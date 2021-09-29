От коронавируса в Киеве за сутки умерли 7 человек, выявили 583 новых случая, - Кличко

В Киеве за сутки госпитализировали 58 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в Киеве выявили 583 подтвержденных случаев коронавируса (всего с начала пандемии 233 900 случаев).

Среди заболевших 327 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 188 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 32 девочки от 1 месяца до 17 лет и 36 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Кроме того, от коронавируса за сутки в Киеве умерли 7 человек (всего 5 385 умерших).

В то же время 58 пациентов были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 186 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

590 жителей столицы побороли коронавирус (всего 220 767 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (100), Деснянском (93) и в Соломенском (70).

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