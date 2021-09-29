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Новости Агрессия России против Украины
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Украина работает над встречей Зеленского и Путина. Для президента РФ это будет сложный разговор, - Кулеба

Украина работает над встречей Зеленского и Путина. Для президента РФ это будет сложный разговор, - Кулеба

Украинская сторона продолжает работать и над возможной двусторонней встречей президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Для российского лидера это будет сложный разговор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщил в комментарии РБК-Украина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, цель украинской стороны - это справедливый мир в Украине, прекращение убийств военных и гражданских жителей, деокупация Донбасса и Крыма.

"Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши "красные линии" и будет жестко защищать национальные интересы Украины", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что Зеленский не ждет "доброй воли" Путина, а навязывает собственную повестку дня переговоров.

"Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией нормандского саммита и в целом созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры по прекращению агрессии", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Зеленский встретятся, когда будет какая-то повестка дня их общения, - Песков

По его словам, переговоры Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа в Киеве дали новый толчок динамике в нормандском формате.

"Именно после них мы начали новый этап активной дипломатической работы по подготовке нормандского саммита и хотим провести его еще при участии Ангелы Меркель", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Крым (26376) Меркель Ангела (2125) переговоры (4928) путин владимир (31237) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+33
Та від ваших міжнародних перемог вже в очах рябить.
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29.09.2021 09:40
+15
Угу. Заберите меня, хотя бы за долги (с) Зеленский
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29.09.2021 09:41
+13
сложный в плане воспиятия на слух гундосый бред клована)
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29.09.2021 09:41
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Серьезно?
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29.09.2021 09:39 Ответить
Угу. Заберите меня, хотя бы за долги (с) Зеленский
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29.09.2021 09:41 Ответить
Когда Кулеба вытащит свой язык из жопы Зе, тогда и можно будет спрашивать: "Серьезно"?
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29.09.2021 10:02 Ответить
Двом карлікам є про що поговорити.
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29.09.2021 10:56 Ответить
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29.09.2021 10:57 Ответить
Для ***** этот разговор будет легок как прогулка с оленеводом по тайге. кгб это вам не вссаный квн и лига сексу с кварталом
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29.09.2021 09:40 Ответить
Та від ваших міжнародних перемог вже в очах рябить.
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29.09.2021 09:40 Ответить
Почему сложный?
Возьмите с собой переводчика...
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29.09.2021 09:41 Ответить
А что, песню "Путин Х@ло" нужно ему переводить?
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29.09.2021 09:47 Ответить
Что оно мелет? И уже который день.....
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29.09.2021 09:41 Ответить
Ага, сложный!)))) Че то ржу. И ***** не сможет говорить нормально- тоже будет ржать с обкуренного наркомана вещающего о геополитике, и лижущего ботинки пуйла, когда поменяет памперс от страха. Выдержать поток безсознательного от нашего харанта- и не заржать- нужны реально большие силы. А кулеба в последние время стал хуже ********** и мосерчучки , все никак не успокоится в своем уничижении перед наполеонием, все поет осанну величайшему, все подлизывается и подлизывается, это не люди, это полный капец внешней политики страны
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29.09.2021 10:24 Ответить
сложный в плане воспиятия на слух гундосый бред клована)
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29.09.2021 09:41 Ответить
Гаммы на пианине одним пальцем - шо там сложного воспринимать?
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29.09.2021 09:45 Ответить
позориться поедет ?
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29.09.2021 09:41 Ответить
Дійсно "чорт побери, що він несе"! Яка зустріч! Той поц (якщо доживе) до весни з бункера носа не висуне. Та і Піськов прямо заявив, що теми Донбасу і Криму - табу.
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29.09.2021 09:57 Ответить
и шо зе скажет - ты ***** и убийца(сортирный)?!
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29.09.2021 09:42 Ответить
клоун победит крысу?
или сыграет ему сценку из 95 рыгатника про "дядя вова заберите меня отсюда"?
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29.09.2021 09:42 Ответить
Не думаю, що х**лу буде складно слухати звіт його підлеглого.
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29.09.2021 09:43 Ответить
Будет договариваться чтоб как обычно Квартал 95 на корпоративы в рашку приглашали за хорошие бабки.
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29.09.2021 09:43 Ответить
Что оно несет, скоро скажут что Путин панически боится встречи с Величайшим и избегает встреч.
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29.09.2021 09:43 Ответить
Кулебе надо деньги зарабатывать? Вот и мелет всякую херню. Так шо вы поймите, сильно не критикуйте.
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29.09.2021 09:43 Ответить
Відверто кажучи, вже "приїлася" ця херня схожа на сни рябої кобили і на заяви з будинку для певної категорії людей.
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29.09.2021 10:11 Ответить
кулеба окончательно скурился
а ведь вроде бы из мида а не из кривого рога. "бытие определяет сознание". связался с зелеными и поплыл кукухой. неужели не понимает что это поезд в одну сторону?
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29.09.2021 09:43 Ответить
они там опыляются. а всё началось с мандель.
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29.09.2021 09:48 Ответить
А о чем им говорить, если Путин отказывается затрагивать тему Крыма и Донбасса? О погоде? Или обсуждать очередной телесериал о героизме заградотрядов во времена ВОВ?
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29.09.2021 09:45 Ответить
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29.09.2021 09:46 Ответить
Послать сцыкливого шута ЗЕ к херам собачьим - это сложный разговор для *****?

Или может ***** будет сложно Вову Сцаныча напугать до усрачки, шоб продавить свои хотелки?

А больше ничего от этой встречи и не ждите - ЗЕ или прогнется под *****, или поедет назад обосраный.
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29.09.2021 09:46 Ответить
Та ви не розумієте. Зелені ліплять культ особистості з нікчеми, щоб дурити українців і косити бабло. Гляньте, як пафосно говорять про його моцне лідерство, які епітети застосовують.
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29.09.2021 09:49 Ответить
Та Ви що так на "найвеличнішого"! Окрилений "успішним" виступом "із-за" трибуни ООН він обізве Пуйла старим лисим дідом.
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29.09.2021 10:01 Ответить
Ось Янелох як зазирне ***** вглаз, так і наваляє йому звіздюлєй по перше число.
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29.09.2021 09:48 Ответить
Теперь уже не знаешь где анекдот,а где новости...
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29.09.2021 09:48 Ответить
Хто обирає у владу клоунів, той житиме в цирку. Аксіома. Дякуємо, дуже дякуємо 73% ідіотів.
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29.09.2021 09:52 Ответить
Всі козирі в його руках. Чого йому напружуватись. Він виставить умови, а наше дурнувате буде слухати на коврику.
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29.09.2021 09:48 Ответить
Сложно говорить с человеком,который х...м умеет играть на рояле
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29.09.2021 09:49 Ответить
Путлєр на Яника клав великий .... Тому що КГБшник з урками спілкується як пастух з коровою, а тут скоморох буде щось намагатись з себе строїти. Я патріот, але коли массони ставили його президентом, то нехай з Путлєром і домовляються. Ці перемовини будуть просто цунамі для преси і відволікання народу від зубожіння.
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29.09.2021 09:50 Ответить
Тобто це все массони, а 73 мудрих відсотки ні до чого?
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29.09.2021 09:57 Ответить
Ага. 73% нищих дегенератов, проголосовавших за ЗЕ - это и есть масоны.
Вольные **** каменщики.
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29.09.2021 10:06 Ответить
Мировое Правительство о Порошенко: пора менять «неправильного лидера»17 декабря 2017. А дальше было дело техники. Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1", - Коломойский.
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29.09.2021 11:22 Ответить
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29.09.2021 09:51 Ответить
а в чем сложность??? старый КГБист уже просчитал все ходы и не собирается разговаривать о чем-то важном... а самовлюбленный нарцис-зеля как бы не сдвигал бровки и чтобы там не гундосил - все равно будет выглядеть как извиняющаяся макака... хоть бы ничего не подписывал, под гипнозом ока старого Каа-хуйла
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29.09.2021 09:51 Ответить
Ху#ло на ху#ле будет играть ху#лу. Это непросто. Но два ху#ла - пара, споются
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29.09.2021 09:53 Ответить
Ні, тільки хтось один з них може носити таке "почесне" звання. Як кажуть, хто раніше встав, той і штани взяв.
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29.09.2021 10:05 Ответить
Ну что ж, студент-ху#ло на ху#ле будет играть ху#лу.
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29.09.2021 10:07 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣 В принципі з ідіотом розмовляти справді дуже складно. Іноді - просто неможливо. Це один з кращих квартальних жартів. Кращі жарти квартальних - це коли вони жартують самі про себе. 😁
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29.09.2021 10:04 Ответить
Кто сказал, что ***** вобще будет что-то обсуждать с ЗЕ?

Слугам и лакеям дают приказы и указания, а не ведут с ними беседы.
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29.09.2021 10:09 Ответить
Вот именно...
***** наверняка имеет козыри в рукаве, от которых клоун заикаться начнет.
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29.09.2021 10:22 Ответить
Ох и встреча будет !!!! Два фуйла сольются в битве.Даже в немецких порнофильмах таких страстей нет.Держись ,Вова-фуйло!
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29.09.2021 10:06 Ответить
Попрошу к нашему гинетальному лидеру не применять эксклюзивное определение *****! Сцыкло, Торчок, Моника, Пострадавший и прочие заслуженные, но только не это 😂🤣😂
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29.09.2021 10:23 Ответить
В.А. - Когда уйдете с Донбасса?
В.В. - Нас там нет и вообще разговаривайте напрямую.
В.А. - А Крым.
В.В. - Даже не обсуждаем.
В.А. - Транзит через Украину?
В.В. - Газпром независимая компания и действует исключительно в коммерческих интересах.
В.А. - Я тогда пойду.

В.В. - Пока.

И это самый позитивный вариант. Хотя говорить конечно надо, хотя бы для того чтобы была возможность сказать, что мы пытаемся.
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29.09.2021 10:07 Ответить
шибко знаєтє залізнуть в очко, пардон глаза хотца
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29.09.2021 10:07 Ответить
После "разговора на повышенных тонах" (с) с Байденом наш генитальный лидер привёз из США пособие по лечению черепно-мозговых травм, в остальном - ноль в виде расплывчптых меморандумов (не путать с договорами). Что привнесет этот "сложный" (с) разговор?
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29.09.2021 10:10 Ответить
Еще бы не трудный! Попробуйте выдержать взгляд глаза в глаза найвеличнішого лидера Вселенной! Только морозом по коже ***** не отделается! А будет упираться,- Вава сыграет соло на пианинЕ!
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29.09.2021 10:16 Ответить
Для президента РФ это будет сложный разговор.- Мы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, - Зеленский. Который потом спохватился и значимость свою повысил: Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от Путина.
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29.09.2021 10:19 Ответить
Тим більше що є посередник, через якого можна спілкуватися з куратором і не "світитися". Хіба що влаштувати шоу двох Вов, так один з них точно не комік.
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29.09.2021 10:20 Ответить
Трамп с кремлёвским Фюрером тоже по договорённости резко говорили на людях, кругом Лохи
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29.09.2021 10:22 Ответить
сміхотворні зелені...але хитрі...ведуть Україну до Росії, але роблять це дуже хитро
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29.09.2021 10:22 Ответить
как то странно много Кулебы в последнее время, вам не кажется? И с каждым комментарием язык сего деятеля все слаще облизывает Зеленского.
Помоему "усыписькова" уже говорили, что президентам говорить не о чем. И по сути он, даже как парадоксально это не казалось, ни разу не соврал произнеся столько слов сразу. пуйло не будет говорить о Крыме и донбасе до тех пор пока его не припрут к стенке, а больше и говорить не о чем. Потому этот вербальный минет от зама Ермака звучит несколько странновато. и даже смешно)
а это вообще ржака) "Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Источник:

в прошлый раз наш лидер так наступал, что узрел мир в глазах бункерного и согласился на штанмайера, ну или его формулу.

я как бэ не против, что бы наш президент все решил с молью на наших условиях, но надо смотреть на вещи адекватно...
хотя может сей высер для електората сказан был, наш веселый политикум сейчас больше занят самопиаром и рейтингами чем работой
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29.09.2021 10:23 Ответить
Ти серйозно? КДБіст і паяц...
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29.09.2021 10:27 Ответить
Место встречи изменить нельзя. Гуантанамо. Другой вариант не просматривается. Хфедорович тоже ездил на свиданку с плешивым в ангар базы ВВС РФ (перед планами подписать договора с ЕС), и вернулся " как с креста снятый" ( его окружение даже его не узнало, совсем белый...) Как говорится " ему сделали предложение от которого он не смог отказаться".. А уж Зеля то.. да питерская шпана его сделает на раз.
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29.09.2021 10:30 Ответить
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29.09.2021 10:31 Ответить
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29.09.2021 10:32 Ответить
Позорище
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29.09.2021 10:52 Ответить
Кожна жаба своє болото хвалить.
Виступ Бубочки в ООН нагадував виступ шведської школярки Грети Тунбергhttps://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%94-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-24092019/av-50558815 : "Ви вкрали моє дитинство" . Про Північний потік -2 говорив президент Польщі Анджей Дуда. А Вава звинуватив багаті країни, що ковід вакцину вони спочатку дали своїм громадянам, а бідним в останню чергу. Це типово для люмпена-совка. В той час як лідери багатих країн виділяли фінансування для розробки і виробництва вакцин, керівництво бідних на кшталт преЗедента влаштовувало велике крадівництво для набивання своїх кишень. Але вакцину дай йому в першу чергу, бо він Блазень - найвеличніший пісюаніст світу.
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29.09.2021 11:34 Ответить
Дай Боже нашому теляті да вовка з'їсти...
Янелох, ***** упевнен не лох!!!
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29.09.2021 10:44 Ответить
Когда общаюсь с земляком Дончанином и друзьями, приветствуем друг друга:

- Путин йуХло!
- Во истину йуХло!

Надо ввести это приветствие по всей Украине! После:
- Слава Україні!
- Героям слава!
- Путін йуХло!
- Во істіну йуХло!
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29.09.2021 11:19 Ответить
маячня
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29.09.2021 11:19 Ответить
Любая попытка встречи Зеленского с путиным выглядит жалкой.
Сначала надо вломить, а потом пусть кремль ищет встречи.
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29.09.2021 11:19 Ответить
Який "сложный разговор"? Клоун з переляку язик в сраку заховає. Путін покаже Бубочці пару відео-компроматів з корпоративів, як колись показав янукОвочу запис, як двічі несудимого зека опускали в тюрязі, і після того з нього вірьовки вив. Ху*ло грається Блазнем як кіт мишкою, а воно раденьке що дурненьке.
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29.09.2021 11:48 Ответить
Зачем?????
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29.09.2021 11:53 Ответить
Чтобы дискредитировать Украину.
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29.09.2021 12:34 Ответить
АХРЕНЕТЬ!
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29.09.2021 12:12 Ответить
Це аналогічно фразі , та що там фразі, маентрі КоироЄрмака пр" вова найвеличніший лідер **********"
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29.09.2021 12:15 Ответить
Кулебватак заливает ! Если Зеля и Путлер будет говорить без свидеелей, то Путлера вобще по частям будут выносить.
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29.09.2021 12:33 Ответить
Иногда лучше хлебать кулебяку. Или завалить хлебало.
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29.09.2021 13:38 Ответить
До булави треба голови. Керівництво ру повністю недоговороздатне, хто б це пояснив піаністу в ролі преза
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29.09.2021 13:40 Ответить
це як? кулеба- не сміши мої капці.
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29.09.2021 17:50 Ответить
а сопле-то, что... только в очко ху*лу глянуть....
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29.09.2021 22:20 Ответить
 
 