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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 246 человек, всего - 6 926 719, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 246 человек, всего - 6 926 719, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 565 270 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"132 246 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 28 сентября 2021. Первую дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы - 57 058 человек.

В течение суток работали: 897 мобильных бригад, 3 063 пункта вакцинации, 345 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 200 пациентов, зафиксированы 9 666 новых случаев заражения

С начала прививочной кампании привиты 6 926 719 человек, из них получили одну дозу - 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 491 987 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 246 человек, всего - 6 926 719, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 246 человек, всего - 6 926 719, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 246 человек, всего - 6 926 719, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Легко покупаются, легко выпасаются.

СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов Источник:
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29.09.2021 09:07
+1
Здається вчора писали про виділення кількох мільярдів гривень на закупівлю нових партій.
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29.09.2021 09:15
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"Повністю імунізовані" - це значить на сто відсотків захищені від вірусу?
Якщо так, то звідки беруться дані про зараження вакцинованих людей?
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29.09.2021 08:55 Ответить
А с чего такие выводы?
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29.09.2021 09:05 Ответить
В Днепре легко покупаются справки, так что на самом деле все это лапша для лохов.
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29.09.2021 08:56 Ответить
Легко покупаются, легко выпасаются.

СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов Источник:
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29.09.2021 09:07 Ответить
Из тех случаев, а их десятки, которые знаю, ещё ни кого не выпасли и на вряд ли выпасут.
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29.09.2021 10:17 Ответить
См. выше - выпасаются.
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29.09.2021 10:23 Ответить
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29.09.2021 09:12 Ответить
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29.09.2021 09:13 Ответить
А меня не приглашают...Я уколов не боюсь,если надо-уколюсь..
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29.09.2021 08:59 Ответить
Завтра заканчивается срок годности 34 000 порций Пфайзера и АстраЗенеки...
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29.09.2021 09:11 Ответить
Здається вчора писали про виділення кількох мільярдів гривень на закупівлю нових партій.
показать весь комментарий
29.09.2021 09:15 Ответить
 
 