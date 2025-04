Трамп обещал Путину резко разговаривать только на камеры: "Когда они уйдут, поговорим", - экс-пресс-секретарь

Бывшая пресс-секретарь экс-президента США ДОнальда Трампа Стефани Гришэм утверждает, что на саммите в G20 в Осаке в 2019 году ее хозяин Белого дома обещал хозяину Кремля разговаривать резко только перед камерами.

Речь об этом идет в книге Гришэм I’ll Take Your Questions Now, которая выйдет 5 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

По словам Гришэм, во время встречи президентов на саммите G20 в Осаке в 2019 году она слышала, как Трамп сказал Путину: "Ладно, я буду вести себя с вами немного резче в течение нескольких минут… Но это на камеры, а, когда они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете".

Перед журналистами Трамп пошутил, что они с Путиным должны "избавиться" от представителей СМИ, которые якобы публикуют фейковые новости. Он сказал, что "у вас в России такой проблемы нет", на что глава Кремля ответил: "Да, да, у нас то же самое".

Позже Трамп улыбнулся, указал на Путина и попросил его "не вмешиваться в выборы".