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Новости Коронавирус и карантин
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У 37% переболевших COVID-19 людей симптомы заболевания могут проявляться еще полгода, - исследование

У 37% переболевших COVID-19 людей симптомы заболевания могут проявляться еще полгода, - исследование

Каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы один симптом длительного COVID. Симптомы могут проявляться в течении трех-шести месяцев после болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Guardian.

Ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели исследование. Они привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.

Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом COVID, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения.

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Наиболее частыми симптомами были:

- проблемы с дыханием,

- абдоминальные симптомы,

- усталость,

- боль,

- беспокойство,

- депрессия.

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Если у тебя презедент клован-писькограй, а ты более менее нормальный человек и не зебил, то в такой ситуации такие симбтомы как:

- беспокойство,

- депрессия.

ЭТО НОРМА!!!!!!!
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29.09.2021 10:40
+2
Да, по полгода проблем с дыханием или абдоминальных болей это ж практически у всех. (сарказм)
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29.09.2021 11:16
+1
Такие симптомы и без какого либо заболевания могут у человека проявляться. Особенно беспокойство, депрессия, усталость.
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29.09.2021 11:02
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Ойойой, кокой ужоз
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29.09.2021 10:40 Ответить
Если у тебя презедент клован-писькограй, а ты более менее нормальный человек и не зебил, то в такой ситуации такие симбтомы как:

- беспокойство,

- депрессия.

ЭТО НОРМА!!!!!!!
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29.09.2021 10:40 Ответить
У тебе президент путін-х**ло.
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29.09.2021 10:52 Ответить
тебе виднее)
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29.09.2021 10:54 Ответить
деякі переносять дуже легко, а деякі вмирають. І це не абстрактні люди, а ті яких я знав особисто...
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29.09.2021 10:49 Ответить
Со многими потеря здоровья останется до конца жизни.
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29.09.2021 10:49 Ответить
Ну, это у них ненадолго.
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29.09.2021 11:10 Ответить
Ворог, я тебе насрізь бачу.
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29.09.2021 10:54 Ответить
В Ухані добре попрацювали.
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29.09.2021 10:58 Ответить
Такие симптомы и без какого либо заболевания могут у человека проявляться. Особенно беспокойство, депрессия, усталость.
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29.09.2021 11:02 Ответить
Да, по полгода проблем с дыханием или абдоминальных болей это ж практически у всех. (сарказм)
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29.09.2021 11:16 Ответить
А не уточните - это случаем у людей не после ИВЛ наблюдается с дыханием такие проблемы?
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29.09.2021 11:42 Ответить
Из попавших на ИВЛ умирает около 80%. Здесь говорится, что проблемы у 37% переболевших. Тогда умерших должно быть в разы больше, чем переболевших.
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29.09.2021 11:51 Ответить
Откуда проценты по умершим на ИВЛ?
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29.09.2021 14:14 Ответить
Да уже с полтора года трубят со всех утюгов, что выживаемость у ковидчиков, попавших на ИВЛ порядка 10-20%. Я взял большее значение по доброте душевной.
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29.09.2021 14:17 Ответить
Бог с ним, соглашусь с этой цифрой. Ну а после пневмонии естественно что некоторое время проблемы с дыханием могут быть.
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29.09.2021 14:19 Ответить
Чтобы не быть голословным
https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5*********************** Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля. Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5***********************
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29.09.2021 14:20 Ответить
Ну и потом, вполне естественно что если легкие были поражены пневмонией, то на восстановление нужно время. Помнится мне что распотякания вообще здесь ходили, что после пневмонии, вызванной ковидом легкие вообще не восстанавливаются. Более глупого бреда читать мне лично не приходилось.
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29.09.2021 14:16 Ответить
Если там пошло замещение соединительной тканью, то легкие восстановятся, но чел будет жить с фиброзом легких, спортсменом или долгожителем он не станет.
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29.09.2021 14:23 Ответить
Ну положим спортсмены сами долго не живут. А по окончании карьеры у них такой спектр проф заболеваний, что ковид просто детский лепет.
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29.09.2021 14:47 Ответить
Читаем внимательно: "спортсменом или долгожителем он не станет." Так что я в курсе.
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29.09.2021 14:50 Ответить
Ну просто по контексту написанного складывается впечатление что они как бы равнозначны.
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29.09.2021 14:52 Ответить
 
 