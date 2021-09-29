У 37% переболевших COVID-19 людей симптомы заболевания могут проявляться еще полгода, - исследование
Каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы один симптом длительного COVID. Симптомы могут проявляться в течении трех-шести месяцев после болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Guardian.
Ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели исследование. Они привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.
Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом COVID, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения.
Наиболее частыми симптомами были:
- проблемы с дыханием,
- абдоминальные симптомы,
- усталость,
- боль,
- беспокойство,
- депрессия.
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ЭТО НОРМА!!!!!!!
https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5*********************** Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля. Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5***********************