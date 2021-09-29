В России в тюремной больнице избили и насильно побрили бороду перенесшему инсульт политзаключенному Газиеву, - адвокат Гемеджи
В российском Ростове-на-Дону насильно побрили бороду крымскому татарину, политзаключенному Сервету Газиеву.
Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, пишет Facebook-сообщество "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.
Гемеджи рассказала, что в Межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону к 61-летнему крымскотатарскому политзаключенному Сервету Газиеву было применено физическое насилие. Его состояние ухудшилось на фоне ранее перенесенного микроинсульта.
"В последний день нахождения мужчины в МОТБ-19, перед выпиской, его повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду", - уточнила адвокат.
"Его состояние вызывает серьезную обеспокоенность после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне регулярно неоказываемой медицинской помощи, теперь у него немеет рука после побоев", - рассказала Гемеджи.
Адвокат подчеркнула, что два юриста пытались попасть к Газиеву в ростовское СИЗО-5, но им это не удалось.
Об инсульте, после которого у Газиева произошел паралич лица, сообщила в июле украинский омбудсмен Людмила Денисова. Об ухудшении здоровья Газиева Денисова сообщала и в 2019 году, и в мае 2021 года. Крымский татарин лишен свободы в 2019 году. Газиев проходит по делу "второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир.
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