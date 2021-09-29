СБУ заявила о завершении расследования по "делу Семенченко": в уголовном производстве фигурируют девять человек

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно девяти человек, среди которых бывший народный депутат Украины Семен Семенченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Производство велось сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)", - отметили в ведомстве.

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"Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования", - добавили в СБУ.

"В начале 2021 г. СБУ разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности. По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляли следователи СБУ в г.. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - заявили в СБУ.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца. 16 сентября суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 6 октября: материалы дела не передали из Соломенского райсуда.