Украина работает над встречей Зеленского и Путина. Для президента РФ это будет сложный разговор, - Кулеба

Украинская сторона продолжает работать и над возможной двусторонней встречей президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Для российского лидера это будет сложный разговор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщил в комментарии РБК-Украина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, цель украинской стороны - это справедливый мир в Украине, прекращение убийств военных и гражданских жителей, деокупация Донбасса и Крыма.

"Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши "красные линии" и будет жестко защищать национальные интересы Украины", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что Зеленский не ждет "доброй воли" Путина, а навязывает собственную повестку дня переговоров.

"Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией нормандского саммита и в целом созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры по прекращению агрессии", - сообщил он.

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По его словам, переговоры Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа в Киеве дали новый толчок динамике в нормандском формате.

"Именно после них мы начали новый этап активной дипломатической работы по подготовке нормандского саммита и хотим провести его еще при участии Ангелы Меркель", - добавил он.