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Новости Агрессия России против Украины Дело Семенченко и Шевченко
11 070 97

СБУ заявила о завершении расследования по "делу Семенченко": в уголовном производстве фигурируют девять человек

СБУ заявила о завершении расследования по

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины Семен Семенченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Производство велось сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);
  • ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)
  • ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)", - отметили в ведомстве.

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"Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования", - добавили в СБУ.

"В начале 2021 г. СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляли следователи СБУ в г.. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - заявили в СБУ.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца. 16 сентября суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 6 октября: материалы дела не передали из Соломенского райсуда.

Автор: 

расследование (3040) СБУ (19882) Семенченко Семен (380) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+34
що він там поганого зробив? Захищав країну? Так, це злочин в очах зеленого населення
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29.09.2021 10:19
+26
хоча б і так...а на яких фронтах воювали Зеленський і всі хто навколо нього?
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29.09.2021 10:44
+25
Дядя, а Лисичанск, уж не ты ли освобождал??? Вот так же и из Гала сделали "преступника" и еще, не один десяток случаев, когда судят-рядят пацанов из "Айдара", "Донбасса" и др. батов!!!! Сфабриковано, по заявам лугандоно-ватных, якобы, "потерпевших" и все это, из серии "распятый мальчик"!!! Сейчас все бла-бла-бла и ярлыки прокатывают, все, ***, эксПЭРДтами стали! Но основное остается неизменным, а именно- ГДЕ ТЫ БЫЛ В 2014м???!!! Если с дивана попукивал, то не имеешь права судить!!! В ЛАПе такие пацаны полягли, у меня всегда ком в горле и злость!
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29.09.2021 11:10
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Ех, насиння, насиння. Барыга бы так с тобой бы не поступил
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29.09.2021 10:16 Ответить
При "Баризі" були його золоті часи. Зелені зробили з Костіком те, що роблять з використаним нацюцюрником. Тяжка доля виробу номер два.
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29.09.2021 10:30 Ответить
а що вони будуть робити з уклоністами?
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29.09.2021 10:45 Ответить
- Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле - это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана, - с горечью произнес Остап (с)
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29.09.2021 11:31 Ответить
А группа Равлик, Лесник, Музычко, Торнадо, http://pauluskp.com/news/cafa8fb83 Юрий Коростелев (позывной "Якут"), Завитуха с друзьями... Зеленский их посадил и расстреливал?
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29.09.2021 11:47 Ответить
Музычко лично Порох порешил. Коварно, ночью, из-за угла, кондитерским пистолетом.
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29.09.2021 15:52 Ответить
Даже в апреле? Или, все же, лично ножичком патриотов перерезал?
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29.09.2021 16:51 Ответить
В марте возможно и не контролировал, но сути это не меняет, т.к. в дальнейшем имел все полномочия разобраться в убийстве Саши, если было бы желание. По остальным эпизодам возражений и замечаний нет?
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29.09.2021 17:01 Ответить
Нет, нет. Всех порезал порох. Ту без сомнений. Все товарищи были истинно правыми в своей вере, а их не за что Шоколадник и растерзал.
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29.09.2021 17:57 Ответить
А Завитуха с друзьями, это на самом деле наверное - Оксана Завируха, котороая с теми же друзьями грабанула автозаправку?
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29.09.2021 21:49 Ответить
що він там поганого зробив? Захищав країну? Так, це злочин в очах зеленого населення
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29.09.2021 10:19 Ответить
он всего лишь подумал что ему дадут боговать вечно как при порохе, когда его никто не трогал несмотря на его закидоны. он ошибся. бывает.
карколомная карьера
мелкий аферист - "шпион" в рядах лугандонцев - "комбат" - ранение в задницу и сдача позиций своего бата в сети - блокирун в тылу - создатель чвк - подсудимый - возможно зек.
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29.09.2021 10:23 Ответить
звичайно, в нашій країні зараз у пошані уклоністи і зрадники, тому тим хто воював за цю країну буде несолодко...а на війні не всі в білих рукавичках і на білих конях...ну що ж, коли в Київ увійдуть кадарівці тоді і побачимо, хто більші патріоти, зеленчуки або авантюристи типу семенченка
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29.09.2021 10:36 Ответить
не смешите мои тапки. где семен воевал? сзади на "лихом" джипе?
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29.09.2021 10:42 Ответить
хоча б і так...а на яких фронтах воювали Зеленський і всі хто навколо нього?
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29.09.2021 10:44 Ответить
на тех же на которых "воевал" гришин
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29.09.2021 11:03 Ответить
Дядя, а Лисичанск, уж не ты ли освобождал??? Вот так же и из Гала сделали "преступника" и еще, не один десяток случаев, когда судят-рядят пацанов из "Айдара", "Донбасса" и др. батов!!!! Сфабриковано, по заявам лугандоно-ватных, якобы, "потерпевших" и все это, из серии "распятый мальчик"!!! Сейчас все бла-бла-бла и ярлыки прокатывают, все, ***, эксПЭРДтами стали! Но основное остается неизменным, а именно- ГДЕ ТЫ БЫЛ В 2014м???!!! Если с дивана попукивал, то не имеешь права судить!!! В ЛАПе такие пацаны полягли, у меня всегда ком в горле и злость!
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29.09.2021 11:10 Ответить
а гришин и в ЛАПе был? и лисичанск освобождал лично?
ком проглоти - думать тебе мешает и понимать печатный текст
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29.09.2021 11:14 Ответить
Я свой ком по сей день глотаю!Много полягло и по-глупости, в том числе( от своего же огня) А то, что Сэмэн, Гал и др. освобождали Лисичанск, Попасную, и уже не один год с "правильными" блюстителями Фемиды тягаются-это факт!!! И киздеть про джип и тылы, это, как минимум, сволочно! Хоть один, из вас, тут словоблудствующих, БЫЛ ЛИ , хоть на одном суде, на , хоть одной, аппеляции, в Крамарорске, Лисичанске, Северодонецке??? Отдельныя тема- "ТОРНАДО"! Там тоже, не все так односложно, как массово приподносят!
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29.09.2021 11:37 Ответить
так он и есть сволочь...))
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29.09.2021 14:02 Ответить
ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

Если бы не эти "не предусмотренные законами Украины военизированные формирования" - добробаты, которые в 2014, когда некоторые офицеры переходили на сторону врага, в штабах и СБУ сидела российская агентура, сдавали город за городом, пока Армия вылазила из пропасти, в которую ее загнали ФСБ-шный министр обороны Украины и российская агентура, встали на защиту Украины - то где б сейчас была Украина - в ГУЛАГе Обновленного СССР?
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29.09.2021 12:28 Ответить
Багато з тилу пішли воювать слідом за першими героями та пізніше,це перше, по друге тисячі людей боролись за країну,де могли і як могли у тому числіі здиванів вкладаючи і ******* багато у т ч здоровя іжиття- памятаєте ..армія без тилу....А в цілому з Вами згоден головне обєднуйтесь зараз усі.для вибору українського президента, як у 14 році, загроза не менша зараз з середини! Обєднуйтесь щоб не проср.ть завойоване вчора, заради загиблих та покалічених у цій колоніальній війні.
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30.09.2021 06:38 Ответить
Мусорская баранья убежденность! Давай, мусорок, и Рифмастера с Яной в этот ряд поставь! Вам же, мусорянским(со второй линии), пох, на кого тявкать!
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30.09.2021 08:28 Ответить
в этот ряд рифмастера и дугарь поставил ты обсос
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30.09.2021 09:04 Ответить
пора собирать новый "алкомайдан"! все на баррикады!
заблокируем ж/д пути по всему Кивеу! включая метро! Пропуск строго по таксе!
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29.09.2021 10:20 Ответить
І тільки на таксі!
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29.09.2021 10:34 Ответить
жалко пацанов, которые поверили провокатору Гришину, и теперь получат реальные срока и поломанную жизнь.. в прошлый раз СемЭн подставил пацанов под Иловайском..
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29.09.2021 10:22 Ответить
тобто у поразкі під Іловайськом винний Семенченко а не російські війська?
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29.09.2021 10:46 Ответить
Какая ирония судьбы,да насіння?Зеленая власть,за которую ты так "топил" не сделает тебе никаких поблажек даже за твоё ранение в жопу.Когда тебе дадут последнее слово в суде-не забудь крикнуть-"слава Зе".
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29.09.2021 10:30 Ответить
Нікчемна справа:зате який агрегат задіяний,замість того що б засудити бєнів та їх шоблів,ермаків і ін. сволоту.....було б смішно якби не так сумно-нікому,взагалі, не потрібний Семенченко а вони газують.....за гарні-дуже гарні грошики...ні про що!!!!
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29.09.2021 10:35 Ответить
меня смущает молчание парасюка! где этот мощный чувак с "блуждающей" повязкой?
почему молчит соболев (зимин)?
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29.09.2021 10:35 Ответить
дивіться "Говорить великий Львів". Останнім разом він там виступав, але я щось його не зрозумів. Мабуть погано знаю мову...
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29.09.2021 10:47 Ответить
Отрабатывает вертушку, что бы не быть голословным.
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29.09.2021 10:59 Ответить
Где Саакашвили, которого Семен защищал от преследований мародера?
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29.09.2021 11:32 Ответить
2 октября в грузию собрался лететь. ему теперь не до семена
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29.09.2021 11:38 Ответить
До кінця каденції ЗЕ його і не засудять, он Штепу також мабуть і при ще одному президенту будуть мурижити.
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29.09.2021 10:36 Ответить
Судова реформа петі дається взнаки. А зелене падло впроваджує в життя доробок мародера
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29.09.2021 10:49 Ответить
в 2019 году зеленский остановил реформу пороха и начал свою. летом этого года он признал что та первая попытка провалилась и начал попытку № 2
при чем тут порох?
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29.09.2021 11:39 Ответить
Як можна зупинити, те чого не було ? Судова реформа по- новому : 85 % суддів Майдану не звільнено, стара судова мафія залишилася на місцях, лугандонівської судді призначені суддями в Україні. Суддю попревич не петя призначав ? А хто нагороджував суддів антимайданівців, не петя ?

ЖОДЕН з топ корупціонерів, мерів-сепаратистів, беркутів, корупованих суддів Майдану, брильянтрвих прокуроів не сів.
" В "конкурсі" до Верховного Суду перемогли: - племінник Ківалова; - син кума Ківалова і за сумісництвом члена ВККС; - адвокат Порошенка і за сумісництвом член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - суддя РФ і за сумісництвом голова ВРП, який покривав суддів Майдану; - ще одна член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - ще 11 мутних персонажів. Всього 16 з 31 недобросовісних суддів - у списку переможців".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3115386
https://censor.net.ua/ua/news/3115386/peremojtsyamy_konkursu_u_verhovnyyi_sud_staly_pleminnyk_kivalova_yuryst_poroshenka_i_chleny_vrp_yaki

07.05.19 Порошенко підписав указ про призначення 75 суддів Верховного Суду, серед них юрист з Roshen Малашенкова https://censor.net.ua/ua/news/3125813/***********************************************************************************************************

Недоброчесні судді очолили Верховний суд - Громадське ...

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hromadske.ua/amp/posts/nedobrochesni-suddi-ocholyly-verkhovnyi-sud-spivkoordynatorka-hromadskoi-rady-dobrochesnosti&ved=2ahUKEwjIpbSIgKTzAhU-hf0HHS_lA7I4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw3_AqlivYZpr6FGrT2qCx2v
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29.09.2021 13:54 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Наприклад, і тут; бо дехто з сумнівних, і справді проскочив в Верховний Суд, але далеко не чверть, як за це пистіли ті ж самі зебіли шабунін і маселко.
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29.09.2021 14:30 Ответить
Для мене що петя, що зеля однакові, вторпало?? ! Це вороги української національної держави.
Впізнаю риторику рошеномізкої лакузи на дотації коли аргументів 0 цілих куй десятих. Я тобі, морально кастрованій, надав конкретні факти - прізвища, призначення сивочолого петьмана. Хто призначав суддів заставенко, єсауленко, шмигельського, вишняка, попревич тощо, не твій петя ? Як за судової реформи до верховного суду України могли попасти судді Майдану, кум ківалова, син кума ківалова, судді рфії ? Де обіцяні звільнення 7 тис корупованих суддів? Хіба не судді, яких призначав твій порохохряк , кидали тисячі добровольців у тюрми, а сепарів, корупціонерів, брильянтових прокурорів, беркутів звільняли ? Назви хто сів за часів петі з ригоаналів, топ корупціонерів чи суддів хабарників, безідейна ти лупа парашенка?!!
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29.09.2021 20:50 Ответить
Та злий ти якийсь,причому патологічно, тіпа за країну вболіваеш, тільки країні лихо, мабуть запроданець, аба агент кацапський,шось дуже брехливий
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30.09.2021 21:39 Ответить
Ще одне вилізло. Я агент кацапський і запроданець, бо знаю Правду про лиходіяння твого госпідара парашенка, тому що проти призначення ним на посади ворогів і суддів Майдану, корупціонерів, його однопартійців ригів ? Тому що я проти його "життя по-новому"- пограбунку українців, співпраці з окупантом під час війни ? А ти мабуть навпаки --патріот, егеж, бо вилизуєш яйця цьому виродку ? Ось це патологія. Пшло нх
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30.09.2021 21:57 Ответить
є ще один варіант роздумів на тему борців проти усього поганого.за все добре-це роздуми про давній та дуже розповсюджений вид зветься "полезні ідіоти " головна характерна риса агресивність(без толку і сенсу) та шкода державі інаселенню а особливо народ країни,(останнє прошу не плутать, бо предстаник цього виду Плотніков Руслан, чи ще хтось там,якщо шось і зробив розумне для держави до народу країни відношення не має,бо шкоди набагато більше як толку), тому цей пан займа почесне місце у ряду полезних ідіотів, хоча версії попереднього коментаря також розглядаються, А для громадян з здоровим глуздом повторюю недавній коментар: Якби навчились розпізнавать своїх і чужих не керувала б нами чужа, влада й сила, і президента вибрали б українського свого. Може спробуєте на слідуючих виборах, а тоді далі гризіться,хоч до кісток,щоб не псувать давню національну традицію,(на радість ворогам),головне обєднуйтесь зараз усі.для вибору українського президента, як у 14 році, загроза не менша зараз з середини! Обєднуйтесь щоб не проср.ть завойоване вчора, заради загиблих та покалічених у цій колоніальній війні
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01.10.2021 07:56 Ответить
Таберко, не пишіть маячні. Ющенко - свій чи чужий ???
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02.10.2021 22:03 Ответить
Облиш свою облудну демагогію в дусі майстра гібридних маніпуляцій з масовою свідомістю сивочолого петьмана. Нудить вже від неї за 5 років життя по-новому. Завдячуючи таким як я, твій петя прийшов до влади у 2014. Бо я майданівець, що був на барикадах розстрільні дні 18-21 лютого 2014. Певен тебе там не було, адже ті 2-3 тис радикально налаштованих, що захищали Майдан, були за реальні зміни в країні, проти олігархічно-клептократичної системи управління державою, проти брехні, цинізму і корупції, які уособлює собою твій хазяїн -- екс- мертвечуківець, двічі мінстр уряду януковоча-азірова, диякон московського сатанату, кримінальний олігарх петя рашенко. Тому не тобі, безкорисний ідіоте, мене судити і вирішувати чи я маю відношення до українського народу. І не тобі давати мені поради. Втямив ? У 2014 після крові Майдану українці в силу своєї короткої пам'яті привели до влади морально деградовану істоту, яка каналізувала духовне піднесення, що було після Майдану, зрадила сподівання на Українське Відродження , на неминучість покарання для корупціонерів і бандитів при владі, конвертувала кров патріотів у власне збагачення. І врешті-решт ця падлюка привела до влади зеленого скомороха своїм життям по-новому.
Який же це свій ? Це такиий саме ворог як і зек чи кучма.
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02.10.2021 23:15 Ответить
Вам потрібен процес (вічний), чи результат, зрозуміло, що Ви самий крутий патріот, але знайдіть зараз" зрадника",який на вищій державній посаді зробив насьогодні для захисту українства більше Порошенка Ігнорування обєктивної реальності і неможливість прийти до остаточного результата привела націонал. і патріотів до вибору цього президента. До знищення краіни додали ще йзнущання(закон антисеміт),А що стосується особисто мене (до тексту відношення це не має,проте самі намалювались), хоч і не такий крутий патріот, але з кінця 13 р у стороні не стояв. Доречі продадуть землі тисячами гектар-зараз це друга головна біль країни, то пишить- хоть трісніть, мрійте- хоч залийтесь ,гризіться далі до скону все ,що зроблено досі, буде марно. Ось чому ,яще зВами спілкуюсь бо є ще час нам шось зробить. З повагою я.
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04.10.2021 07:59 Ответить
В мене до вас була б хоч якась повага, якби ви були просто задурманені парашенківської блекотою. Але ж ви свідомо сповідуєте ідеологію рошенівського цинізму і лицемірства.
На жіль через бани рошенівських лакуз-адмінів дискусія втрачає свою динаміку і сенс взагалі.
Як можна стверджувати, що більше петі ніхто не зробив? Ніхто більше не зробив зла ? Так, згоден. Бо зек, кучма, зеля - то вороги відветрі, відкриті. А петя - погань що вбралася у вишиванку і під українським прапором завела країну під дурного хату, підтершись життями Небесної Сотні і загиблих у війні? Збагатившись на крові, повішавши на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву( хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ !). Мінський договорняк--ошийник на шиї українців, за який ***** смикає 8 й рік! Його судова реформа по-новому відхаркуватиметься нам кров'ю ще дуже довго. Торгівля з окупантом і ордло під час війни, кришування бізнесу ригів і банків друзів ***** в Україні під час війни... Лиходіянням сивочолого юди немає ані межі, ані терміну давності.
А зелений дегенерат лише втілює в життя доробок мародера. Хіба вони не голосували РАЗОМ за ринок землі аби пограбувати безмізких гоїв остаточно ? Хіба венедиктова не закрила всі кримінальні справи по роттердам + ? Хіба СН і ЄС голосувати за нову тск по Іловайську ? Зате РАЗОМ із жопаблоком голосували за особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків....ФАКТИ, від яких не відмахнешся. І за це їх всіх судитимуть коли прийде час справжньої української влади.
Завдячуючи петрику була стврена лнр, коли 17 червня 2014 він наказав вивести ЗСУ з абсолютно ВІЛЬНОГО лугагська. 5 липня 2014, давши наказ не чіпати колону гіркіна зі Слов'янська на Донецьк, петя став генератором створення днр. Здавши Дебальцеве (яке за умовами мінська має бути на підконтрольній Україні території), петя дозволив з'єднати лнр і днр. І ЖОДНОГО разу не згадав про це. Лише за 1 рік мінських угод бойовики збільшили свою територію більш ніж у 2, 5 рази.
Попри повідомлення сбу і зовнішньої розвідки про вторгнення раша військ на територію України від початку серпня 2014, петя свідомо проігнорував важкий стан справ на фронті, домовився про зелений коридор з *****м і спокійно провів парад з технікою, яка могла підтримати хлопців під Іловайськом
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07.10.2021 17:59 Ответить
Вибачаюсь,але більше допомогти ні Вам ні країні не можу може й самовпенено - ну згоден, Ваш рівень, попри все Вами зроблене-процес ,але потрібен результат втіша те що не кацапський запроданець -вибачаюсь, але все таки нажаль у другоми все таки я правий. ми все один одному розповіли -пропоную зупиниться, Всього найкращого, Слава Україні.
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07.10.2021 20:19 Ответить
Слава Нації ! Мене весь час банять, тому відповідаю лише зараз
Хто більше правий демонструють факти: Україна не реформована попри обіцянки життя по-новому, 8- й рік несе тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини з особливим статусом, ***** смикає за мінський нашийник, населення пограбоване олігархічними кланами (які досі при владі), національного відродження не відбулося...
І безперечно було б зрозуміліше, якби ви ще дотримувалися правил уживання на письмі розділових знаків.
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12.10.2021 11:58 Ответить
Надо посадить этого афериста. Думаете он патриот что пошёл в АТО , у него были совсем другие мотивы. Да и не был он толком на передовой как рассказывают те кто с ним рядом служил, и ранение фейковое получил. Он ещё и в АТО тёмных дел натворил на пожизненное.
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29.09.2021 10:37 Ответить
"Рассказывают это те, с дивана? Хоть один позывной назови!!!!!! Не кизди уж, "слушатель" ! Удивляет., почему НЕ ТЫ "был рядом"!!! Сэмэн конечно еще тот прохвост но шьют ему грехи, которые из пальца ваысосаны! так же, вдруг все забыли то, когда Сэмэн с поюратимами блокировали коммерческие составы поездов в лугандон и обратно, перекрывая жд-пути! Почему то, не вспоминают и не клянут тех кто с лугандонами, на крови, торговал, кто баблом карманы набивал, когда наша десантура жизни молодые отдавала!!!
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29.09.2021 11:26 Ответить
Так это ты наверное создал бат. Донбасс? Где ты воевало? На диване? Бот ватный, иди в спам!
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29.09.2021 11:31 Ответить
это такой же герой как из хрена молоток)))))) до войны это был очень известный аферист Костя Гришин-- который взял псевдоним Семенченко... из за которого полегло много бойцов батальона Донбасс..... впоследствии Семенченко лёг под Наталью Королевскую--уж больно рьяно защищал ее обогатительную фабрику во львовской обл г.Сосновка когда туда пришли вагоны с российским углем.... так что это уж больно мутный фраерок...
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29.09.2021 10:38 Ответить
Он был мутным ещё когда работал официантом в Крыму,его дружки сели за убийство а он смог убедить следствие что не избивал человека а только помогал связывать,затем быстренько свинтил в Донецк.
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29.09.2021 11:23 Ответить
Мутный твой ник и твое писалово! В спам, вата!
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29.09.2021 11:28 Ответить
сбу- холуї кримінальної олігархії
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29.09.2021 10:47 Ответить
"Ее деятельность была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности" - откровенная наглая ложь ФСБУ!!!
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29.09.2021 11:27 Ответить
Так а шо там з депутатом який вчинив ДТП, по вагнерівцям що?
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29.09.2021 11:30 Ответить
Охеренное количество тролляк поганых однозначно говорит о том, что дело левое, обвинения голимые и Страсбург камня на камне оставит от этого говна, от подонистой травли лубянской зеленой властью пратриотов Украины. И кто тут 3.14ит за бабло что при пете Семёну -Гришину была лафа - - жто 3.14-ж голимый, как и всё остальное ... Петя стрелял у негтнад головой , чтоб он снял блокаду на крови. Он не снял... Петя , руками сабакова и полутра тысячами космонавтов разогнал палаточный лагерь протеста, организованный СЕмёном и Саакашщвили ( но Саакашвили сдрыснул оттуда - испугался простуды) ..мирного протеста, которы требовал соблюдения Радой коалиционного соглашения... Семен огрёб от космонавтов первым , защищая мирных протестующих... петя загнал батальоны в ИЛовайский котёл,чтоб накрыть всех патриотов сразу... из этого лубянского тира никто не должен был выйти живым..НО даже там в котле батальон ДОнбасс (Слышите, суки!! именно батальон Семенченка ДОнбасс) контратаковал и дал бой... поджег танк и пару БТРов... покосил ихтамнетов сколько смог... и прорвался..И сквозь это всё говно Семенченко прорвётся тоже . Не сомневайтесь, уроды !
P.S. Возмоно , не все читатели знают, что когда Игорь Гришин взял в руки оружие против сепаров, когда он принимал бой под Карловкой - его семья в это время была ещё в ДОнецке... И чтоб семью не вычислили - он взял этот позывной Семен Семенченко. Спасая родных... А падлы ставят ему этот позывной в упрёк.. Эти поганые, не нюхавшие пороха тролляки , наверно, не знают, что у каждого бойца на передке есть позывной...
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29.09.2021 11:30 Ответить
красивая сказка но нет
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29.09.2021 11:43 Ответить
Что сказка? P.S.? Или бат "Айдвар" сказка? Или бат "Донбасс" сказка??? Или, действительно, как у *****- ихтамнет и выФсьоврьоти???! И войны с *****-педирацией нет? И, по-арестовичу, прогулка для мальчиков???
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29.09.2021 11:50 Ответить
угомонись - штаны порвешь на мотне
я не знаю батальона "айдвар" - это из мифов какой страны?
сказка про "стрельбу над головой" и "загнал добробаты в иловайск"
сказка про "полторы тысячи космонавтов" и "соблюдение коалиционного соглашения"
сказка про "семен отгреб"

во время иловайска гришин лежал в госпитале с раной в жопе и в соцсетях постил ситуацию в иловайске пытаясь качнуть киев под МО через своих подельников
во время михоалкомайдана там гришина небыло и никто его не паковал когда этих алкашей безтрусых разгоняли. да и ветеранов там небыло практически.
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29.09.2021 11:56 Ответить
Дешевый ты, фраерок! за опечатки цепляешься, штанами-мотнями. пытаешься потролить. Уверяю, все в пустую, ибо писец(писун) из тебя.,как из жопы АГС! А по-теме, скажи был ли Майдан? Были ли, Северодонецк, Лисичанск, Золотое, Попасная, или все с Иловайска начиналось??? Тебе бы, стротег. с пацанами из батов побеседовать! Уж очен ты говном пытаешься, на них. плюнуть!
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29.09.2021 12:09 Ответить
мне повторить тезис про "угомонись"? не доходит?
пацаны из "Донбаса"клянут семенченко за его трусость и продажность. это он взяв бабло у бени повел их в иловайск. это он предал их сдавая их позиции в твитере пытаясь получить себе политические дивиденты. это он разгонял зраду на пустом месте. пусть тебе жрет в обе дырки свою зраду. не жалко. пацанов которые имели несчастье быть под его командованием - жалко. его - нет.
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29.09.2021 12:14 Ответить
Под каждым словом подписываюсь! Троляки и эксПЭРДты, от дивана, позывных не имеют, только клички!
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29.09.2021 11:45 Ответить
Цікаво, і що тобі скаже мій позивний?!!! А ще більш цікаво, це чому за Костю Грішина і за Зе топлять оді і ті самі люди???
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29.09.2021 21:23 Ответить
А де ти побачив, що я за ЗЕ "топлю"??? Та й позивний твiй менi нi дочого!!! У мене сини до тепер у строю й сам у першому резервi, та волонтерю помалу( на скiльки пенсiйний бюджет дозволя) Казати бiльш нема чого! Прикро, що якесь мусорняве, з другоi лiнii, та блатною ксивою УБД, намагаэться мене, типу-заспокоiти, своiми епiстолярними висерами.
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30.09.2021 08:14 Ответить
В цій темі, чи взагалі? Пенсіонер резервіст першої черги?!!! Поржав. Закон прочитай спочатку. "Мусорняве" - якось мимо, тим паче, практично всі менти ненавидять Пороха, зіпсував їм всю малину. Блатна ксива УБД - теж мимо. Так ти і не відповів, чому за Костю Грішина та за Зе топлять одні й ті самі люди?
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30.09.2021 17:50 Ответить
Много слов, тебе что за количество *букоф* платят?
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29.09.2021 13:07 Ответить
Ну от, читаючі висери порохосвиноти, навіть ті люди, що мали сумнів, що риги і бариги - близнюки-браття, тепер впевнелись, що це - правда. Радіють арешту Першого Комбата "Донбасу": кацапо-ординці, ригонута нечисть і порохосвині. Причому. останні з перерахованих ГНИД, чомусь вважають себе "патріотами" України. Типова поведінка для шизофреників, а те що ці істоти - психічно хворі, знає вже вся Україна.
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29.09.2021 11:30 Ответить
Кошмар, что творится в стране! У власти зеленый лицемер и предатель страны.
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29.09.2021 11:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6iNi-nyu_1w Кива замовив напад на знайомого!
СБУ в упор не видит личной армии Кивы, зигующей в Киеве под фашисткую музыку. Не видит его заказы на убийства и реальные диверсии с гранатометом, включительно!
Зато увидела то, чего нет у Семенченко!
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29.09.2021 11:51 Ответить
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29.09.2021 12:40 Ответить
Шёл второй месяц голодовки
(голодовка по методу Савченко)
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29.09.2021 13:13 Ответить
По версии властьимущих Семенченко бандит тероррист контрабандист....такое в истории было когда Сталин героев второй мировой мордовал в лагеряхь.
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29.09.2021 13:48 Ответить
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29.09.2021 14:35 Ответить
Makar Baboker Порошавки кормятся не с Ольгино, а от Барыги.
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29.09.2021 18:28 Ответить
А ты, засранец, чьих???
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30.09.2021 08:17 Ответить
Хто ******** Семенченка - вони ще дочекаються, коли прийдуть за ними.
Нещасна країна, в якій так ставляться до тих, хто її захищає.
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29.09.2021 15:10 Ответить
Стерненко достоин уважения уже только за Блокаду в 2016 году!
Подорванные линии ЛЭП на Крым, жд сообщение, снабжающее завод Фирташа нашим титаном из Житомира - его работа.
Через пол года Барыга восстановил одну из взорванных линий и организовал поставки сырья титановой руды морским путем. . Это не мешает Джемилеву вступить в партию ЕС и приобщиться к делу Барыги. Все такие "патриоты", я смотрю. Но свой кошель ближе!
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29.09.2021 15:10 Ответить
Нікчеми повідкривали нікчемні справи-Семеньченко так бояться портнови,ермаки,бєні,клоуни......що б тільки нічого не робити та дармовий хліб їсти.
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29.09.2021 16:19 Ответить
А когда там ахметова-кучму закончат расследовать? Заодно и пинчука можно расследовать, и фирташа, и тимошенко, и много много других "гениальных бизесменов.
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29.09.2021 19:38 Ответить
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29.09.2021 21:40 Ответить
Волю С.Семенченко, якого продажне полусепарське сбу катує за вказівкою кдб-фсб!
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29.09.2021 20:22 Ответить
А я оце думаю - а чи не Ахметов йому мститься за блокаду торгівлі на крові?
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29.09.2021 21:17 Ответить
Интересно, кто заказал Семенченко? Кому он был не угоден?
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29.09.2021 21:23 Ответить
Медвечуки, ківі та уселяка шлає#ень зрадницька гуляє вільно а Добровольці та Патріоти отримують кримінальні впровадження.... це від ахметки 99% за зупинку вугілля з лидинири.
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29.09.2021 21:41 Ответить
гебня тупорила навіть сфальсифікувати справу не здатна.

Якби не просєпарські прокурвори і просєпарські "судді", то гебнява шняга розвалилася б на перших хвилинах судового засідання.
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30.09.2021 11:40 Ответить
 
 