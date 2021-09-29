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Новости Газ
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Глава МИД Венгрии Сийярто о скандальном контракте с РФ: "Для жителей Центральной Европы российский газ - вариант №1"

Глава МИД Венгрии Сийярто о скандальном контракте с РФ:

Уже несколько дней подряд Украина и Венгрия обмениваются взаимными обвинениями из-за нового газового соглашения Будапешта с Россией. В Венгрии отмечают, что у них не было другого выхода, как закупать российский газ в обход Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Как пояснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ПАСЕ, у стран центральной Европы нет других вариантов, кроме закупки газа в больших объемах из России.

Министр подчеркнул, что Венгрия использует газ так, как это делают другие страны Европы. По его словам, учитывая региональную инфраструктурную реальность, другого выхода, кроме как закупка газа в больших объемах из России, нет.

"Поскольку газ должен доставляться по трубопроводу, а у вас нет трубопровода в другом направлении, то вы и не сможете его оттуда купить. Поэтому для жителей Центральной Европы российский газ – вариант №1. И мы подписали газовый контракт на 15 лет, и мы отвергаем любые попытки посягнуть на наш суверенитет", – добавил он.

Сийярто отметил, что это суверенное право Будапешта – подписывать контракты на поставку энергии "с кем мы хотим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом", - глава МИД Сийярто

"И атаки на страну только потому, что это гарантирует, что дома и квартиры венгерских граждан будут отапливаться, а промышленность будет работать – это неприемлемо", – заключил Сийярто.

Дипломат добавил, что Венгрия не будет сокращать попытки улучшить двусторонние отношения с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия проверит последствия газового контракта Венгрии и РФ, - представитель ЕК Макфи

Но такие шаги, нападки на нас в Еврокомиссии из-за обеспечения безопасности наших энергоресурсов, – это уже слишком, – заявил он.

Напомним, соглашение между "Газпромом" и венгерским энергохолдингом будет действовать 15 лет. Оно предусматривает ежегодные поставки 4,5 миллиарда кубометров газа: 3,5 миллиарда через Сербию, а остальные – через Австрию. Объемы поставок голубого топлива могут пересмотреть через 10 лет. Новый договор вступит в силу уже с 1 октября 2021 года.

Из-за этого соглашения Украина может терять ежегодно миллионы долларов. Ранее Венгрия также покупала российский газ, но для его транспортировки использовала украинские мощности.

Ранее Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией. В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление и разочарование этим решением Будапешта. При этом Сиярто считает, что Украина не может указывать Венгрии, с кем заключать контракты. Сделку с российским "Газпромом" дипломат считает выгодной. Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

Венгрия (1941) Газ (10225) Сийярто Петер (322)


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Топ комментарии
+18
если наши уроды после этого будут по прежнему слушать мадьяр на тему закарпатья - значит они полные дебилы
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29.09.2021 09:56
+18
повторяю третий раз! сиярто запомни свои слова о недопустимости вмешательство в дела соседнего государства !!! и как только посмеешь открыть клюв по поводу права Украины обучать своих граждан на государственном (украинском) языке - вспомни свои слова о суверенитете и праве Государства самому решать свои проблемы !!!
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29.09.2021 09:59
+9
Интересно, Сийярто реально идиот или у ФСБ есть видео, где он пользует животных и т.д?...
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29.09.2021 09:56
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Пусть полякам это расскажет
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29.09.2021 09:54 Ответить
Да, это дело венгров, где покупать. Другое дело надо понимать что лишнехромосомные начали против нас энергетическую войну. И как всегда гибридную.
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29.09.2021 10:02 Ответить
Это та самая коррупция, которая оказалась по факту не в Украине. На вопрос почему мы не в нато Венгрия дала четкий ответ.
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29.09.2021 10:24 Ответить
если ЕС хочет сохранить свой статус то пора изменять законы ЕС и правила вот как у Венгрии купили газ у Параши в нарушение законов и правил ЕС на 15 лет Венгрия вылетает из Евросоюза со всеми последствиями...а вокруг Венгрии поставить кругом войска блока НАТО чтобы Путину не икалось... поверьте Путину в глухом тылу окруженная НАТО и Украиной Венгрия и даром не нужна Россияне провели учебно командные учения и поняли что им самим не удержать в случае войны Калининградскую область Кёнисберг..
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29.09.2021 10:29 Ответить
А нафіга мадьярам війська? Їх захищає Україна.
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29.09.2021 11:30 Ответить
для какой защиты скорее окружения по внешнему периметру границы чтобы венгров и цыган загнать в стойло...
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29.09.2021 12:04 Ответить
если наши уроды после этого будут по прежнему слушать мадьяр на тему закарпатья - значит они полные дебилы
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29.09.2021 09:56 Ответить
Вони повні дибіли. Ще і фуйлушу послухають, не лише сіярту.
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29.09.2021 09:57 Ответить
Интересно, Сийярто реально идиот или у ФСБ есть видео, где он пользует животных и т.д?...
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29.09.2021 09:56 Ответить
Для того, чтобы нести подобнуб пургу, нужно быть не менее, чем майором фсб. Или же в фсб должны быть материалы, где не он животных, а животные его.
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29.09.2021 11:18 Ответить
В ЕС обьяснят Венгрии , что такое єнергобезопасность и согласованная политика в области поставок єнергоресурсов .
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29.09.2021 09:57 Ответить
ахахах, в ЕС дали добро на СП2 вот и вся энергобезопасность ЕС. НЕ СМЕШИ
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29.09.2021 10:09 Ответить
повторяю третий раз! сиярто запомни свои слова о недопустимости вмешательство в дела соседнего государства !!! и как только посмеешь открыть клюв по поводу права Украины обучать своих граждан на государственном (украинском) языке - вспомни свои слова о суверенитете и праве Государства самому решать свои проблемы !!!
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29.09.2021 09:59 Ответить
ЕС само разберется с Угорщиной.Вась- вась с Московией - непозволительная роскошь..И для Украины -тоже.
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29.09.2021 09:59 Ответить
Вся, млять, Европа вась-вась с ******. Мало того, идет целое соревнование, кто из них красивше лупанется по деснам с этим уродом. И тут ВДРУГ найдется в Европе кто-то, кто упрекнет Венгрию?
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29.09.2021 11:20 Ответить
Все в мире взаимосвязано.А конгресс и сенат США для чего?Есть такая профессия -системный аналитик.Им подвластно все.Украина в противостоянии США и России является кувалдой в лоб московитам.
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29.09.2021 12:03 Ответить
Ось ще і зелень підпише контракт з запаребріком і зажівьом.
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29.09.2021 10:01 Ответить
Неужели привозной американский газ стоил бы дороже совкового рашистского газа? Или старушка Европа в силу своего консерватизма не может или не хочет соскальзывать с газовой рашистской иглы, не осознавая всех опасностей? Или наивно полагают, что Европа- не Украина?!! А ***** НЕТ РАЗНИЦЫ!!! Его амбиции не заканчиваются на границе Украины с ЕС.
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29.09.2021 10:01 Ответить
Термінали для скрапленого американського газу побудувала тільки Польща і договори заключила. Тому вона і може сміливо говорити з Москвою і Берліном.
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29.09.2021 11:27 Ответить
Что, сограждане, такая она Европа - разная. Не надо питать иллюзий!
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29.09.2021 10:04 Ответить
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ! и Эвропе пох на Украину
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29.09.2021 10:10 Ответить
Похоже, что это взаимное чувство)
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29.09.2021 10:22 Ответить
Як і Україні -пох на Європу ,, Україна відстоює свої інтереси , Європа ( в данону випадку - Угорщина ) свої . І це цілком природньо . Ну звісно ж що - гроші на боці Європи , але це не привід для того щоб - Україна мовчала . За cебе треба боротись , ЗАВЖДИ ,, навіть якщо супротивник в рази сильніший . .
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29.09.2021 11:30 Ответить
Конечно, мадьяры поступили по свински, но Украине не надо так возмущаться. Все годы Незалежности, кацапы использовали газ, как инструмент давления. Поэтому давно надо было заниматься этим вопросом, искать новых поставщиков, увеличивать собственную добычу, внедрять энергосберегающие технологии и т. д. Но каждая власть занималась распилом бюджета и набиванием собственных карманов. Время было много, а сейчас уже пришел жаренный петух.
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29.09.2021 10:09 Ответить
По-свински в основном поступает Украина. Чем таким Украина пожертвовала в пользу Венгрии, чтобы требовать жертвы от Венгров?
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29.09.2021 11:10 Ответить
Приспешники фашистов во время 2й мировой и сегодня продажные подстилки путлера говорят языком тех кто им платит деньги !
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29.09.2021 10:12 Ответить
Бреше Сийарто, вступаючи до наднаціональних структур, таких як ЄС, країна добровільно втрачає частину суверенітету. І це ж не перша історія, згадайте відмову приймати біженців, потім закупівлі Супутнику 5, не схваленого ЄС.
Політика подвійних стандартів...
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29.09.2021 10:15 Ответить
Они хотят и на *** сесть и рыбку съесть.
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29.09.2021 10:28 Ответить
як нарешті мордва об'єдналася з уграми...адіннарот
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29.09.2021 10:21 Ответить
4,5 млрд. кубов смешная цифра по сравнению с тем сколько транзита заберет Германия. Другие европейские страны тоже наверно покупают в обход Украины. Почему Украина не вызывает посла Германии?
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29.09.2021 10:26 Ответить
З 22-го року Україна втратить транзит 4,7 млрд. кубів польського газу. Чому не викликають польського посла?
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29.09.2021 11:56 Ответить
Варіант №! = російські танки в Будапешті! Чи вони забули цей урок?
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29.09.2021 10:28 Ответить
А що їм зараз? Поки Україна знову не стане московською колонією їм хвилюватися немає чого.
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29.09.2021 11:24 Ответить
А чего венгры должны покупать товар не там где выгоднее, а там где им скажут? Прикольно. Тем более, глядя на премии топ менеджеров Нафтогаза. Я думаю, тот же Сийярто по доходам нервно курит в сторонке, по сравнению с теми же Кобалевым и Витренко
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29.09.2021 10:28 Ответить
Оставьте венгров в покое!
***** и Меркель их загнали в угол. У них был выбор, поссориться с нами или с немцами и ******.
Нужно давить на Германию!
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29.09.2021 10:45 Ответить
Зеленые дебилы думают что все должны им помогать бороться с Россией. Не должны! И Венгрия имеет право закупать газ по выгодной для себя цене. Как мы закупаем в России множество товаров, стыдливо забыв, что требуем от других отказаться от этого.
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29.09.2021 11:06 Ответить
Ага, выходи на рельсы давить на паравоз Берлин-Киев...
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29.09.2021 11:07 Ответить
А чому Україна таким же чином не відповідає на "мансьі" екс-імперії?
А, розумію...
Відсутність тестікулів у міністра МЗС та всієї зеленої шобли (кагала) та злив національних інтересів України.
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29.09.2021 11:13 Ответить
Як ви відповісте члену ЄС та НАТО, якщо їм поставляють вже в обхід України? Паприку будете давити?
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29.09.2021 11:22 Ответить
Читайте по буквах: З А К А Р П А Т Т Я.
Це й територія, й електоральний ресурс, й військовий плацдарм й природний ресурс й НАША ЗЕМЛЯ!

Пояснювати, чи самі розумні,- здогадаєтесь, що я маю на увазі?
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29.09.2021 11:33 Ответить
Той самий троль «Старий кінь» ще декілька років тому верещав на Цензорі про те як «Порошенко сварить українців з сусідами» через мовний закон. Ви спілкуєтесь з ворогом.
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29.09.2021 12:34 Ответить
Попереджений - значит озброєний.
Дякую.
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29.09.2021 17:22 Ответить
Ну, угорці з угро-фінами то, один народ. Здавна модяри твердили що, їх історична батьківщина десь поблизу Уралу.
Звичайно що, першому зраднику і скидка на газ в рекламних цілях.
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29.09.2021 11:21 Ответить
Українському МЗС пора відростити яйця і дати мадярам по варгам! Війною вони не підуть-засцуть. Не мішало б замутити ситуаційний регіональний анти-мадярський проект із словаками і румунами.
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29.09.2021 12:32 Ответить
1956 год забыли. А жаль,,,
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29.09.2021 12:36 Ответить
Якби влада Украіни думала хоч трохи наперед то європейці давно газ купували б на кордоні Украіни і Росіі. І питання транзиту не стояло б . Але можливість заробляти на трубі не пускала . От і маємо результат.Про транзит можна забути.
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29.09.2021 13:54 Ответить
а следом - расейские танки... да, ёвбики... забыли 56 год.....
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29.09.2021 22:21 Ответить
Если контракт который заключила Венгрия не противоречит законодательству Венгрии , России и законодательству ЕС , то о чем вопрос ? Плохая попытка шантажа Украинским правительством ибо Россия только и видит как бы пустить газ в обход Украны.
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30.09.2021 13:27 Ответить
 
 