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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине заболеваемость COVID-19 превышена в три раза, на Буковине второй день подряд "красный" уровень по занятости коек с кислородом, - Минздрав

В Украине заболеваемость COVID-19 превышена в три раза, на Буковине второй день подряд

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 29 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 225 (превышение в 3 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (510, превышение в 6,8 раза), Черновицкой области (479, превышение в 6,4 раза) и Харьковской области (343, превышение в 4,6 раза).

Также в Донецкой области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций - 66,3% принорме не более 50%.

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 11,6%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (18,1%), Сумской (17,6%) и Запорожской (16,5%) областях.

По данным за 28 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 37,1 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень госпитализации в Черновицкой области - 55,2 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения и Харьковской - 54,1.

Также в Украине заняты 44,1% больничных коек с кислородом. Вместе с тем, в Черновицкой области второй день подряд зафиксирован "красный" уровень занятости больничных коек с кислородом  - 65,9% при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в Донецкой и Черновицкой областях соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных регионах - "желтой".

В Украине заболеваемость COVID-19 превышена в три раза, на Буковине второй день подряд красный уровень по занятости коек с кислородом, - Минздрав 01

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Сча антиваксеры расскажут, что это "простой грипп" и "личицца нинада".
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29.09.2021 09:25
+2
Пока все люди в Украине не будут одевать как врачи на фото - мы не побидим коронавирис!!!
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29.09.2021 09:25
+2
Почему тогда страна по прежнему в "желтой" зоне. Когда она все должна быть в " оранжевой" , а частично в "красной" Или власти " стесняются успехов в чемпионстве по борьбе с ковидим" ( о котором нам неоднократно докладывали.) Боятся вводить непопулярные меры ( рейтинги просядут) или не хотят портить "картинку"на фоне пира в Трускавце, или не хотят опять вводить субсидиантам 50%надбавку на соц норму по ряду услуг в случае попадания в " красную" зону. Хотя у нас все одно , какая " зона" у нас требований не придерживаются, да и следить за исполнением их не кому.. Так что все все равно только на бумаге.. ( она как известно все стерпит)
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29.09.2021 09:26
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Пока все люди в Украине не будут одевать как врачи на фото - мы не побидим коронавирис!!!
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29.09.2021 09:25 Ответить
пока антиваки не передохнут дурачья и лохов не убудет
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29.09.2021 09:28 Ответить
Особисто знаю одного, який працюючи публічною людиною, агітує проти вакцинації. До того ж жорстко, розповідаючи про масонську змову у винищення і зайвих ротів. Проте сам з дружиною і двома дітьми вакцинувався. Але для цього вибрав місто за 159 кілометрів від нашого. Щоб ніхто не дізнався про його м'яко кажучи нещирість. І агітувати проти вакцинації не припинив. 😁
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29.09.2021 09:41 Ответить
Кто хуже? не вакцинированный вакцинатор или вакцинированный антивакцинатор, вот в чем вопрос
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29.09.2021 09:53 Ответить
Голоаювне, щоб не ідіот. Бо коли слухаєш про жврейську/масонську змову і про те, що воно голосували за Зєлєнского тому, що до того його змусили євреї/масони/Порошенко, а не відсутність мізків/критичного мислення, то спочатку думаєш, що це жарт. Але ні, людина не жартує. І тоді з'являється розпач.
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29.09.2021 10:07 Ответить
Звичайно про чіпи і 5г вишкі то брєд, але колоти експерементальну бадягу зроблену на колінці це має бути без примусу, на свій страх і ризик. хочеш - колиш, хочеш - не колиш. І без погроз усяких звільнення з роботи і тд і тп...
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29.09.2021 10:18 Ответить
Такий аргумент має право на існування. Це принаймні не змова проти людства. 😁 І зрештою є права людини, закріплені міжнародними конвенціями. Порушувати їх не можна. Але потрібно знаходити компроміс між вакцинованими і невакцинованими. Погодьтеся, це справедливо.
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29.09.2021 11:25 Ответить
шо тебя не устраивает? ты ж уколотый (наверное), не бойся за нас!
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29.09.2021 09:49 Ответить
меня не устраивает, что такие как ты заразу разносят.
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29.09.2021 11:06 Ответить
как смачно у тебя насрано в голове, а главное - какая логика давай срочно доказывай теорему Ферма и за премией Вольфа в Израиль
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29.09.2021 12:11 Ответить
Я лучше твои знания в географии проверю. Крым, это часть какого государства?
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29.09.2021 15:24 Ответить
Сча антиваксеры расскажут, что это "простой грипп" и "личицца нинада".
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29.09.2021 09:25 Ответить
Спрашиваю упоротых антивакцинаторов: На Буковине, заболевшим, медики койки с кислородом по приколу назначают? И так лихо прикалываются что этих коек уже не хватает? А так да, это "политический заговор"
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29.09.2021 09:26 Ответить
Вам розкажуть, як мені вчора, що лікарні порожні, а лікарі п'ють чай. І ніякого коронавірусу. То все масонська змова. І так, з літаків і гвинтокрилів розпилюють якийсь порошок. І це розповідала цілком адекватна людина. 😁
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29.09.2021 09:45 Ответить
Подружжя штату Мічиган, які були двічі вакциновані проти COVID-19, померли від вірусу з різницею лише в одну хвилину, до останнього подиху тримаючись за руки.

Як пише https://www.dailymail.co.uk/news/article-10035347/Married-couple-Michigan-fully-vaccinated-die-COVID-one-minute-apart.html Daily Mail , 59-річний Кел Данхем та 6 -річна дружина Лінда «відійшли в кращий світ», незважаючи на те, що вжили всіх запобіжних заходів проти вірусу та зробили подвійне щеплення проти нього.
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29.09.2021 10:27 Ответить
И что? От СПИДа тоже умирают, но умные люди пользуются презервативами. Тоже нет 100% гарантии но это лучше, чем никакой. И почему ты дальше источник не цитируешь? Например, что "Обидва страждали від супутніх хвороб" и то, что "Медичні відомства США з приводу цієї смерті наголошують, що невакциновані люди в 10 разів частіше хворіють на коронавірус та в 11 разів частіше помирають"
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29.09.2021 11:04 Ответить
Почему тогда страна по прежнему в "желтой" зоне. Когда она все должна быть в " оранжевой" , а частично в "красной" Или власти " стесняются успехов в чемпионстве по борьбе с ковидим" ( о котором нам неоднократно докладывали.) Боятся вводить непопулярные меры ( рейтинги просядут) или не хотят портить "картинку"на фоне пира в Трускавце, или не хотят опять вводить субсидиантам 50%надбавку на соц норму по ряду услуг в случае попадания в " красную" зону. Хотя у нас все одно , какая " зона" у нас требований не придерживаются, да и следить за исполнением их не кому.. Так что все все равно только на бумаге.. ( она как известно все стерпит)
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29.09.2021 09:26 Ответить
экономика в стагнации! какие зоны?
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29.09.2021 09:57 Ответить
та на це всі вже поклали, жовтень щє буде таксяк - концерти, трускавець, дні міст (поки тепло) і пр. А ось вже з листопада почнуть гайки крутити.
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29.09.2021 10:32 Ответить
Про стагнацию подробнее. Что там в методичке прописано?
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29.09.2021 11:08 Ответить
я тебе с минфина скину

валовий внутрішній продукт України в 2021 р.

I кв.
1008562
882197
-126365
-12.5%

II кв.
1169438
978343
-191095
-16.3%

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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29.09.2021 11:46 Ответить
Вы все на ботоферме такие "грамотные"? То что ВВП падает, это не Америка. Но ты, для начала, выучи экономическую терминологию, чтобы не выглядеть ..... В частности, что такое стагнация экономики и в чем она проявляется
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29.09.2021 12:07 Ответить
А где делся наш мастер спорта по борьбе? Шота давно видосиков не видать. А как бы пригодились.
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29.09.2021 09:38 Ответить
Топ комментариев- пример реакции воинствующего низкоинтеллектуального большинства на проблему, о которой не имеют ни малейшего представления.
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29.09.2021 10:17 Ответить
Их не учили с детства думать

Один дурак сказал-
Второй поверил, сделал

Итог известен всем,
Кто не приучен думать,
Причем один и тот

Вот тот-😭.
При этом хором будут утверждать
Эксперимент прошел на пять!
Показано рожденье мифа

Спасибо всем, кто прочитал.
Однако-
Рождают мифы те кто поумней

Распространяют идиоты

Так происходит на планете всей

Хотя кого оно еёт-то?
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29.09.2021 10:33 Ответить
Автор с Буковины? Был бы автор с Харькова, информацию наверно завернули бы "На Слобожанщине второй день подряд красный уровень".
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29.09.2021 11:30 Ответить
Гастарбайтери повернулися додому...
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29.09.2021 11:39 Ответить
 
 