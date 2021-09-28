Немчинов: Оснований повышать цены на тепло нет, это все - инициативы местных властей

Высокие тарифы являются "свидетельством несостоятельности на местах".

Об этом пишет в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений.

"- Для бытовых потребителей действует летне предложение цены газа 7,96 грн за кубометр;

- для предприятий теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 грн за кубометр в первый год", - написал Немчинов.

Смотрите: Тарифы на тепло не изменятся, все должно оставаться на прошлогоднем уровне, - Чернышов. ВИДЕО

Напомним, ранее министр развития громад и территорий Чернышов пообещал, что тарифы на тепло не будут меняться и останутся на прошлогоднем уровне. С другой стороны, в Черкассах они уже выросли в среднем на 200 грн - так решил местный исполком. Иначе, объясняют чиновники, невозможно начать отопительный сезон.