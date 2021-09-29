В начале октября число новых случаев COVID-19 в Украине превысит 10 тысяч, - прогноз НАН

Ученые НАН прогнозируют, что в начале октября количество новых заражений COVID-19 превысит 10 тысяч случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе НАН.

"Среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 6593 человек в день (за две недели увеличение в 2.2 раза), среднее количество летальных случаев равно 115 смертям в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличение в два раза).

Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых случаев), среднее количество новых случаев равно 8100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) в течение недели 29 сентября - 5 октября 2021 и 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet) - в течение недели 6-12 октября 2021", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже наблюдается рост заболеваемости СOVID-19, существует угроза возвращения его "взрывных темпов", - НАНУ

Напомним, в Украине хотят разрешить прививку для детей от 12 лет вакциной Pfizer.