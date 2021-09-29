Планы "слуг" на Трускавец: встреча с Зеленским, ди-джей сет Арахамии, награждение лучших депутатов. РАСПИСАНИЕ
Расписание расширенного заседания фракции "Слуга народа", которое пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце, попало в руки СМИ.
Его опубликовало издание "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ.
Среди важных событий - двухчасовая встреча с президентом Владимиром Зеленским, которая должна состояться в субботу вечером. А также "силовой блок", куда приглашены главы СБУ, НАБУ, НАПК, Генпрокуратуры и ГБР. Кроме этого, запланирована сессия председательством Тимофея Милованова, экс-министра экономики, а ныне советника главы ОП Андрея Ермака.
Также среди событий планируется награждение самых результативных депутатов за работу.
Расслабиться депутаты смогут под ди-джей сет DJ Braun - главы фракции Давида Арахамии. Кроме этого, запланирован концерт.
1 октября, пятница
8:15 − 8:30 трансфер участников с ж/д вокзала Трускавца в отель "Риксос Прикарпатье"
8:15 − 8:25 в отель "Миротель"
8:15 − 8:20 в отель "Лесная песня"
8:30 − 9:00 ранний чек-ин в отелях
9:00 − 10:00 завтрак
10:00 – 13:00 свободное время
13:00 − 13:20 трансфер участников из отелей "Миротель", "Лесная Песня" в отель "Риксос"
13:00 − 14:00 обед
15:00 − 15:30 организационные вопросы/Интродакшн/Цель поездки
15:30 − 17:00 выступления/презентации/вопросы-ответы
17:00 − 17:30 кофе-пауза
17:30 − 19:00 презентация Тимофея Милованова. Деление на группы.
19:00 − 20:30 ужин
20:30 – свободное время
2 октября, суббота
Место проведения крупной фракции: отель "Риксос"
8:00 − 9:30 завтрак
9:30 − 10:00 трансфер участников в гостиницу "Риксос"
10:00 − 11:30 сессия с силовиками: генпрокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Денис Монастырский, директор НАБУ Артем Сытник, глава НАПК Александр Новиков, и. о. Директора ГБР Александр Соколов.
11:30 − 12:00 кофе-пауза
12:00 − 14:00 работа в группах/7 локаций
14:00 − 15:00 обед
15:00 − 16:30 работа в группах
16:30 − 17:00 кофе-пауза
17:00 − 19:00 презентации работы групп.
19:30 − 20:30 ужин
20:30 − 21:30 свободное время
21:30 − 22:30 церемония награждения самых эффективных депутатов
22:30 − 23:30 гала-концерт. Диджей сет DJ Braun (Давид Арахамия)
3 октября, воскресенье
8:00 − 9:30 завтрак
12:00 – чек-аут из отелей, отъезд участников.
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DJ Chlamydia.
Скорей бы выборы - народ так тянет - попрыгать снова на граблях..(с)
Концерт фортепианный, я надеюсь?
Залужний звернувся до окупантів російською: Свої землі захищатимемо із завзятістю і перемога буде за Україною.
Это видео было отовсюду удалено, со всех сайтов. Кому это видео настолько помешало - наверное Зеле смотреть в глаза путина.
Фігня ето всьо. От помню, Порошенко за власний рахунок отдохнуть на нєдєльку змотавсь, ото да, по живому різав курва. А щас можем собі позволить. Антікорупціонєри ж мовчать. Значіть корупції нема.
Audi це Демократія?
Або, Демократія це Права Нога Каскодера АніЛорак?
Або, то Теплий Бубочкін Шефір є Демократія?
А Права Нога.. то вже Майбутнє?
Учитывая ситуацию в стране, можно было это сделать и поскромнее...
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.
Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.
Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".
"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/17327165/17327165_original.jpg
У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".
Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".
Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".
Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".
Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".
Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".
"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед"
Народ давно подозревал, что это стадо ЗЕбанутых в ВР - *******, и вот прямое подтверждение.
будут рассказывать анекдоты на приз "Кто пошлее"
Оці потвори будуть розважатись у Трускавці в 5зірковому готелі. Там ціни дорожчі ніж у Туреччиі.
Быдло устало и опять едут в Трускавец попить водички и порешать на этом сходняке все вопросы без свидетелей !
Может уже пора эту зебанду немножко встряхнуть ?
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1443097782194147330 23 мин
"Борцы с олигархами" Зеленский и К будут проводить партийное мероприятие (съезд\конференция\собрание\сходка\сходняк?) на территории собственности и за счет олигарха Коломойского.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1443146245934133251 3 ч
Слуги їдуть в Трускавці Готельний номер,для одного депутата за день,коштувати близько 20 тис.грн За словами араХімії у відпочивальників має бути дреськод Жінки на підборах і в коктейльних сукнях,чоловіки у фраках
Я категорично вимагаю нагородити кожного з них медальою!
Великою - з блюдце розміром.
І з закруткою на спині.