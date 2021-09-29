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Планы "слуг" на Трускавец: встреча с Зеленским, ди-джей сет Арахамии, награждение лучших депутатов. РАСПИСАНИЕ

Планы

Расписание расширенного заседания фракции "Слуга народа", которое пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце, попало в руки СМИ.

Его опубликовало издание "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ.

Среди важных событий - двухчасовая встреча с президентом Владимиром Зеленским, которая должна состояться в субботу вечером. А также "силовой блок", куда приглашены главы СБУ, НАБУ, НАПК, Генпрокуратуры и ГБР. Кроме этого, запланирована сессия председательством Тимофея Милованова, экс-министра экономики, а ныне советника главы ОП Андрея Ермака.

Также среди событий планируется награждение самых результативных депутатов за работу.

Расслабиться депутаты смогут под ди-джей сет DJ Braun - главы фракции Давида Арахамии. Кроме этого, запланирован концерт.

Читайте: Каждый депутат "Слуги народа" оплачивает поездку в Трускавец самостоятельно, - замглавы фракции Кравчук

1 октября, пятница

8:15 − 8:30 трансфер участников с ж/д вокзала Трускавца в отель "Риксос Прикарпатье"

8:15 − 8:25 в отель "Миротель"

8:15 − 8:20 в отель "Лесная песня"

8:30 − 9:00 ранний чек-ин в отелях

9:00 − 10:00 завтрак

10:00 – 13:00 свободное время

13:00 − 13:20 трансфер участников из отелей "Миротель", "Лесная Песня" в отель "Риксос"

13:00 − 14:00 обед

15:00 − 15:30 организационные вопросы/Интродакшн/Цель поездки

15:30 − 17:00 выступления/презентации/вопросы-ответы

17:00 − 17:30 кофе-пауза

17:30 − 19:00 презентация Тимофея Милованова. Деление на группы.

19:00 − 20:30 ужин

20:30 – свободное время

Также читайте: "Слугам народа" в Трускавце будут вручать "партийный Оскар", планируется новая концепция "турборежима", - Арахамия. ВИДЕО

2 октября, суббота

Место проведения крупной фракции: отель "Риксос"

8:00 − 9:30 завтрак

9:30 − 10:00 трансфер участников в гостиницу "Риксос"

10:00 − 11:30 сессия с силовиками: генпрокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Денис Монастырский, директор НАБУ Артем Сытник, глава НАПК Александр Новиков, и. о. Директора ГБР Александр Соколов.

11:30 − 12:00 кофе-пауза

12:00 − 14:00 работа в группах/7 локаций

14:00 − 15:00 обед

15:00 − 16:30 работа в группах

16:30 − 17:00 кофе-пауза

17:00 − 19:00 презентации работы групп.

19:30 − 20:30 ужин

20:30 − 21:30 свободное время

21:30 − 22:30 церемония награждения самых эффективных депутатов

22:30 − 23:30 гала-концерт. Диджей сет DJ Braun (Давид Арахамия)

3 октября, воскресенье

8:00 − 9:30 завтрак

12:00 – чек-аут из отелей, отъезд участников.

Автор: 

Трускавец (102) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+27
Да за один пункт из этого списка полгода бы истерика была у всяких скрыпиных - шабуниных - лешенок, будь это при Порохе. А сейчас ничего. Хозяева веселятся. Народ наблюдает как сделал себя вместе.
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29.09.2021 00:35
+19
Який піпець.Це ж законотворці і вони недавно з відпусток приїхали.Але населення саме цього хотіло.
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29.09.2021 00:31
+15
Что происходит в стране с этой зеленой властью???!!!
Залужний звернувся до окупантів російською: Свої землі захищатимемо із завзятістю і перемога буде за Україною.
Это видео было отовсюду удалено, со всех сайтов. Кому это видео настолько помешало - наверное Зеле смотреть в глаза путина.
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29.09.2021 01:12
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Який піпець.Це ж законотворці і вони недавно з відпусток приїхали.Але населення саме цього хотіло.
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29.09.2021 00:31 Ответить
После этих ЗЕбанутых "законотворцив" прийдется вычищать всю Украину, они такого намутили, что на это уйдет не один год.
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29.09.2021 14:56 Ответить
Расслабиться депутаты смогут под ди-джей сет DJ ***** - главы фракции Давида Арахамии. Кроме этого, запланирован концерт. Источник:
DJ Chlamydia.
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29.09.2021 00:33 Ответить
й що цікаво, як швидко вони нагліють , стають все безсоромнішими й сприймають свій рейтинг, як щось непокобєлімоє!!! Прямо ейфорія якась - перед їхнім кінцем чи кінцем України?
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29.09.2021 05:34 Ответить
Так у них эйфория на постоянной основе. Начиная от бубочки и заканчивая последним ЗЕбаньком. Это раньше, когда эти убогие до ВР были просто парикмахерами, насильниками, ворами, аналтабу, они перебивались обычной ширкой у цыган, какая там эйфория, ну вставит на 10 минут и все, зато сейчас, когда им каждый месяц заносят в конвертах по 20-50 кило баксов, им не только герыч по карману, а еще и кокс.
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29.09.2021 15:02 Ответить
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29.09.2021 00:33 Ответить
Да за один пункт из этого списка полгода бы истерика была у всяких скрыпиных - шабуниных - лешенок, будь это при Порохе. А сейчас ничего. Хозяева веселятся. Народ наблюдает как сделал себя вместе.
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29.09.2021 00:35 Ответить
Какой-то откровенный сатанинский шабаш на фоне нищающего нарИда, ничего удивительного...
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29.09.2021 00:49 Ответить
Велели Слуги с бедностью бороться - и пиплу презервативы раздают...
Скорей бы выборы - народ так тянет - попрыгать снова на граблях..(с)
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29.09.2021 00:57 Ответить
Расслабиться депутаты смогут под ди-джей сет DJ ***** - главы фракции Давида Арахамии. Кроме этого, запланирован концерт. Источник:

Концерт фортепианный, я надеюсь?
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29.09.2021 01:01 Ответить
От коли б якийсь бешкетник та й натер клавіші перцем...
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29.09.2021 04:09 Ответить
Что происходит в стране с этой зеленой властью???!!!
Залужний звернувся до окупантів російською: Свої землі захищатимемо із завзятістю і перемога буде за Україною.
Это видео было отовсюду удалено, со всех сайтов. Кому это видео настолько помешало - наверное Зеле смотреть в глаза путина.
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29.09.2021 01:12 Ответить
із Залужного роблять чергового віп- брехуна.
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29.09.2021 10:07 Ответить
Так бубочка мечтает заглянуть ***** в тузхес и вылизать его, а тут военные так и стараются перебить его мечту.
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29.09.2021 15:06 Ответить
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29.09.2021 01:28 Ответить
Во время войны и ковида эти полупокеры за которых проголосовал мудрый нарид устраивают пир и содомию!
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29.09.2021 02:28 Ответить

Фігня ето всьо. От помню, Порошенко за власний рахунок отдохнуть на нєдєльку змотавсь, ото да, по живому різав курва. А щас можем собі позволить. Антікорупціонєри ж мовчать. Значіть корупції нема.
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29.09.2021 03:46 Ответить
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29.09.2021 04:59 Ответить
Що є Демократія в Україні за версією ЗеЄрмака.

Audi це Демократія?

Або, Демократія це Права Нога Каскодера АніЛорак?

Або, то Теплий Бубочкін Шефір є Демократія?
А Права Нога.. то вже Майбутнє?

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29.09.2021 06:18 Ответить
На зеленому семінарі в Трускавці

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29.09.2021 06:22 Ответить
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29.09.2021 09:08 Ответить
Та ні, ви тільки що його пройшли.
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29.09.2021 15:09 Ответить
не робота а суцільне свято , плюс ніякої відповідальності за свої злочини. покищо
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29.09.2021 06:24 Ответить
до того ж забагато їдять
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29.09.2021 06:57 Ответить
Почему-то еще на сегодняшний день большинство умственно-отсталого населения воспринимает всю эту свору конченных моральных уродов, как народных избранников. Отсюда весь этот детский лепет в сети...
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29.09.2021 07:06 Ответить
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29.09.2021 07:08 Ответить
Стадо баранів без права голосу зібрали для стрижки
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29.09.2021 07:59 Ответить
Перетрудились бедолаги.Решили провести уикенд на курорте , под видом официального мероприятия. Лишний раз тому доказательство, что они просто смеются над нами, показывая свою властность и вседозволенность.
Учитывая ситуацию в стране, можно было это сделать и поскромнее...
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29.09.2021 08:03 Ответить
Это знак такой для своих - "смотрите, можем себе позволить все что захотим".
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29.09.2021 08:30 Ответить
Лучше бы мусор убрали в лесопосадках
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29.09.2021 08:33 Ответить
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29.09.2021 08:39 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.

Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".

"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.
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29.09.2021 08:46 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/17327165/17327165_original.jpg
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29.09.2021 08:47 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги

У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".

Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".

Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".

Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".

Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".

Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".

"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед"
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29.09.2021 08:49 Ответить
...мой бывший партнер...
Народ давно подозревал, что это стадо ЗЕбанутых в ВР - *******, и вот прямое подтверждение.
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29.09.2021 15:13 Ответить
За наши деньги в течении полутора часов 10:00 − 11:30 генпрокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Денис Монастырский, директор НАБУ Артем Сытник, глава НАПК Александр Новиков, и. о. Директора ГБР Александр Соколов
будут рассказывать анекдоты на приз "Кто пошлее"
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29.09.2021 08:53 Ответить
Ще гірше. За гроші військових, які живуть в окопах.
Оці потвори будуть розважатись у Трускавці в 5зірковому готелі. Там ціни дорожчі ніж у Туреччиі.
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29.09.2021 10:06 Ответить
Dj *****!? Так от про якого брауні говорила леді мандель
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29.09.2021 08:54 Ответить
Такого беспредела и позора Украина ещё не знала !

Быдло устало и опять едут в Трускавец попить водички и порешать на этом сходняке все вопросы без свидетелей !

Может уже пора эту зебанду немножко встряхнуть ?
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29.09.2021 09:06 Ответить
Dj ***** - кавказький ослойоп з балабаном і дудуком🤣
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29.09.2021 09:32 Ответить
Надо всему этому ЗЕбанутому стаду вставить дудуки в тухес. Пусть бубочке дудят.
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29.09.2021 15:17 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1443097782194147330 23 мин



"Борцы с олигархами" Зеленский и К будут проводить партийное мероприятие (съезд\конференция\собрание\сходка\сходняк?) на территории собственности и за счет олигарха Коломойского.
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29.09.2021 09:43 Ответить
Сходка компартії. Зліпили кульку лайна на прикладі китайських колег.
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29.09.2021 10:04 Ответить
Зебилы в восторге за свой выбор. Так ведь, зебилы?
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29.09.2021 10:27 Ответить
нада трускавец бамбить!
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29.09.2021 10:39 Ответить
Вже не трансфер треба а телепортацію з депортацією в якісь є.....ня. Придумали мудрене слово трансфер замість доставки упоротих.
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29.09.2021 11:20 Ответить
21:30 − 22:30 церемония награждения самых эффективных депутатов
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29.09.2021 12:01 Ответить
Какое же это дерьмо а не власть!Верните су.а хунту!
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29.09.2021 12:12 Ответить
Нарот зробив це разом!!!
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29.09.2021 12:51 Ответить
Я ловлю по гаражу свої утеплені галоші
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29.09.2021 14:20 Ответить
Сходняк вожаков зебилов. ЗЕвожак, помни, на сходке анал - не табу. Будь мудр, слушай капуцина и да не постигнет тебя чаша сия(или швабра, или еще чего)
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29.09.2021 14:26 Ответить
Корабельнi сосни будуть ?
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29.09.2021 14:46 Ответить
Бубочка лично их привез. На окружной пусто, всех привезли зебанутым.
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29.09.2021 15:20 Ответить
СлугиЗЕлупкіна будуть боротись з олігархами в готелі ріната ахметова ))) під треки давідіка ари хама (отримав українське громадянство у вересні 2014 року)
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29.09.2021 15:25 Ответить
пир во время чумі вот что за сходняк зе банді

Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1443146245934133251 3 ч



Слуги їдуть в Трускавці Готельний номер,для одного депутата за день,коштувати близько 20 тис.грн За словами араХімії у відпочивальників має бути дреськод Жінки на підборах і в коктейльних сукнях,чоловіки у фраках

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29.09.2021 16:17 Ответить
Нормально так, за держкошти подвіжують🤦🤦🤦🤦
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29.09.2021 16:37 Ответить
Йой, покемони потомилися. Бо так наробилися, що аж-аж!
Я категорично вимагаю нагородити кожного з них медальою!
Великою - з блюдце розміром.
І з закруткою на спині.
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29.09.2021 16:49 Ответить
..награждение непричастных ? Зато свОих...
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29.09.2021 17:06 Ответить
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29.09.2021 17:45 Ответить
 
 