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Ситуация с коронавирусом на Буковине угрожающая. Вызывает опасения Харьковщина и Луганщина, - ученые НАН Украины
В трех областях Украины заметно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых НАН.
Сейчас угрожающая ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика.
Кроме того, ситуация заметно ухудшилась в Харьковской и Луганской областях.
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+2 Vedana
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+1 Valery Greff
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Я все розумію, але як би існують (вірніше, ІСНУВАЛИ) якісь стандарти журналістики ?!
Автор точно знає значення слова =загрозливий= ?
Загрозливий для чого чи для кого ? Наскільки ? Чому ?
Чому він став загрозливим ? І що треба зробити, щоб ту загрозу усунути ?
Хто винен у цьому ?
А подібна писанина - просто ні про що.
https://youtu.be/gY5hmReQL74?t=45