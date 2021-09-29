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Новости Коронавирус и карантин
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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе. ИНФОГРАФИКА

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 сентября в мире зарегистрировали 426 584 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 929 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 233 559 556 случаев инфицирования, из них 426 584 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 778 887 человек, из них 7 929 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 210,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В начале октября число новых случаев COVID-19 в Украине превысит 10 тысяч, - прогноз НАН

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7-ю, по летальным случаям - 13-ю и 4-ю позицию соответственно.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 233 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе 03

Вместе с тем, в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Бразилия.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Переставший болеть антиваксер:

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29.09.2021 08:46
+2
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29.09.2021 08:44
+1
Это часом не студент который недавно не пережил тяготы вакцЫнации?
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29.09.2021 08:52
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29.09.2021 08:44 Ответить
Переставший болеть антиваксер:

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29.09.2021 08:46 Ответить
Это часом не студент который недавно не пережил тяготы вакцЫнации?
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29.09.2021 08:52 Ответить
А с чего ты решил, что упомянутый тобой студент не пережил именно "тяготы вакцинации"?
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29.09.2021 08:55 Ответить
Ок. То было просто совпадение и он отравился печенькой. Ты победил!!!
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29.09.2021 08:59 Ответить
В соседнем доме бабулька умерла, вернувшись с прогулки. Намекаешь, её дом убил?
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29.09.2021 09:01 Ответить
Если дом 16 этажка, с нерабочим лифтом, а бабуся живет на последнем этаже, то учитывая ее почетный возраст крякнуть она могла прямо на лестнице.
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29.09.2021 09:05 Ответить
Нет. Первый этаж трехэтажного коттеджа.
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29.09.2021 09:09 Ответить
Если были силы на прогулку - значит у нее был не коронавирис. Судя по всему умерла от старости. Прикинь у людей, оказывается, на старости лет накапливается куча болячек и они могут отойти в мир иной.
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29.09.2021 09:14 Ответить
И шо ты тогда втираешь про студента?
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29.09.2021 09:15 Ответить
Та то просто совпадение, не более значит
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29.09.2021 09:19 Ответить
Мастера спорта по приколам, вывели Украину на четвертое место в Европе по короновирусу две недели. Не сложно догадаться, что через 2-3 недели будем доганять парашию на втором месте. Вот это быдло обхохочется

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29.09.2021 09:34 Ответить
 
 