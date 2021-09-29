У 37% переболевших COVID-19 людей симптомы заболевания могут проявляться еще полгода, - исследование

Каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы один симптом длительного COVID. Симптомы могут проявляться в течении трех-шести месяцев после болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Guardian.

Ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели исследование. Они привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.

Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом COVID, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения.

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Наиболее частыми симптомами были:

- проблемы с дыханием,

- абдоминальные симптомы,

- усталость,

- боль,

- беспокойство,

- депрессия.