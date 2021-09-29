Российские вооруженные формирования снова сорвали мониторинг СММ ОБСЕ на границе с Россией

Незаконные вооруженные формирования РФ нова ограничили свободу передвижения миссии ОБСЕ в пункте пропуска на границе с Россией в оккупированной части Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в ежедневном отчете № 227/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 28 сентября.

"Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе около н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска), команда СММ не зафиксировала пассажиро-транспортного потока в Украину. В то же время из Украины выехал 21 автомобиль (включая 7 с табличками "ДНР") и 22 тентованных грузовика (включая 21 с табличками "ДНР"). По прибытию патруля СММ на место вооруженный член вооруженных формирований сказал наблюдателям покинуть этот район", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ведя наблюдение на железнодорожной станции "Червоная Могила" в Вознесеновке, наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока на въезд или выезд из Украины. Спустя примерно 5 минут 2 вооруженных члена вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть этот район.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия заблокировала проведение совещания ОБСЕ в Варшаве, - Блинкен

Кроме того, осуществляя мониторинг в пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Новоборовицы (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Луганска) в течение около 20 минут, наблюдатели не зафиксировали движения пешеходов на вход или выход из Украины.

Напомним, Россия отказалась продлить после 30 сентября мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".