это дело совсем безнадежным - еще и наркоту им подбросят и сроки
- у нас сейчас власть ваты - татарова, портнова, ермака, зеленского и прочих
- не нужно иллюзий
Но, есть некоторая надежда, что могут поцапаться/поссориться на тему "кто больше виноват" или "кто лучше лижет".