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Две трети поляков считают трактовки истории "слабой сферой" отношений с Украиной, - опрос

Две трети поляков считают трактовки истории

Две трети польских респондентов назвали трактовки истории "слабой сферой" польско-украинских отношений.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Поляки и украинцы в ежедневных контактах", проведенного польской компанией MASMI и украинской InfoSapiens, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Две трети польских респондентов назвали трактовки истории слабой сферой польско-украинских отношений, а для 83% из них посещения Украины только усугубило ситуацию", – отметается в материалах опроса.

Вместе с тем только 10% респондентов отметили, что история – это то, что может исправить польско-украинские отношения, и лишь немногие считают, что это должно быть приоритетом в будущем.

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Исследование провели параллельно в Украине и Польше в декабре 2020 года методом онлайн-интервью (CAWI) с репрезентативными выборками из Польши (1051 респондент) и Украины (2243 респондента).

Автор: 

история (2017) опрос (2824) Польша (8407)


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Топ комментарии
+13
"Две трети польских респондентов назвали трактовки истории слабой сферой польско-украинских отношений, а для 83% из них посещения Украины только усугубило ситуацию",

- Судя по этой цитате поляки свою версию считают правдивой, Армию Крайову, Пилсудского считают героями, украинцев считают военными преступниками а подло завоеванную у УНР в 1919 западную часть Украины своей. Похоже у поляков в головах такой же кошмар что и у россиян. Слава Богу они с Украиной сейчас не воюют!
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29.09.2021 02:03
+8
Экономикой и безопасностью надо вместе заниматься, а не историю ковырять постоянно. Мы с поляками в одной лодке и обязаны находить общий язык, причём в прямом смысле
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29.09.2021 01:59
+8
Сталкивать народы лбами типичная москальская политика,а потом массово уничтожить свидетелей..,так было в 1939-40-х годах когда 2 урода Сралин и Гитлер начали 2 Мировую с Польши,а потом пленных поляков перестреляли в совковом ГУЛАГе Сралина....,причем расстреливали хитро....от белорусского городка Раубичи, РАБсссиянкой Катыни и до украинского Старобельська....

крысы позорные
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29.09.2021 02:29
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Экономикой и безопасностью надо вместе заниматься, а не историю ковырять постоянно. Мы с поляками в одной лодке и обязаны находить общий язык, причём в прямом смысле
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29.09.2021 01:59 Ответить
"Две трети польских респондентов назвали трактовки истории слабой сферой польско-украинских отношений, а для 83% из них посещения Украины только усугубило ситуацию",

- Судя по этой цитате поляки свою версию считают правдивой, Армию Крайову, Пилсудского считают героями, украинцев считают военными преступниками а подло завоеванную у УНР в 1919 западную часть Украины своей. Похоже у поляков в головах такой же кошмар что и у россиян. Слава Богу они с Украиной сейчас не воюют!
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29.09.2021 02:03 Ответить
Их не кастрировали как немцев. Гонора просто окиян.
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29.09.2021 03:49 Ответить
Такий кошмар в голові хіба що в яких то націоналістів,а в більшості нормальні звичайні люди.Історичні теми в пресі підіймають ті хто хоче щоб наші народи ставились один до одного вороже.Що цікаво, такі є як з української сторони так і з польскої,але як показує історія, то в розбрат між нашими народами завжди вигравали інші."Розділяй та володарюй"стратегія не тільки кремля а і німців.Бо сильна і процвітаюча Україна та Польша не потрібна ні тим ні їншим.
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29.09.2021 06:07 Ответить
Поляки - упоротые нацики. Считаю это большим минусом для них. Из-за своего гонора вечно создают сами себе проблемы.
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29.09.2021 07:26 Ответить
Сталкивать народы лбами типичная москальская политика,а потом массово уничтожить свидетелей..,так было в 1939-40-х годах когда 2 урода Сралин и Гитлер начали 2 Мировую с Польши,а потом пленных поляков перестреляли в совковом ГУЛАГе Сралина....,причем расстреливали хитро....от белорусского городка Раубичи, РАБсссиянкой Катыни и до украинского Старобельська....

крысы позорные
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29.09.2021 02:29 Ответить
Ляхи в большинстве своем такие же имперцы-шовинисты как и кацапы. Поэтому они никогда не признают преступлений армии крайовой против гражданских в Украине, они никогда не признают насильственной пацификации Западно-украинских земель 1921-1939, они никогда не покаяться за операцию "висла"... В польской исторической реальности, ляхи - жертвы украинской националистической "хунты", а сама Украина (Галычина, Волынь и тд) - это бунтующая колония. На этом грунте строится и основная идея, что украинцы должны согласится с тем, что они не правильно делали, когда защищались ведь пострадало много тысяч поляков. Для ляхов не канает девиз "пробачаємо і просимо пробачення", им нужно именно признание Украиной единоличную ответственность за события 30-40-х годов. А там уже совсем близки и многомиллионные репарации ляхов от Украины, как это сейчас выплачивает германия, но это уже тема другой истории
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29.09.2021 06:39 Ответить
То хто вам лікар, якщо промені правди та здорового глузду, у переважній більшості населення, викликають відразу тільки на підставі фейків, що поширюються завдяки ворожій агентурі?
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29.09.2021 07:47 Ответить
Наприклад про голодомор, колгосп, окупацію і роботу в Німетчині мені не Ющенко розказав, а рідна баба.
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29.09.2021 08:22 Ответить
Це така ФСБ-шна меточка яку ти свідомо чи несвідомо поширюєш, порівнюючи НКВС з ********* активістами волонтерами та патріотами.
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29.09.2021 09:16 Ответить
Если в учебниках истории будут давать только факт события без комментариев и интерпретации участников данного события, то это и приведёт к сближению народов сегодня. Возможно при таком подходе учебники похудеют втрое. Откуда берётся факт для учебника решают учёные мужи после исследований первоисточников.
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29.09.2021 08:24 Ответить
Цікаво, що на рассєю вони не ображаються. Рассєя напала на Польщу у 1939 році, вбила їхнього президента Кваснєвського у 2010 році, а проблема у них з Україною. Чи Поляки дурні, чи RT дивляться з цікавістю?
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29.09.2021 16:36 Ответить
Пшеки такі самі шовіністи як і кацапи. Україні нема на кого сподіватись , тільки на себе
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29.09.2021 18:19 Ответить
 
 