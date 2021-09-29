COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения
В Украине зафиксированы 9 666 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 217 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в конце мая 2021 года - 25 мая 208 летальных случаев, 24 мая - 249.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 28 сентября 2021 в Украине зафиксированы 9 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 953, медработников - 204).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 855 человек;
летальных случаев - 217;
выздоровел - 3 281 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 42 132 человека,
методом ИФА - 10 973 человека,
экспресс-тестами - 39 724 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 411 622 человека;
выздоровели - 2 251 352 человека;
летальных случаев - 56 080;
проведено ПЦР-тестов - 12 783 263.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях", - рассказали в Минздраве.
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Не надо включать дурня.Грипп такое же сезонное заболевание,как и корона,но из сводок грипп куда-то исчез,сплошь пугают только барановирусом.
Второе Где твой грипп летом был? А Ковид-19 уже два года никуда не исчезает. Хотя зебильнутым "какая разница" ангина или золотуха
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В столице в течение 38-й недели 2021 года зарегистрировали 14 385 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения госпитализированы 625 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Всего заражений
233 569 801
Смертельные случаи
4 779 109
Пять миллионов умерших это политическая муть?
Такое впечатление, что водителям просто надоело работать и они хотят полного локдауна с запретом маршруток.
Дбл блд.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о начале сегодня официальных переговоров между Украиной и Европейским союзом по установлению безвизового режима."
Это напоминание для людей с короткой памятью.
Нельзя умножать, ибо тогда статистика смертности упадет в 2,3,4 раза чем тогда пугать будут?
Вакцинированные помогают разносить?
Спорить сейчас бесполезно! Вымрут или те или другие. Время всех рассудит.
Просто у невакцинировпнньіх смерть будет мучительная, а у вакцинированньій легкая
Вдумайтесь ! Щодня помирає 100-200 людей, а ті потвори продовжують свою чорну справу - агітують проти вакцин.
Вам не потрібні ще молоді люди ? А хто працювати в державі буде ?
загальна за 2005-782 т за 2010-698т за 2014 - 632 і в цих роках не було ковіду, лише с 2014 по 2018 трохи зменьшилась і все одно вкінці 2019 вийшла на 2015, а за 2020-617т і це вже с ковідом і це все одно меньше 2014, загальна цифра не така й сумна (я розумію про близьких) але ж ми розмовляємо про статистику.