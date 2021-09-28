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Офис Генпрокурора открыл производство относительно бездеятельности ГБР по "вагнергейту", - Рух Опору Капітуляції

Офис Генпрокурора открыл производство относительно бездеятельности ГБР по

Заявитель по делу "вагнергейта" Андрей Тетерук 28 сентября получил сообщение от Офиса Генерального прокурора об открытии производства о неисполнении решения суда Государственным бюро расследований.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Руху Опору Капітуляції". В Офисе Генпрокурора заявляют, что данные были внесены 22 сентября.

"Как указано в выписке из ЕРДР, Офис выполняет решение следственного судьи Печерского районного суда. 16 сентября он обязал ОГПУ открыть производство относительно невыполнения следователем Центрального аппарата ГБР постановления следственного судьи Шевченковского районного суда от 22 июля. Это постановление обязывало Бюро начать расследование государственной измены со стороны представителей власти. Следователь ГБР нарушил часть 2 статьи 382 Уголовного кодекса "Неисполнение решения суда". Должностным лицам, которые совершили такое преступление, грозит лишение свободы сроком до 5 лет с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет. Однако в ОГПУ не указали лицо, ответственное за ведение следствия о преступной бездеятельности ГБР. Процессуальное руководство со стороны ОГПУ осуществляет прокурор Литвинюк, который и подписал сообщение об открытии производства", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Текстовое расследование Bellingcat по делу "вагнеровцев" выйдет не позже конца октября, - основатель группы Хиггинс

Активисты обещают держать этот процесс под контролем.

"Рух Опору Капітуляції" напоминает, что 3 сентября Андрей Тетерук, Игорь Лапин и Юрий Гудименко подали в Офис Генпрокуора заявление о преступлении ГБР. Причиной стало то, что Бюро игнорирует постановление Шевченковского районного суда от 22 июля, согласно которому должно начать расследование срыва представителями власти задержания "вагнеровцев". Офис Генпрокурора проигнорировал заявление, поэтому 10 сентября заявители подали в Печерский районный суд жалобу на его бездействие. 16 сентября суд обязал Офис открыть производство о неисполнении решения суда со стороны ГБР.

Офис Генпрокурора открыл производство относительно бездеятельности ГБР по вагнергейту, - Рух Опору Капітуляції 01

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) ГБР (2980) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+8
У Білорусі застрелили КДБіста, коли той з групою карателів ломився до чужої квартири, стрільця також убили.

По данным "Еврорадио", беларуским героем пытавшимся спасти семью от карателей был Андрей Зельцер - сотрудник американской IT-компании EPAM Systems. Похоже он принял бандитов КГБ без формы и которые говорили на иностранном русском языке за гопников или русских оккупантов. Ведь не может же милиция говорить на чужом языке. Молодец мужик, пытался защитить свою семью! Царство небесное! Жыве Беларусь!
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28.09.2021 22:57
+3
Новое шоу - ворон ворону выклёвывает глаз...
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28.09.2021 23:07
+3
открыли что бы закрыть
- старо как этот Мир - называется официально отмазать из за отсутствия состава преступления
- развод лохов
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28.09.2021 23:16
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У Білорусі застрелили КДБіста, коли той з групою карателів ломився до чужої квартири, стрільця також убили.

По данным "Еврорадио", беларуским героем пытавшимся спасти семью от карателей был Андрей Зельцер - сотрудник американской IT-компании EPAM Systems. Похоже он принял бандитов КГБ без формы и которые говорили на иностранном русском языке за гопников или русских оккупантов. Ведь не может же милиция говорить на чужом языке. Молодец мужик, пытался защитить свою семью! Царство небесное! Жыве Беларусь!
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28.09.2021 22:57 Ответить
Шо за юридическая единица ОФИС ГП ?!
Булошная ГП открыла производство против шашлычной ГБР....
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28.09.2021 23:06 Ответить
ГПУ. Государственное Политическое Унравление, продолжатель традиций ЧК.
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28.09.2021 23:13 Ответить
Новое шоу - ворон ворону выклёвывает глаз...
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28.09.2021 23:07 Ответить
открыли что бы закрыть
- старо как этот Мир - называется официально отмазать из за отсутствия состава преступления
- развод лохов
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28.09.2021 23:16 Ответить
Эти ребята, Тетерук и Лапин, они атошники, Тетерук единственный комбат, который из Иловайска вывел свой батальон без потерь. А Лапин юрист, но тоже воевал, был ранен, сейчас вернулся к работе по специальности, он адвокат.
Так что есть надежда, что дожмут они это дело, не дадут замять.
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28.09.2021 23:26 Ответить
никакой надежды нет
а то что они атошники и патриоты Украины делает это дело совсем безнадежным - еще и наркоту им подбросят и сроки
- у нас сейчас власть ваты - татарова, портнова, ермака, зеленского и прочих
- не нужно иллюзий
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28.09.2021 23:30 Ответить
"Офис Генпрокурора открыл" спектакль. Представление для лопоухих.
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28.09.2021 23:20 Ответить
100% Открыло, чтобы закрыть
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29.09.2021 01:15 Ответить
Они конечно, "под одним Клоуном ходят"...
Но, есть некоторая надежда, что могут поцапаться/поссориться на тему "кто больше виноват" или "кто лучше лижет".
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28.09.2021 23:21 Ответить
Здесь мы чётко видим, кто в Украине захватил власть над 40 млн лохов и хохлов, сверхнаглые, циничные и бессовестные, в лице зе и его ОП, к власти пришла хуцпа.
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28.09.2021 23:31 Ответить
 
 