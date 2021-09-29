За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 132 246 человек, всего - 6 926 719, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 565 270 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"132 246 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 28 сентября 2021. Первую дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы - 57 058 человек.
В течение суток работали: 897 мобильных бригад, 3 063 пункта вакцинации, 345 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 6 926 719 человек, из них получили одну дозу - 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 491 987 прививок", - рассказали в Минздраве.
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+1 Valery Greff
показать весь комментарий29.09.2021 09:07
+1 Tychus Findlay
показать весь комментарий29.09.2021 09:15
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Якщо так, то звідки беруться дані про зараження вакцинованих людей?
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