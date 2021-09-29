Ситуация с коронавирусом на Буковине угрожающая. Вызывает опасения Харьковщина и Луганщина, - ученые НАН Украины

В трех областях Украины заметно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых НАН.

Сейчас угрожающая ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика.

Кроме того, ситуация заметно ухудшилась в Харьковской и Луганской областях.

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