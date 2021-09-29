РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10020 посетителей онлайн
Новости Украинские заложники в РФ Репрессии в оккупированном Крыму
5 002 6

В России в тюремной больнице избили и насильно побрили бороду перенесшему инсульт политзаключенному Газиеву, - адвокат Гемеджи

В России в тюремной больнице избили и насильно побрили бороду перенесшему инсульт политзаключенному Газиеву, - адвокат Гемеджи

В российском Ростове-на-Дону насильно побрили бороду крымскому татарину, политзаключенному Сервету Газиеву.

 Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, пишет Facebook-сообщество "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

Гемеджи рассказала, что в Межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону к 61-летнему крымскотатарскому политзаключенному Сервету Газиеву было применено физическое насилие. Его состояние ухудшилось на фоне ранее перенесенного микроинсульта.

"В последний день нахождения мужчины в МОТБ-19, перед выпиской, его повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду", - уточнила адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские тюремщики в третий раз за месяц отправили политзаключенного Абдуллаева в штрафной изолятор, - родственники

"Его состояние вызывает серьезную обеспокоенность после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне регулярно неоказываемой медицинской помощи, теперь у него немеет рука после побоев", - рассказала Гемеджи.

Адвокат подчеркнула, что два юриста пытались попасть к Газиеву в ростовское СИЗО-5, но им это не удалось.

Об инсульте, после которого у Газиева произошел паралич лица, сообщила в июле украинский омбудсмен Людмила Денисова. Об ухудшении здоровья Газиева Денисова сообщала и в 2019 году, и в мае 2021 года. Крымский татарин лишен свободы в 2019 году. Газиев проходит по делу "второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир. 

В России в тюремной больнице избили и насильно побрили бороду перенесшему инсульт политзаключенному Газиеву, - адвокат Гемеджи 01
В России в тюремной больнице избили и насильно побрили бороду перенесшему инсульт политзаключенному Газиеву, - адвокат Гемеджи 02
В России в тюремной больнице избили и насильно побрили бороду перенесшему инсульт политзаключенному Газиеву, - адвокат Гемеджи 03

Автор: 

избиение (9794) крымские татары (2717) Гемеджи Лиля (6) Газиев Сервет (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапы - трусливые шакалы
показать весь комментарий
29.09.2021 10:40 Ответить
хай би побрили бороду кадирову
показать весь комментарий
29.09.2021 10:42 Ответить
Бидло кацапське вже не знає , як ще познущатися над хворою і немічною людиною!

Будьте ви прокляті , кляті москалі !!
показать весь комментарий
29.09.2021 11:13 Ответить
ФСБ - "достойные" последыши КГБ - НКВД - ВЧК
показать весь комментарий
29.09.2021 12:07 Ответить
кати
показать весь комментарий
29.09.2021 15:22 Ответить
 
 