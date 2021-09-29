В Украине заболеваемость COVID-19 превышена в три раза, на Буковине второй день подряд "красный" уровень по занятости коек с кислородом, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 29 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 225 (превышение в 3 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (510, превышение в 6,8 раза), Черновицкой области (479, превышение в 6,4 раза) и Харьковской области (343, превышение в 4,6 раза).

Также в Донецкой области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций - 66,3% принорме не более 50%.

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 11,6%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (18,1%), Сумской (17,6%) и Запорожской (16,5%) областях.

По данным за 28 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 37,1 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень госпитализации в Черновицкой области - 55,2 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения и Харьковской - 54,1.

Также в Украине заняты 44,1% больничных коек с кислородом. Вместе с тем, в Черновицкой области второй день подряд зафиксирован "красный" уровень занятости больничных коек с кислородом - 65,9% при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в Донецкой и Черновицкой областях соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных регионах - "желтой".