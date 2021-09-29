Две трети поляков считают трактовки истории "слабой сферой" отношений с Украиной, - опрос

Две трети польских респондентов назвали трактовки истории "слабой сферой" польско-украинских отношений.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Поляки и украинцы в ежедневных контактах", проведенного польской компанией MASMI и украинской InfoSapiens, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Две трети польских респондентов назвали трактовки истории слабой сферой польско-украинских отношений, а для 83% из них посещения Украины только усугубило ситуацию", – отметается в материалах опроса.

Вместе с тем только 10% респондентов отметили, что история – это то, что может исправить польско-украинские отношения, и лишь немногие считают, что это должно быть приоритетом в будущем.

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Исследование провели параллельно в Украине и Польше в декабре 2020 года методом онлайн-интервью (CAWI) с репрезентативными выборками из Польши (1051 респондент) и Украины (2243 респондента).