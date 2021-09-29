COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 9 666 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 217 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в конце мая 2021 года - 25 мая 208 летальных случаев, 24 мая - 249.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 28 сентября 2021 в Украине зафиксированы 9 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 953, медработников - 204).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 855 человек;

летальных случаев - 217;

выздоровел - 3 281 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 42 132 человека,

методом ИФА - 10 973 человека,

экспресс-тестами - 39 724 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 411 622 человека;

выздоровели - 2 251 352 человека;

летальных случаев - 56 080;

проведено ПЦР-тестов - 12 783 263.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях", - рассказали в Минздраве.







