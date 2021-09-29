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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с коронавирусом на Буковине угрожающая. Вызывает опасения Харьковщина и Луганщина, - ученые НАН Украины

Ситуация с коронавирусом на Буковине угрожающая. Вызывает опасения Харьковщина и Луганщина, - ученые НАН Украины

В трех областях Украины заметно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых НАН.

Сейчас угрожающая ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика.

Кроме того, ситуация заметно ухудшилась в Харьковской и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три области Украины на грани попадания в "красную" зону карантина, - KSE

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
А яка к-ть ліжок зайнята ? І яка чисельність населення ?
Я все розумію, але як би існують (вірніше, ІСНУВАЛИ) якісь стандарти журналістики ?!
Автор точно знає значення слова =загрозливий= ?
Загрозливий для чого чи для кого ? Наскільки ? Чому ?
Чому він став загрозливим ? І що треба зробити, щоб ту загрозу усунути ?
Хто винен у цьому ?

А подібна писанина - просто ні про що.
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29.09.2021 09:04
+1
"Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.". Забавная тенденция - чем больше кацапоориентированного населения, тем "существеннее осложняется ситуация".
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29.09.2021 09:00
+1
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29.09.2021 09:04
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"Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.". Забавная тенденция - чем больше кацапоориентированного населения, тем "существеннее осложняется ситуация".
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29.09.2021 09:00 Ответить
Ничего удивительного в том нет. Эти кацапоориентированные особи в большинстве своем часто посещают своих "горячо любимых" родственников или просто "братьев"на роSSии, и как бонус тащат оттуда новые штаммы коронавируса.
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29.09.2021 09:45 Ответить
Это не удивительно, а, скорее, примечательно.
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29.09.2021 09:46 Ответить
Самое смешное, то что говорят ( орут) что эти три области на гране, по факту уже почти в " красной зоне", но вся Украина и они в том числе только вот с 23сентября переведены в "желтую".. А где же " оранжевая" зона.. Или ее "забыли" и сразу с желтой будем переходить в красную, проще тогда это было сделать сразу с зеленой. Вопрос - почему области которые уже не соответствуют "желтой" зоне, еще не в "оранжевой"...., а ждут " красной"...
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29.09.2021 09:02 Ответить
А когда в персиковую зону? - не известно.
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29.09.2021 09:13 Ответить
Ветер восточный....
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29.09.2021 09:02 Ответить
А яка к-ть ліжок зайнята ? І яка чисельність населення ?
Я все розумію, але як би існують (вірніше, ІСНУВАЛИ) якісь стандарти журналістики ?!
Автор точно знає значення слова =загрозливий= ?
Загрозливий для чого чи для кого ? Наскільки ? Чому ?
Чому він став загрозливим ? І що треба зробити, щоб ту загрозу усунути ?
Хто винен у цьому ?

А подібна писанина - просто ні про що.
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29.09.2021 09:04 Ответить
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29.09.2021 09:04 Ответить
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29.09.2021 09:15 Ответить
Да хватит уже нагнетать зае-ли клоуны как будет так и будет
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29.09.2021 09:42 Ответить
Вчоные НАН Украины
https://youtu.be/gY5hmReQL74?t=45
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29.09.2021 10:37 Ответить
Загрозлива вона тільки для невакцинованих))) Бог в поміч
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29.09.2021 11:35 Ответить
 
 