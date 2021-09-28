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Немчинов: Оснований повышать цены на тепло нет, это все - инициативы местных властей

Немчинов: Оснований повышать цены на тепло нет, это все - инициативы местных властей

Высокие тарифы являются "свидетельством несостоятельности на местах".

Об этом пишет в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений.

"- Для бытовых потребителей действует летне предложение цены газа 7,96 грн за кубометр;

- для предприятий теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 грн за кубометр в первый год", - написал Немчинов.

Смотрите: Тарифы на тепло не изменятся, все должно оставаться на прошлогоднем уровне, - Чернышов. ВИДЕО

Напомним, ранее министр развития громад и территорий Чернышов пообещал, что тарифы на тепло не будут меняться и останутся на прошлогоднем уровне. С другой стороны, в Черкассах они уже выросли в среднем на 200 грн - так решил местный исполком. Иначе, объясняют чиновники, невозможно начать отопительный сезон.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) Немчинов Олег (170)


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Топ комментарии
+15
Ясна річ ,в усьому місцева влада винна,а Віслючок з Шмарклею ні до чого!!!)))
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28.09.2021 23:59
+14
Проблема в том что разницу в тарифах повесили на местные власти. А у них денег не так много. Им сказали дадут кредит, но они понимаю что после этого они этот кредит никогда не выплатят. Ну а партии власти выгодно такой расклад. Они хайп ловят делая местные власти во всем виноватыми.
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28.09.2021 23:59
+13
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29.09.2021 00:18
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Проблема в том что разницу в тарифах повесили на местные власти. А у них денег не так много. Им сказали дадут кредит, но они понимаю что после этого они этот кредит никогда не выплатят. Ну а партии власти выгодно такой расклад. Они хайп ловят делая местные власти во всем виноватыми.
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28.09.2021 23:59 Ответить
Зеленые шулера ведут себя так с самого начала. Все проблемы перевешивают на местные власти. Себе бабло на карман, местным советам -- проблемы.
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29.09.2021 00:12 Ответить
Всі гроші, які після децентралізацвії залишалися в містах зелені шмарклі витягують на свої програми, а винними будуть мери і пери, бо підписи на документах про тарифи будуть ставити вони.
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29.09.2021 08:06 Ответить
Зинка деньги украла и повышает тарифы
ясно-понятно
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28.09.2021 23:59 Ответить
Ясна річ ,в усьому місцева влада винна,а Віслючок з Шмарклею ні до чого!!!)))
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28.09.2021 23:59 Ответить
а рекордні ціни на газ - це не підстави для підвищення ціни на тепло? Ну?

Як тільки гальон йде підслужувати владі - так він одразу стає ницим брехуном.
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29.09.2021 00:00 Ответить
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29.09.2021 00:18 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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29.09.2021 00:00 Ответить
Зелені стрілочники.
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29.09.2021 00:01 Ответить
Яка різнобічна людина ,не лише "Заслужений уклоніст" ,в додаток щей "Заслужений стрілочник " !!! Генітальніша істота !!!)))
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29.09.2021 00:30 Ответить
"Мудрий нарід" жуй чергову порцію локшини ,ретельніше ,та дивись не обляпайся !!!))
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29.09.2021 00:02 Ответить
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29.09.2021 00:16 Ответить
Наша зеленая нечисть с идиотом президентом на*уевертли и теперь перевели стрелки на местную власть найдя крайних!!! Все в духе хергиграющего!!!!!
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29.09.2021 00:02 Ответить
В цьому ляльковому балагані дуже досвідчені режисери та сценаристи !!!)))
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29.09.2021 00:04 Ответить
Так і є
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29.09.2021 00:14 Ответить
Це лише початок чергової дії вистави, на черзі ціни та тарифи на решту людських потреб !!!)))
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29.09.2021 00:06 Ответить
Зато не Порошенко
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29.09.2021 00:12 Ответить
Чому ні ??? Це результат підступної ,далекоглядної діяльності Порошенко !!! Більше нема кому !! Україна не Росія ,це в Росіі в усіх негараздах винен Госдеп,а в Україні в усьому винен Порошенко !!!!)))
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29.09.2021 00:17 Ответить
Зеленая саранча
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29.09.2021 00:29 Ответить
Не ображай комах ,це гельмінти,найогидніші істоти в світі !!!)))
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29.09.2021 00:34 Ответить
Местные власти в таких случаях нужно штрфовать беспощадно и персонально. Пусть работу работают, а не деньги на хатынки собирают. Я хочу посмотреть как местные власти буду людей на протесты понимать под лозунгом повышения цен. И это только на газ и отопление, а там много чего накопилось.
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29.09.2021 00:38 Ответить
Ну конечно, во всем виноваты местные власти, зеленая погань еще летом специально переложила все регуляторы на местную власть, перед этим не забыв ее ограбить, вычищали бабло из местных бюджетов на крадивництво по полной выдоили все, что смогли, а потом сказали, что местная влатсь пусть сама разбирается с тарифами, и всем еще тогда стало ясно, что зеленя погань просто уходит от ответственности.
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29.09.2021 00:47 Ответить
Шмыгаль вор это всем известно. Нет никакой разницы местная или на верхах - это власть и она дерьмовая.
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29.09.2021 01:01 Ответить
Царёк хороший, местные власти плохие - школа ***** рулит
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29.09.2021 07:36 Ответить
Интересно.
8 гривень за куб - это получается около 300 долларов.
При том, что европейская цена уже превысила 1000.
Кто и из каких денег компенсирует разницу ? Или это и есть тот газ украинской добычи, про который все говорят уже много лет ?
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29.09.2021 09:11 Ответить
Вы просто не читали то, что по этой теме "высокие цены на газ в ЕС" пишут эксперты.
ВСЕ контракты с поставкой газа в страны, это длинные контракты, с фиксированной ценой. Вот свежайший пример с Венгрией - контракт на 15 лет сразу.

А вот для тех предприятий в ЕС, что покупали газ на рынке в связи с потребностью, вот для них пришел нежданчик. Путин умышленно снизил поставки газа в ЕС и в "свободной продаже" газа не осталось, при этом сам же Газпром зачастую и выкупает излишки, искусственно завышает цену.
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29.09.2021 22:14 Ответить
https://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/mer-dnipra-filatov-rozpoviv-yak-napkhav-ministru-nemchinovu-cherez-tarifi-202109291373505 Міський голова Дніпра Борис Філатов розкритикував міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова за те, що переклав відповідальність за можливе підвищення тарифів на місцеву владу .
"Когда ты насовал министру в фейсбуках и люди тебя поддержали. Вы, большие начальники, или будете с местным самоуправлением партнёрами и солидарно отвечать перед народом за повышение тарифов или будете врать, манипулировать и перекладывать ответственность. И хорошим это уж точно не закончится", - написав Філатов у Facebook.
Суперечку викликав пост Немчінова у соцмережах, де він зазначив, що причин для підвищення тарифів не існує, а якщо це станеться, то відповідальність мають нести керівники на місцях. У коментарях Філатов зазначив, що поки ведуться переговори між керівниками міст і Кабміном, міністру з загальних питань діяльності Уряду варто було б помовчати.
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29.09.2021 10:22 Ответить
 
 