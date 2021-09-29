Трамп обещал Путину резко разговаривать только на камеры: "Когда они уйдут, поговорим", - экс-пресс-секретарь
Бывшая пресс-секретарь экс-президента США ДОнальда Трампа Стефани Гришэм утверждает, что на саммите в G20 в Осаке в 2019 году ее хозяин Белого дома обещал хозяину Кремля разговаривать резко только перед камерами.
Речь об этом идет в книге Гришэм I’ll Take Your Questions Now, которая выйдет 5 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
По словам Гришэм, во время встречи президентов на саммите G20 в Осаке в 2019 году она слышала, как Трамп сказал Путину: "Ладно, я буду вести себя с вами немного резче в течение нескольких минут… Но это на камеры, а, когда они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете".
Перед журналистами Трамп пошутил, что они с Путиным должны "избавиться" от представителей СМИ, которые якобы публикуют фейковые новости. Он сказал, что "у вас в России такой проблемы нет", на что глава Кремля ответил: "Да, да, у нас то же самое".
Позже Трамп улыбнулся, указал на Путина и попросил его "не вмешиваться в выборы".
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Истреьители - 6 поколения, способные нести ядерные ракеты плюс глубокая модернизация неубиваемых Б-52.
За Трампа сам ***** казав що, ерефії треба цей період перечикати.
Депутати які на камеру кидаються битись один з одним потім разом вечеряють під "чарку чаю". І так же само керівники країн.
Сегодня, когда Байден мягко говоря обосрался в политике США и перестал помогать Украине (С. Поток 2 достроен быстро, в то время когда канадский трубопровод закрыт, американский газ в Европе заменён русским и цены от 37 долларов подскочили почти до штуки - давая паРаше миллиарды на ведение войн) - потребность поддержать имидж выжившего из ума старого клоуна стала особо важной. Вот и вернулись к палёному "компромату" на Трампа. На кого ж ещё?
Люди до сих пор не понимают что абсолютно неважно как Трамп ГОВОРИЛ. Важно что он делал. А делал он много полезного (см. выше). Но похоже для интернет-зомби понять это слишком сложно.
Тут трошки пояснення її можливих мотивів.
Ситуація у світі вкрай не проста і, на жаль, не стабільна. Не хочеться думати про таке, але з можливим погіршенням.
"Животворящий" стільки встиг зі свого боку поламати, пошкодити ... сприяє цій нестабільності, бо не знаю, хто зараз реально сприймає Штати (під його кервництвом і в його особі) як силу.
Коли побачила минулого тижня новину, як вони принизливо випрошують у москалів дозволу на використання баз в Середній Азії, щоб убезпечити себе від можливих приготувань терористичних атак в залишеному з такою ганьбою Афгані, гидко стало. Фу. Тим більше, як читала, у 2014, а потім і у 2016 було заборонено військову співпрацю Штатів і рашки.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/770261.html
Республіканці Конгресу США застерігають від посилення військової координації з Росією
"Ми глибоко стурбовані, дізнавшись з повідомлень преси, що ваша адміністрація веде переговори з Російською Федерацією про те, щоб забезпечити доступ до російських військових об'єктів у країнах Центральної Азії і потенційно вступити в ту чи іншу форму військового співробітництва з боротьби з тероризмом з росіянами", - цитує видання лист законодавців міністру оборони Ллойду Остіну і державному секретарю Ентоні Блінкену.
"Запрошення Росії до дискусій не сприятиме досягненню життєво важливих цілей США в боротьбі з тероризмом, і це не шлях до "стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, яких, як стверджує адміністрація Байдена, вона хоче", - додали вони.
На думку законодавців, Москва "більше стурбована збором розвідданих про США і наших союзників", ніж допомогою в запобіганні терористичних загроз або конфліктів.
Дивіться, що ви, теперішня влада, виробляєте.
Я в такому шоці через той потік мексиканців, там ще й гаїтяни долучилися. Нє, вони товчуть расову теорію теорію свою, транжирять бабки (ну, точно як ще один відомий персонаж) і т.д. Як там казалося: America is back ? Воно й видно. Тільки не так, як треба.
"Люди до сих пор не понимают что абсолютно неважно как Трамп ГОВОРИЛ. Важно что он делал. А делал он много полезного" (с)
Насправді це все корисне робив не Трамп, а Конгрес США, який склався в результаті виборів 2018-го року, з двопартійною і двопалатною підтримкою України на протязі 2018/20років (завдяки роботі попередньої адміністрації України, і конкретно посла України в США Валерія Чалого). Це Конгрес виділяв бабло і зброю для України, вводив санкції на рабсію, і на NS2. А Трамп лише підписував... і заветувати під загрозою подолання вето він нічого не міг.
Грядет судебный процесс.
А цензор в угоду тупой биомассе продолжает множить фейки.
Якась незрозуміла чувіха, сказала щось, і без жодного доказу зліпили "вбивчу новину".
Краще розкажіть про слухання у сенаті Арізони, де одним з висновків було те, що за обожнюємого вами злочинця байдена, було вкинуто стільки ДУБЛІКАТІВ бюлетнів, що перекрило його відставання від Трампа й злочинно дало "перемогу".
Слухання у сенаті.
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_2MVuJ--w&ab_channel=PBSNewsHour
Мене не цікавлять розповіді колишніх, говорити можна все що завгодно. Багато чиновників перебігло від Трампа до демократів. Я дивлюся на результати дій. Був Трамп, була зброя і санкції, західні компанії боялися заключати договора, падала ціна на вуглеводні. Став Байден отримали ослаблення позицій по всім фронтам і ріст цін.
Це все що мене цікавить і що я бачу.
Кажете що, Трамп розвалював НАТО? Ви у нас таки ахвігєнний мамин експерд.