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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 9 666 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 217 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в конце мая 2021 года - 25 мая 208 летальных случаев, 24 мая - 249.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 28 сентября 2021 в Украине зафиксированы 9 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 953, медработников - 204).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 госпитализированы - 2 855 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 летальных случаев - 217;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 выздоровел - 3 281 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эксперты рекомендовали Минздраву начинать прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 методом ПЦР - 42 132 человека,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 методом ИФА - 10 973 человека,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 экспресс-тестами - 39 724 человека.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 заболели - 2 411 622 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 выздоровели - 2 251 352 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 летальных случаев - 56 080;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 01 проведено ПЦР-тестов - 12 783 263.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 11
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 12
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 13
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Этим видно, вакцина была не такая или чип не тот. За лечение КОВИД в стационаре, нужно деньги с долбонов невакцинированных сбивать в тройном размере.
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29.09.2021 08:31
+9
В маршрутках Сум - 70% пассажиров без масок. Замечаний никто не делает, штрафы по 17 тыс. гривен никто не взимает.
Такое впечатление, что водителям просто надоело работать и они хотят полного локдауна с запретом маршруток.
Дбл блд.
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29.09.2021 08:26
+8
Ну і що, що так багато померло, проте які у нас дороги, який класний російський бітум на який пішли кошти і які гарні закордонні грузовики, в тому числі і МАЗи і КАКМАЗИ, закупили близькі до Косоворотки люди. Вони роблять мільярди, щоб стати на місце старих, а ви тут їм про смертність.
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29.09.2021 08:35
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Правила форума Совет форумчан
9 666 . Число какое дьявольское.😒
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29.09.2021 08:16 Ответить
А сколько гриппом заболело?
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29.09.2021 08:20 Ответить
А скольских вчера понос прихватил? А сколько новых iPhone купили? ...
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29.09.2021 08:26 Ответить
как это связано?
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29.09.2021 08:43 Ответить
как это связано?
Не надо включать дурня.Грипп такое же сезонное заболевание,как и корона,но из сводок грипп куда-то исчез,сплошь пугают только барановирусом.
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29.09.2021 08:58 Ответить
Первое. Вы ко всякой щели затычка? Или умнее всех остальных?
Второе Где твой грипп летом был? А Ковид-19 уже два года никуда не исчезает. Хотя зебильнутым "какая разница" ангина или золотуха
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29.09.2021 09:03 Ответить
Лови новости про грипп, зебильное недоразумение
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В столице в течение 38-й недели 2021 года зарегистрировали 14 385 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения госпитализированы 625 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
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29.09.2021 09:07 Ответить
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29.09.2021 10:20 Ответить
Зелені чемпіони
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29.09.2021 08:21 Ответить
Дурник.
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29.09.2021 08:32 Ответить
Статья размещена в разделе "Политика Украины" а не в разделе "Здоровье",что лишний раз доказывает,что ковид-это политическая муть,а не про здоровье.
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29.09.2021 08:55 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 29.09.2021 (во всем мире)


Всего зара­жений
233 569 801


Смер­тельные случаи
4 779 109

Пять миллионов умерших это политическая муть?
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29.09.2021 09:10 Ответить
Зато без всяких 'шмурдяков и чипов' в крови отошли в мир иной.
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29.09.2021 08:26 Ответить
В маршрутках Сум - 70% пассажиров без масок. Замечаний никто не делает, штрафы по 17 тыс. гривен никто не взимает.
Такое впечатление, что водителям просто надоело работать и они хотят полного локдауна с запретом маршруток.
Дбл блд.
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29.09.2021 08:26 Ответить
Така срань по всій країні. Запасаємся попкорном, чи пігулками, кому як. І гайда в новий локдаун
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29.09.2021 08:31 Ответить
До тех пор, пока на торговые сети и перевозчиков не будут накладываться огромные штрафы за обслуживание людей без масок, толку не будет.
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29.09.2021 08:35 Ответить
Закроются совсем.
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29.09.2021 08:45 Ответить
Откроются новые. Там очередь на маршруты попасть.
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29.09.2021 08:50 Ответить
Потому что в Раде сидит дурачье. Даже те кто носит маски и сделал прививки не понимают штрафа в 17 тыс грн. на водителя. Когда гоняют трамвай-троллейбус и автобус с 5-ю пассажирами, а на остановках очереди, кроме как озлобления к властям это не вызывает.
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29.09.2021 08:49 Ответить
Та же фигня и в Киеве.
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29.09.2021 10:22 Ответить
При чём тут маски? Всё дело в вакцинации. Она несовершенна.
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29.09.2021 10:56 Ответить
Этим видно, вакцина была не такая или чип не тот. За лечение КОВИД в стационаре, нужно деньги с долбонов невакцинированных сбивать в тройном размере.
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29.09.2021 08:31 Ответить
Я так понимаю что если попадет с ковидом вакцинированньій, то тьі говорить "А шо" не будешь, а вьіложишь тройную сумму, вдруг еще кто вакцинированньій попадет
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29.09.2021 15:11 Ответить
До окончания безвиза с Евросоюзом осталось 10, 9, 8... дней. Зато население может поржать от души - ведь маску теперь можно не носить в людных местах. Спасибо зе-упырям за приколы
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29.09.2021 08:35 Ответить
"Икономика"...
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29.09.2021 08:36 Ответить
Безвиз это бесполезное наследие Барыги. Он нам не нуж0н
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29.09.2021 08:36 Ответить
"14:02, 29.10.08
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о начале сегодня официальных переговоров между Украиной и Европейским союзом по установлению безвизового режима."

Это напоминание для людей с короткой памятью.
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29.09.2021 10:33 Ответить
Маски при чём, коль вакцины несовершенны? Вам не кажется, что даже вакцинация при гриппе лучше срабатывает?
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29.09.2021 10:57 Ответить
Ну і що, що так багато померло, проте які у нас дороги, який класний російський бітум на який пішли кошти і які гарні закордонні грузовики, в тому числі і МАЗи і КАКМАЗИ, закупили близькі до Косоворотки люди. Вони роблять мільярди, щоб стати на місце старих, а ви тут їм про смертність.
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29.09.2021 08:35 Ответить
Та тут мова іде про дебілів, яких на вакцінацію вилами не загониш. І до яких, шляхами з россійського бітума мчать швидкі, щоб спасти їхнє життя.
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29.09.2021 08:40 Ответить
"шляхами з російського бітума" і це правлда. Але "скорі" їздять по місту, де дороги робить місцева влада, з місцевих бюджетів, а не по "зелябанам" це по-перше, а по-друге, з самого початку зевлада провалила боротьбу з ковідом: кража масок, використання ковідного фонду на дороги, пізня доставка вакцин і головне масові заходи в Буковелі, московські попи виводили на вулиці десятки тисяч і тому подібне.
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29.09.2021 08:44 Ответить
Ви забувайте за Зе владу і за ковідний фонд. Зараз, якщо ти опинився в реанімаціі - сам дурак. Щеплюйся і буде тобі щастя. А ті, хто не щеплений і попав у лікарню повинні сплачувати в повному обсязі вартість медичних послуг.
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29.09.2021 10:43 Ответить
хто підійме з могил тих, хто помер при першій хвилі? А скільки перехворіли і не зверталися в лікарні, бо не були чим лікувати - все відправлено з ковідного фонду на московський бітум, щоб їх люди мали роботі а бюджет кошти для ведення війни в Україні, а перед виборами Косоворотка міг показати, який він прораб і що збудував, забираючи з рахунків з лікарень, військовиїх і пенсіонерів.
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29.09.2021 12:00 Ответить
А хто впускав "акторів" і роботяг ротом із Московії, які тут організовували великі концерти і розносили вірус? Подвійний удар по Україні - запускали тих, хто підтримав окупацію України і завозили вірус. А нормальні країни не пускають кацапів на поріг з вакцинацією "Спутніка".
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29.09.2021 16:21 Ответить
Судя по тенденции ни какого коллективного иммунитета в результате того что часть людей уже переболела или вакцинировалась нет, и скорее всего не будет. Только переболело 2,5 миллиона, и это официально, но зная подход населения к медицине вообще, эту цифру смело можно умножать на 3, а то и на 4. Потому что многие переболели даже не обращаясь в больницу. ( в легкой и средней форме) Кроме это , пускай и шатко и валко, но вакцинация идет и 12,5 миллионов уже в той или иной мере вакцинировались, и процесс продолжается. т.е. можно сказать что порядка 20 миллионов граждан Украины или переболели или вакцинированы, а это приближается к 50% населения Украины( при том что детям вакцинироваться пока вообще нельзя). Ну и где обещанная "учеными" коллективная защита. Ну пускай у нас общее количество не достигло 70% о котором они говорили, но все равно, почему вспышка идет такими темпами. В общем вывод - о ковиде не кто ничего не знает до сих пор, коллективного иммунитете не будет, то что ты переболел или вакцинирован дает возможную защиту не надолго, ну на 3-6 месяцев ( есть примеры из жизни), болеют все от грудных детей до старцев, и полностью здоровые спортсмены и с всевозможными заболеваниями, ну и да некоторое влияние сезонности есть. Надежной вакцины пока нет, той что может тебя полностью защитить. Т.е. все то что нам впаривали предыдущие 1,5-2 года по сути просто умозаключения "ученых". По сути получается вакцинироваться нужно 2, а то и тремя дозами, как минимум каждый год ( если не чаще) и гарантии "на повезет". Картина так себе.
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29.09.2021 08:40 Ответить
А с чего ты решил, что при 50% имеющих антитела (или что ты там считал), должен наступить коллективный иммунитет? Есть примеры из жизни, когда в странах вакцинировано более 80% населения и тогда таки снимают все карантинные ограничения. А при 50% - с чего бы?
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29.09.2021 08:54 Ответить
Ну по логике если часть переболела, а еще большая вакцинировалась , пускай это пока 40 - 45%( пускай не 50, а то это вас раздражает), новая волна заболеваемости должна быть все таки ниже... чем нам прогнозируют и то что мы наблюдаем на данный момент. Тем более что вакцинация то продолжается каждый день. Или это вообще не имеет ни какого значения. то что до "пресловутого коллективного иммунитета" нам еще не хватает процентов, это я и так написал.. Но судя по всему и достижение этой цифры за счет переболевших и вакцинированных не даст " коллективного иммунитета".Берем пример США. Население -333 миллиона, вакцинировалось 214 миллионов (64%) переболело и выздоровело 34 миллиона( более 10%) Имеем - итого 248миллионов из 333 т.е.74% ( не хватает до 80... чисто математическая погрешность и они ее достигнут в течении месяца) Ну и ШО.... Там новая волна пандемии, жесткие меры, новые третьи вакцинации и т.п. И ДЕ " коллективный иммунитет".
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29.09.2021 09:16 Ответить
Коллективный иммунитет против кори может появиться при условии, что у 95% людей выработались антитела, массовый иммунитет к полиомиелиту наступает при 80% населения с антителами. Почему с КОВИДом должно быть иначе?
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29.09.2021 09:23 Ответить
В США сейчас 74% и это официально переболевших и вакцинированных, почему вы не учитываете тех переболевших что не обращались в мед учреждения. По факту их уже и есть 80%. "Ученые" говори что для коллективного иммунитете достаточно 70%.. сейчас вы утверждаете что 80% ( согласен) Ну и где в таком случае коллективный иммунитет в США. Если там опять чуть ли не паника. Новый виток вакцинации и введение строжайших норм. Не сходится однако.
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29.09.2021 09:30 Ответить
И снова ты пытаешься "натянуть сову на глобус". Одни допущения и манипуляции
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29.09.2021 09:32 Ответить
Т.е. даже официальная статистика по США это вам"манипуляция".. ну тогда натяните "сову на глобус".
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29.09.2021 10:24 Ответить
А чому ви вважаєте, що хворіють саме на ковід? Адже цей тип вірусу не виявила жодна лабораторія в Україні.
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29.09.2021 08:57 Ответить
- Судя по тенденции ни какого коллективного иммунитета в результате того что часть людей уже переболела или вакцинировалась нет, и скорее всего не будет. Только переболело 2,5 миллиона, и это официально, но зная подход населения к медицине вообще, эту цифру смело можно умножать на 3, а то и на 4.

Нельзя умножать, ибо тогда статистика смертности упадет в 2,3,4 раза чем тогда пугать будут?
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29.09.2021 09:41 Ответить
В ноябре будет 30 000.
Вакцинированные помогают разносить?
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29.09.2021 08:43 Ответить
Ага, и только антиваксеры своим клеточным иммунитетом борются с вирусом. А где был этот клеточный иммунитет до начала вакцинации?
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29.09.2021 10:17 Ответить
Антиваксеры болеют и разносят. А ваксеры не болеют и разносят.
Спорить сейчас бесполезно! Вымрут или те или другие. Время всех рассудит.
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29.09.2021 10:36 Ответить
И вьімрут все, и разносят все.
Просто у невакцинировпнньіх смерть будет мучительная, а у вакцинированньій легкая
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29.09.2021 17:02 Ответить
Вчера дул восточный ветер уровень загрязнения атмосферы был 28 % такого не было за весь сентябрь...,7-10 % весь месяц держался....,значит они берут данные из мобильников....,мой сын такой купил в августе который показывает % загрязнений...
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29.09.2021 08:45 Ответить
Вот вам данные. https://www.breezometer.com/air-quality-map/ru/air-quality/ukraine/dnipro
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29.09.2021 12:32 Ответить
Треба по кількості померлих вказувати скільки з них були вакциновані, а скільки захотіли швидше в рай попасти.
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29.09.2021 08:52 Ответить
Чому МОЗ не бажає лікувати хворих на грип, нащо ви їх відправляєте на смерть? Цей Ляшко має бути заражений різними типами грипу аби вже падлюка ніколи не зміг встати з ліжка.
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29.09.2021 08:55 Ответить
Антивакцинатори вважають, що то зайві люди.
Вдумайтесь ! Щодня помирає 100-200 людей, а ті потвори продовжують свою чорну справу - агітують проти вакцин.
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29.09.2021 09:17 Ответить
Щодня помирає 200-250 хворих на онкологію, незважаючи на пору року,погоду, вихідні, шмигаля й ляшко разом взятих, чому в вас нема паніки???? І це тільки онкологія, а загальна смертність в Україні біля 1600-1900 за сутки. Чому усі в паніці від цифр 100-200??????
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29.09.2021 09:46 Ответить
То вам треба до них додати ще і коронавірусні втрати ?
Вам не потрібні ще молоді люди ? А хто працювати в державі буде ?
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29.09.2021 09:54 Ответить
https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics

загальна за 2005-782 т за 2010-698т за 2014 - 632 і в цих роках не було ковіду, лише с 2014 по 2018 трохи зменьшилась і все одно вкінці 2019 вийшла на 2015, а за 2020-617т і це вже с ковідом і це все одно меньше 2014, загальна цифра не така й сумна (я розумію про близьких) але ж ми розмовляємо про статистику.
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29.09.2021 10:21 Ответить
Про що Ви говорете, кому це цікаво, а ось корона цікава, (бо від неї є вакцина, ну як вакцина, так, шмурдяка не відомого походження з сумнівним складом, за якими якого виробників звільнили від відповідальності), а від онко вакцини не має, тому тут не по агитуєш....
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29.09.2021 10:15 Ответить
Потому что в марштутке тебя ни онкологией, ни сердечно-сосудистыми заболеваниями не заразят.
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29.09.2021 10:19 Ответить
Ого рывок, с 6 тыс сразу на 9,5
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29.09.2021 09:32 Ответить
Антивакцинаторам на заметку: 1. Не забудьте, что вас уже всех многократно "чипировали" в младенчестве когда в роддоме вам сделали прививки БЦЖ, от оспы, дифтерии, столбняка, кори, паротита и т.п. 2. Откажитесь от целевой вакцинации против смертельных болезней (желтая лихорадка и пр.) когда будете по работе или на отдых лететь в какие-нибудь тропические страны. 3. Надо быть принципиальными и последовательными: запретите любую вакцинацию для своих детей и внуков сразу после рождения (см. п. 1). Будьте уверены - вам и вашей семье никакая зараза не угрожает!
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29.09.2021 09:34 Ответить
Бо вони вакцинувались.
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29.09.2021 09:55 Ответить
Привитых все больше в Украине, а смертность - все выше! От ковида вроде бы? Та не переживайте сильно, все-рано подавляющее большинство представится от сердечно-сосудистых, злокачественных, туберкулеза, диабетов и прочих "традиционных" убийц...
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29.09.2021 10:02 Ответить
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29.09.2021 10:23 Ответить
Якого ще не закрили всю освіту на карантин? Чого чекаємо? І ще одне запитання, чому Україна зокуповує російські автомобілі ВАЗ, ГАЗ, Камаз і білоруські МАЗи. Навіщо в важкі часи вимивати гроші з країни на закупки російських авто?
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29.09.2021 10:51 Ответить
Скільки ще повинно померти, щоб люди нарешті зрозуміли що потрібно зробити щеплення від коронавируса?
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29.09.2021 15:43 Ответить
В мене таке відчуття, що хтось навмисно виготовляє нові види штаму. Начебто ось-ось пішла вакцинація і хлоп - новий штам проти якого вакцина не така ефективна
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29.09.2021 15:54 Ответить
Бовдуре. Який же ти бовдур .Взагалі -то це зветься - мутація. Але для впоротих це диво та змова
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29.09.2021 16:14 Ответить
Мутант, йди десь на прогулянку чи що сходи
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29.09.2021 17:06 Ответить
Что новое слово выучил или заело? Выучи еще один крутой термин - инфлюенция. Будешь среди интиваков эрудитом
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29.09.2021 21:08 Ответить
Дурачек, иди на лужайке поиграйся
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30.09.2021 07:15 Ответить
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02.10.2021 19:25 Ответить
10 000 в сутки - это серьёзно!
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29.09.2021 16:44 Ответить
 
 