Галущенко представил Еврокомиссии позицию Киева по газовому контракту между Венгрией и РФ, - представитель ЕК

Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию официального Киева в отношении недавно подписанного контракта на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель Европейской комиссии (ЕК), комментируя прошедшую встречу высоких чиновников.

По его словам, "министр Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины".

"Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной", - отметил представитель ЕК.

Кроме того, по его словам, в ходе встречи еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых в Украине "как на рынке электроэнергии, так и газа, поддержку Комиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность содействовать этому процессу путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями".

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"Еврокомиссар и министр обменялись мнениями о путях содействия переходу Украины на чистую энергию и о состоянии программ по повышению безопасности атомных электростанций", - добавил представитель ЕК.

Напомним, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию. В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы из-за данного политического решенияю

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с реакцией Украины на подписание соглашения с "Газпромом" заявил, что он считает такую позицию серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.

Напомним, ранее также сообщалось, что Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом".