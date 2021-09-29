Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 8 нарушений "тишины", враг сбросил ВОГ-17 в районе Лебединского и Широкино, - штаб
За прошедшие сутки, 28 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, не изменилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя российские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также дважды под обстрел попали позиции украинских сил неподалеку от Каменки. Первый обстрел враг осуществил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.
"В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
"В районе Золотого-4 оккупанты вели прицельный обстрел наших позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Возле населенного пункта Пески враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сообщили в штабе.
"На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Смерть ворогам !
Нещодавно його було знайдено вбитим в одній пітерській квартирі 😆