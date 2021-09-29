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Новости Коронавирус и карантин
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До конца недели инновационные лекарства от коронавируса доставят во все области Украины, - Минздрав

До конца недели инновационные лекарства от коронавируса доставят во все области Украины, - Минздрав

К концу этой недели инновационные препараты для лечения коронавируса поступят в каждую область Украины. В регионы планируют завести Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab).

Об этом сообщил замглавы Минздрава Александр Комарида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Данные инновационные препараты лечат коронавирус благодаря моноклональным антителам.

"На прошлой неделе мы начали развозить в регионы лекарства от COVID-19 - Бамланивимаб и Этесевимаб. Лекарства произведены в США, в Украину их передали при содействии Посольства Украины в США в качестве гуманитарного груза... К концу этой недели они должны доехать в каждую область. Как ими пользоваться, прописано в обновленном протоколе лечения ковида", - отметил Комарида.

Первый заместитель министра добавил, что Европейская комиссия подписала контракт на поставку этих препаратов и рамочное соглашение о совместных закупках с фармацевтической компанией Eli Lilly.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям препаратов от COVID-19, - Минздрав

Автор: 

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Топ комментарии
+5
Сча антиваксеры взвоют, что таблетки тоже нельзя, только мазь... или грязь...
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29.09.2021 09:13
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Сча антиваксеры взвоют, что таблетки тоже нельзя, только мазь... или грязь...
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29.09.2021 09:13 Ответить
Главно вакцинированным таблетки не давать. И кислород.
Ониж защищены
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29.09.2021 10:29 Ответить
Моноклональные антитела это не таблетки. Это раствор для инъекций. Тут антиваксы взвоют гораздо сильнее.
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29.09.2021 10:39 Ответить
Зачем же так сразу раскрывать всю интригу
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29.09.2021 16:50 Ответить
Сколько могут ехать таблетки из Киева в области? К чему весь этот бред?
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29.09.2021 09:17 Ответить
Моноклональные антитела это не таблетки. Это раствор для инъекций.
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29.09.2021 10:37 Ответить
Ага, у нас в отделении (г. Днепр 4 городская больница) 4 человека заболели Короной!!! ХЕР ИМ ЛЕКАРСТВА, САМИ ВСЕ КУПИЛИ, ПРОКОЛОЛИ СЛАВА БОГУ БЕСПЛАТНО!!! Кому вы там деньги, лекарства отправили непонятно!!!
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29.09.2021 10:41 Ответить
 
 