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Морадминистрация намерена в 2-3 раза поднять зарплаты служащим для превращения в организацию с нулевой коррупцией, - глава ведомства

Морадминистрация намерена в 2-3 раза поднять зарплаты служащим для превращения в организацию с нулевой коррупцией, - глава ведомства

Государственная служба морского и речного транспорта (Морадминистрация) планирует поднять зарплаты служащим более чем в два-три раза за счет создания спецфонда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Морадминистрации Виталий Киндратив в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я вижу, что сегодня нормальная средняя заработная плата - это около 40 тыс. грн. То есть, мы должны понимать, что люди, которые находятся в порту, постоянно контактируют с бизнесом. И от их решений - прозрачных или непрозрачных - многое зависит. То есть, человек должен быть сыт, уверен, что завтра получит гарантированную государством заработную плату, сможет прокормить себя и семью. После консультаций с рынком у меня есть информация именно о таком уровне платы", - сказал он.

По его информации, средняя заработная плата в Морадминистрации сегодня составляет 14 тыс. грн, из расчета 11 тыс. грн в регионах, и 18 тыс. грн в центральном аппарате.

"Это - издевательство. Это не позволяет ни нанять нормальных людей, ни платить приличные деньги нормальным людям, которые еще есть в наших рядах", - подчеркивает глава ведомства.

В Морадминистрации совместно с Нацагентством по предупреждению коррупции проработали коррупционные риски, которые могут быть в Морской администрации и теперь планируют максимально уйти в регламенты и процедуры, чтобы минимизировать человеческий фактор при принятии любых решений.

"С одной стороны, достойная заработная плата, с другой - контроль и нулевая толерантность к коррупции. Я думаю, что благодаря таким инструментам мы сможем в очень короткий период честно и публично заявить о том, что мы организация с нулевой коррупцией", - считает Киндратив.

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Он также отметил, что в мире существует так называемый "административный сбор", который платят суда и который направлен на обеспечение работы Морской администрации.

"У нас этот "административный сбор" идет напрямую в бюджет. И сейчас мы работаем над изменениями закона, чтобы сделать спецфонд на содержание Морской администрации, который будет наполняться из этого "административного сбора"... И когда мы создадим спецфонд, мы сможем поднять заработную плату, привлечь хороших специалистов и снизить коррупционные риски", - подчеркнул глава Морадминистрации.

По его словам, в Украине сумма этого сбора зависит от количества судозаходов и варьируется в пределах от 170 млн грн до 190 млн грн.

Автор: 

коррупция (8560) порт (733) транспорт (1757) речной транспорт (14) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+8
Україна бореться з корупцією і хабарництвом підвищенням зарплатні,а з підвищенням зарплатні зростають і хабарі.Тож зробимо це разом.
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29.09.2021 10:37
+5
Им еще и к зарплате решили прибавить.
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29.09.2021 10:32
+4
Это не поможет. Повышение зарплаты судьям привело только к усилению их "аппетита" и новым тарифам на их "услуги"
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29.09.2021 10:47
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Правила форума Совет форумчан
Им еще и к зарплате решили прибавить.
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29.09.2021 10:32 Ответить
Морадміністрація не потрібна, її потрібно ліквідувати. Ми раніше працювали без морадміністрації і було менше корупції!
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29.09.2021 10:57 Ответить
Это теория, практика, как сам можешь видеть, другая. Как и во всех остальных областях.
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29.09.2021 11:01 Ответить
У нас є міністерство інфраструктури, там може бути департамент портів, навіщо нам окрема корупційна структура - морадміністрація? АМПУ створювали під конкретного начальника Одеського порту Павлюка, який хотів керувати всіма портами і готовий був за цю посаду платити мільйони доларів. АПМУ чи морадміністрація це абсолютно зайва структура яка нічим не займається крім корупції! Те саме можна сказати про Судову адміністрацію! Від ліквідації цих адміністрацій ми тільки виграємо, нічого не зміниться в роботі, але скоротяться витрати і зменшиться корупція!
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29.09.2021 11:37 Ответить
Україна бореться з корупцією і хабарництвом підвищенням зарплатні,а з підвищенням зарплатні зростають і хабарі.Тож зробимо це разом.
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29.09.2021 10:37 Ответить
чим тільки не виправдають тривіальне бажання отримувати більше)))
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29.09.2021 10:38 Ответить
ну звідки такі дурні ідеї???? до чого тут корупція? цей нарід капітально з'їхав з глузду
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29.09.2021 10:37 Ответить
"Железная" логика:
14 000 грн. - это фальшивые и не честные деньги, поэтому я работаю не честно и беру взятки
а 40 000 грн. - это настоящие деньги, поэтому я буду работать честно и не буду брать взятки.
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29.09.2021 10:39 Ответить
Там, я думаю, серийные взяткодатели и башку оторвать смогут, если не возьмет(раньше брал, а теперь носом крутит?). Менять их всех надо, как дискредитировавших себя.
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29.09.2021 11:03 Ответить
Превосходно! В дополнение к поборам с моряков добавить и зарплаты. А есть еще АМПУ, им тоже нужно добавить из судовых сборов, хотя в действительности, всю эту камарилью лучше "умножить на ноль", и морад и ампу. Вот поверьте, если бы их не было вообще, хуже не стало бы ни на йоту.
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29.09.2021 10:39 Ответить
Правильно.Сделайте всем служащим зарплаты как у Серлеща на УЗ.И это...Не надо никакого спецфонда.Просто попросите власть ввести еще один налог типа "военного сбора" для повышения зарплат ваших служащих.
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29.09.2021 10:42 Ответить
Рост з/п ведет только к росту размеров взяток.
А привлекать к ОТВЕТСТВЕННОСТИ не пробовали?
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29.09.2021 10:44 Ответить
Так какие проблемы, если хотят быть сытыми и прокормить семью? Пусть идут работать в плавсостав, там и заработают эти 40000 гривен и даже больше. Не , они хотят с 0900 до 1700 работать втеплом офисе, отдыхать в субботу - воскресенье и получать , как моряки.
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29.09.2021 10:47 Ответить
Это не поможет. Повышение зарплаты судьям привело только к усилению их "аппетита" и новым тарифам на их "услуги"
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29.09.2021 10:47 Ответить
Вот молодцы, мы говорит создадим спецфонд чтоб поднять себе зарплаты.
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29.09.2021 10:48 Ответить
А деньги для спецфонда возьмут у шкапчике.
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29.09.2021 10:50 Ответить
Это - грабли.
Повышайте.
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29.09.2021 10:49 Ответить
Судді мають дуже високу зарплату (відносно середньої в країні) і це дозволило остаточно знищити корупцію та побудувати діджитальну правову державу*!
* - але тільки для зепокидьків та 73 дупоголових прихільників.
То може краще не з/п піднімати, а дурнів та покидьків розмножувати?!
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29.09.2021 10:52 Ответить
Для этого сначала нужно сократить персонал в 2-3 раза. Или тупой избиратель и его заложники на 5 (!) лет привычно расплатятся налогами...
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29.09.2021 10:59 Ответить
Да хоть в тридцать раз повышайте - нет таких денег, которых было бы достточно. Всегда будет хотеться большую яхту купить...
Руки нужно рубить - страх включает мозги, а дорогой коньяк размягчает.
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29.09.2021 10:59 Ответить
а чем она занимается?
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29.09.2021 11:01 Ответить
(с)
-Где ты берешь деньги?
-В тумбочке.
-А в тумбочке откуда берутся?
-Жена их туда кладет.
-А у жены от куда деньги?
-Я ей даю?
-А ты их откуда береш???
-****** Я же сказал - В ТУМБОЧКЕ!
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29.09.2021 11:02 Ответить
Суддям вже підвищували. І що? Як брали такі беруть, тільки з урахуванням рівня інфляції.
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29.09.2021 11:03 Ответить
Судьям зарплаты уже поднимали и не раз. Сильно помогло? В Укрзализнице у топ менеджмента фантастические зарплаты - толку нет.
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29.09.2021 11:04 Ответить
Ха!
Денег много не бывает.
Как и "нулевой коррупции" в Украине.
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29.09.2021 11:09 Ответить
Не выйдет. Заставят.
Переаттестация моряков, слив технических вод в портах с кораблей и т.д. - это вотчина СБУ.
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29.09.2021 11:09 Ответить
Правильно . Чем они хуже укрзализныци , укрпочты , нафтогаза ? Руководству поднять до миллионов , а осталтным сотню накинуть . А нужно поднимать не "зарплаты " ( зарплата - это оплата за работу , в данном случае это вообще не уместно ) ,а максимальные сроки увеличить , как в Америке , и высшую меру наказанияя .
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29.09.2021 11:13 Ответить
З депутатами та міністрами ми це вже проходили, як були злодіями так і залишилися.
Ще Макс Вебер на початку 20-го сторіччя в своїй епохальній праці доводив що, простий ріст заробітньої плати ніяк не впливає на продуктивність і чесність робітника.
Якщо виконавець отримує тільки пряники то, результат буде той самий.
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29.09.2021 11:42 Ответить
Судьям подняли и шо? Судят по закону и совести?
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29.09.2021 12:02 Ответить
Надо в 10 раз как судьи. Судьи у нас самые неподкупные.
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29.09.2021 12:07 Ответить
Это суть морадминистрации - теперь она "общак" создает.
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29.09.2021 12:24 Ответить
Морадминистрация за последние 20 ле настолько проворовалсь, что им как и судьям надо поднимать зарплату. Только не в 2 раза. А раз в 10. Это предложение найдёт отклик среди воров в ВР Украины.
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29.09.2021 12:30 Ответить
Маленька зарплата, маленькі хабарі. Велика зарплата, великі хабарі. Краще зробити підрозділ "мисливців за головами" за добрій відсоток і дуже болючим для хабарника покаранням.
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29.09.2021 14:40 Ответить
 
 