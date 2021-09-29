Планы "слуг" на Трускавец: встреча с Зеленским, ди-джей сет Арахамии, награждение лучших депутатов. РАСПИСАНИЕ

Расписание расширенного заседания фракции "Слуга народа", которое пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце, попало в руки СМИ.

Его опубликовало издание "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ.

Среди важных событий - двухчасовая встреча с президентом Владимиром Зеленским, которая должна состояться в субботу вечером. А также "силовой блок", куда приглашены главы СБУ, НАБУ, НАПК, Генпрокуратуры и ГБР. Кроме этого, запланирована сессия председательством Тимофея Милованова, экс-министра экономики, а ныне советника главы ОП Андрея Ермака.

Также среди событий планируется награждение самых результативных депутатов за работу.

Расслабиться депутаты смогут под ди-джей сет DJ Braun - главы фракции Давида Арахамии. Кроме этого, запланирован концерт.

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1 октября, пятница

8:15 − 8:30 трансфер участников с ж/д вокзала Трускавца в отель "Риксос Прикарпатье"

8:15 − 8:25 в отель "Миротель"

8:15 − 8:20 в отель "Лесная песня"

8:30 − 9:00 ранний чек-ин в отелях

9:00 − 10:00 завтрак

10:00 – 13:00 свободное время

13:00 − 13:20 трансфер участников из отелей "Миротель", "Лесная Песня" в отель "Риксос"

13:00 − 14:00 обед

15:00 − 15:30 организационные вопросы/Интродакшн/Цель поездки

15:30 − 17:00 выступления/презентации/вопросы-ответы

17:00 − 17:30 кофе-пауза

17:30 − 19:00 презентация Тимофея Милованова. Деление на группы.

19:00 − 20:30 ужин

20:30 – свободное время

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2 октября, суббота

Место проведения крупной фракции: отель "Риксос"

8:00 − 9:30 завтрак

9:30 − 10:00 трансфер участников в гостиницу "Риксос"

10:00 − 11:30 сессия с силовиками: генпрокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Денис Монастырский, директор НАБУ Артем Сытник, глава НАПК Александр Новиков, и. о. Директора ГБР Александр Соколов.

11:30 − 12:00 кофе-пауза

12:00 − 14:00 работа в группах/7 локаций

14:00 − 15:00 обед

15:00 − 16:30 работа в группах

16:30 − 17:00 кофе-пауза

17:00 − 19:00 презентации работы групп.

19:30 − 20:30 ужин

20:30 − 21:30 свободное время

21:30 − 22:30 церемония награждения самых эффективных депутатов

22:30 − 23:30 гала-концерт. Диджей сет DJ Braun (Давид Арахамия)

3 октября, воскресенье

8:00 − 9:30 завтрак

12:00 – чек-аут из отелей, отъезд участников.