Свыше 94% украинцев ощутили повышение цен за последний год. Большинство считает, что президент и Кабмин не могут эффективно преодолеть экономические проблемы, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Практически половина украинцев считают, что президент и Кабмин не способны найти эффективные механизмы для преодоления экономических проблем.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 16 - 21 сентября 2021 года компанией "СОЦИС", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, 46,7% респондентов полагают, что президент и правительство не способны найти эффективные механизмы для преодоления экономических проблем. При этом 41,6% опрошенных уверены, что президент и правительство частично эффективны в решении данных проблем. Только 4,3% респондентов выразили уверенность, что президент и правительство находят эффективные механизмы для преодоления экономических проблем.

Большинство респондентов - 33,6% полагают, что ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет президент Украины.

Читайте также: Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Кроме этого, 94,6% респондентов отметили, что в текущем году их семья ощутила повышение цен. Не ощутили его на себе лишь 3,5% опрошенных. 64,3% заявили, что за последний год финансовое состояние их семьи ухудшилось, в то же время у 4% опрошенных финансовое состояние улучшилось.





62,3% респондентов полагают, что вопрос установления уровня коммунальных тарифов должны курировать президент и Кабмин, 28% опрошенных украинцев выразили уверенность, что данным вопросом должны заниматься местные власти.





Читайте на "Цензор.НЕТ": У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова

Интересным также является тот факт, что 76,1% респондентов не одобряют недавнее заявление советника главы ОПУ Тимофея Милованова о том, что 40-летним гражданам Украины не следует рассчитывать на пенсию и полагают, что он должен быть уволен за такие высказывания.