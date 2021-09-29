РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10020 посетителей онлайн
Новости
1 933 4

Галущенко представил Еврокомиссии позицию Киева по газовому контракту между Венгрией и РФ, - представитель ЕК

Галущенко представил Еврокомиссии позицию Киева по газовому контракту между Венгрией и РФ, - представитель ЕК

Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию официального Киева в отношении недавно подписанного контракта на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель Европейской комиссии (ЕК), комментируя прошедшую встречу высоких чиновников.

По его словам, "министр Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины".

"Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной", - отметил представитель ЕК.

Кроме того, по его словам, в ходе встречи еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых в Украине "как на рынке электроэнергии, так и газа, поддержку Комиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность содействовать этому процессу путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями".

Читайте также: Глава МИД Венгрии Сийярто о скандальном контракте с РФ: "Для жителей Центральной Европы российский газ - вариант №1"

"Еврокомиссар и министр обменялись мнениями о путях содействия переходу Украины на чистую энергию и о состоянии программ по повышению безопасности атомных электростанций", - добавил представитель ЕК.

Напомним, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию. В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы из-за данного политического решенияю

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с реакцией Украины на подписание соглашения с "Газпромом" заявил, что он считает такую позицию серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.

Напомним, ранее также сообщалось, что Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом".

Автор: 

Венгрия (1941) Газ (10225) Газпром (3183) контракт (423) Галущенко Герман (257)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что ещё ожидать от паршивой мадьярни, отсасывающей у кацапни? Можна ещё гниде и подонку сиярте задницу позаносить на поворотах в контексте Закарпатья.
показать весь комментарий
29.09.2021 10:14 Ответить
Зелень просрала всьо і вся.
показать весь комментарий
29.09.2021 10:19 Ответить
Галущенко - протеже Єрмака-Шефіра, московський лобіст, брехло і лицемір ! Клоун його всунув міністром енергетики і в РНБО.
показать весь комментарий
29.09.2021 10:46 Ответить
Людина Деркача.
показать весь комментарий
29.09.2021 10:47 Ответить
 
 