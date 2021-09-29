Морадминистрация намерена в 2-3 раза поднять зарплаты служащим для превращения в организацию с нулевой коррупцией, - глава ведомства
Государственная служба морского и речного транспорта (Морадминистрация) планирует поднять зарплаты служащим более чем в два-три раза за счет создания спецфонда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Морадминистрации Виталий Киндратив в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я вижу, что сегодня нормальная средняя заработная плата - это около 40 тыс. грн. То есть, мы должны понимать, что люди, которые находятся в порту, постоянно контактируют с бизнесом. И от их решений - прозрачных или непрозрачных - многое зависит. То есть, человек должен быть сыт, уверен, что завтра получит гарантированную государством заработную плату, сможет прокормить себя и семью. После консультаций с рынком у меня есть информация именно о таком уровне платы", - сказал он.
По его информации, средняя заработная плата в Морадминистрации сегодня составляет 14 тыс. грн, из расчета 11 тыс. грн в регионах, и 18 тыс. грн в центральном аппарате.
"Это - издевательство. Это не позволяет ни нанять нормальных людей, ни платить приличные деньги нормальным людям, которые еще есть в наших рядах", - подчеркивает глава ведомства.
В Морадминистрации совместно с Нацагентством по предупреждению коррупции проработали коррупционные риски, которые могут быть в Морской администрации и теперь планируют максимально уйти в регламенты и процедуры, чтобы минимизировать человеческий фактор при принятии любых решений.
"С одной стороны, достойная заработная плата, с другой - контроль и нулевая толерантность к коррупции. Я думаю, что благодаря таким инструментам мы сможем в очень короткий период честно и публично заявить о том, что мы организация с нулевой коррупцией", - считает Киндратив.
Он также отметил, что в мире существует так называемый "административный сбор", который платят суда и который направлен на обеспечение работы Морской администрации.
"У нас этот "административный сбор" идет напрямую в бюджет. И сейчас мы работаем над изменениями закона, чтобы сделать спецфонд на содержание Морской администрации, который будет наполняться из этого "административного сбора"... И когда мы создадим спецфонд, мы сможем поднять заработную плату, привлечь хороших специалистов и снизить коррупционные риски", - подчеркнул глава Морадминистрации.
По его словам, в Украине сумма этого сбора зависит от количества судозаходов и варьируется в пределах от 170 млн грн до 190 млн грн.
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14 000 грн. - это фальшивые и не честные деньги, поэтому я работаю не честно и беру взятки
а 40 000 грн. - это настоящие деньги, поэтому я буду работать честно и не буду брать взятки.
А привлекать к ОТВЕТСТВЕННОСТИ не пробовали?
Повышайте.
* - але тільки для зепокидьків та 73 дупоголових прихільників.
То може краще не з/п піднімати, а дурнів та покидьків розмножувати?!
Руки нужно рубить - страх включает мозги, а дорогой коньяк размягчает.
-Где ты берешь деньги?
-В тумбочке.
-А в тумбочке откуда берутся?
-Жена их туда кладет.
-А у жены от куда деньги?
-Я ей даю?
-А ты их откуда береш???
-****** Я же сказал - В ТУМБОЧКЕ!
Денег много не бывает.
Как и "нулевой коррупции" в Украине.
Переаттестация моряков, слив технических вод в портах с кораблей и т.д. - это вотчина СБУ.
Ще Макс Вебер на початку 20-го сторіччя в своїй епохальній праці доводив що, простий ріст заробітньої плати ніяк не впливає на продуктивність і чесність робітника.
Якщо виконавець отримує тільки пряники то, результат буде той самий.