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Новости Коронавирус и карантин
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В начале октября число новых случаев COVID-19 в Украине превысит 10 тысяч, - прогноз НАН

В начале октября число новых случаев COVID-19 в Украине превысит 10 тысяч, - прогноз НАН

Ученые НАН прогнозируют, что в начале октября количество новых заражений COVID-19 превысит 10 тысяч случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе НАН.

"Среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 6593 человек в день (за две недели увеличение в 2.2 раза), среднее количество летальных случаев равно 115 смертям в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличение в два раза).

Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых случаев), среднее количество новых случаев равно 8100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) в течение недели 29 сентября - 5 октября 2021 и 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet) - в течение недели 6-12 октября 2021", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже наблюдается рост заболеваемости СOVID-19, существует угроза возвращения его "взрывных темпов", - НАНУ

Напомним, в Украине хотят разрешить прививку для детей от 12 лет вакциной Pfizer.

карантин (16729) НАН Украины (198) прогноз (698) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Хто б сумнівався.
Капітани очевидність.
З зеленою владою і її геніальними виборцями буде значно більше за прогнози
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29.09.2021 08:25
+2
В новом локдауне очень заинтересованы зе-упыри. Ведь когда закрыта страна на карантин можно безнаказанно грабить бюджет и доить население. и никто не прийдёт под оп с митингами
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29.09.2021 08:39
+2
Якщо там такі вченні як кандидати жомоямних наук, то їхнім прогнозам така ж ціна як соцопитуванням.
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29.09.2021 08:55
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Хто б сумнівався.
Капітани очевидність.
З зеленою владою і її геніальними виборцями буде значно більше за прогнози
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29.09.2021 08:25 Ответить
Ок. Держите нас в курсе
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29.09.2021 08:26 Ответить
Щас тебе напишут, что ты обманщик, и там пандемия невакцЫнованых, а вакцЫнованные в домике
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29.09.2021 08:38 Ответить
В Кам"янці вчителька математики вакцинувалась коронаваксом одною з перших. На уроках була в масці, з захисним щитком і в рукавичках. Зараз лежить у важкому стані. Вчора мені дзвонили звідти.
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29.09.2021 09:00 Ответить
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, - МОЗ Джерело:
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29.09.2021 08:44 Ответить
Пистеть - не мешки ворочать (с)
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29.09.2021 10:33 Ответить
Ну так и не п... Ну ты понял
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29.09.2021 16:51 Ответить
Прогноз такой...сегодня с утра шел дождик и было +15 ветер южный....
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29.09.2021 08:30 Ответить
Фишка тут вот в чем....в телефоне моего младшего сына стоит какая фигня...что показывает в % загразнение воздуха...обычно говорит 7-10 % не больше...,вчера было 28 %....
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29.09.2021 08:32 Ответить
Т.е. вакцинированные, переболевшие ... количество заболевших даже увеличивается?
Странная ситуация.
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29.09.2021 08:34 Ответить
Дания отказалась от сего что связано с ковидом..ни карантинов ни вакцинации....Живут же люди... не мифами с тиливизира.... кто поверит в Дании,что в какой то там РАБссии позавчера от ковида сдохло 826 человеков?
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29.09.2021 08:37 Ответить
В новом локдауне очень заинтересованы зе-упыри. Ведь когда закрыта страна на карантин можно безнаказанно грабить бюджет и доить население. и никто не прийдёт под оп с митингами
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29.09.2021 08:39 Ответить
Я лично не боюсь и я бы вышел на митинги, только я не вижу в этом смысла - потому что есть смєтуны
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29.09.2021 08:42 Ответить
Так тож смєтуни-сцикуни! Як висловився один професор з Кривого Рогу - біомаса.
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29.09.2021 08:58 Ответить
Статистика від МОЗу... Від тих шкодливих тварин, які залякуванням та примусом намагаються якомога більше розумово-відсталих та боягузів вакцинувати. А зараз ці виродки вже збираються взятися за дітей... Що й надалі будете сидіти вдома на диванах і дозволите їм чинити ці антилюдські злочини?
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29.09.2021 08:40 Ответить
Десять тысяч? Так это мелочи жизни и места в реанимации есть для всех))))
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29.09.2021 08:47 Ответить
Команда Президента Зеленского молодцы. И кремлю дали по сраке и экономику Украины поднимают
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29.09.2021 08:53 Ответить
Якщо там такі вченні як кандидати жомоямних наук, то їхнім прогнозам така ж ціна як соцопитуванням.
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29.09.2021 08:55 Ответить
По точности прогнозов с НАН может поспорить только гидрометцентр



Прогноза на 14.09.2021
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29.09.2021 08:57 Ответить
Руслану Пысанку надо с прогнозами звать
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29.09.2021 09:00 Ответить
 
 