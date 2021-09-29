Украина ведет переговоры с МВФ о расширении и продлении программы сотрудничества: для нас это крайне важно, - замглавы НБУ Гелетий
Украинская сторона ведет переговоры с Международным валютным фондом о расширении и продлении программы на 6-9 месяцев. Речь об объединении траншей пока не идет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.
По его словам, пока трудно сказать, какое решение будет принято, поскольку это еще предмет дискуссий.
"Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность продления программы на 6-9 месяцев. Разговор об объединении траншей пока не ведем. Если будет продлена программа, то транши будут реализовываться уже в новом периметре", - заявил Гелетий.
Вопрос, как обяснил он, будет еще обсуждаться в течение работы миссии, которая началась в режиме онлайн на прошлой неделе.
"Мы понимаем, что для нас крайне важным является продление и сохранение эффективного сотрудничества с МВФ. Это является бенчмарком для других международных инвесторов и финансовых организаций", - добавил он.
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вопрос: как распределять машины? Председатель:
- Какие будут предложения? В зале - мертвая тишина. Председатель встает.
- Я предлагаю отдать одну "Волгу" моему старшему сыну - он у нас главный
инженер, машина нужна для решения производственных вопросов.. и т. д. и
т. п.
- Возражения будут? - в зале тишина.
- Вторую "Волгу"-говорит председатель, предлагаю отдать моему младшему
сыну - он у нас главный зоотехник, молодой перспективный специалист...
- Возражения? - тишина.
- Ну а третья "Волга", сами понимаете, нужна мне! Может еще какие-то
пожелания будут, комментарии?
С задних рядов тянется одна рука. Председатель:
- Только покороче, в 2-х словах если можно. Мужик встает:
- Молодец, бл...ь!!!
После ЗЕ-узурпации НБУ и Нафтогаза, войны с НАБУ и НАЗК мечтайте дальше.
Ні слова правди в інтерв'ю зелених козлів.