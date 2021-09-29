Свыше 94% украинцев ощутили повышение цен за последний год. Большинство считает, что президент и Кабмин не могут эффективно преодолеть экономические проблемы, - исследование. ИНФОГРАФИКА
Практически половина украинцев считают, что президент и Кабмин не способны найти эффективные механизмы для преодоления экономических проблем.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 16 - 21 сентября 2021 года компанией "СОЦИС", информирует Цензор.НЕТ.
Согласно исследованию, 46,7% респондентов полагают, что президент и правительство не способны найти эффективные механизмы для преодоления экономических проблем. При этом 41,6% опрошенных уверены, что президент и правительство частично эффективны в решении данных проблем. Только 4,3% респондентов выразили уверенность, что президент и правительство находят эффективные механизмы для преодоления экономических проблем.
Большинство респондентов - 33,6% полагают, что ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет президент Украины.
Кроме этого, 94,6% респондентов отметили, что в текущем году их семья ощутила повышение цен. Не ощутили его на себе лишь 3,5% опрошенных. 64,3% заявили, что за последний год финансовое состояние их семьи ухудшилось, в то же время у 4% опрошенных финансовое состояние улучшилось.
62,3% респондентов полагают, что вопрос установления уровня коммунальных тарифов должны курировать президент и Кабмин, 28% опрошенных украинцев выразили уверенность, что данным вопросом должны заниматься местные власти.
Интересным также является тот факт, что 76,1% респондентов не одобряют недавнее заявление советника главы ОПУ Тимофея Милованова о том, что 40-летним гражданам Украины не следует рассчитывать на пенсию и полагают, что он должен быть уволен за такие высказывания.
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Реальная картина.
и схераси ж оно взялося?
5.4%, ящитаю, но не суть.
Бедные нынче "правоохранители", вон, венедиктов(наверно), муж прокурорши, начальник киберполиции, не побрезговал, 600 тыщ компенсации у налогоплательщика отмутил...
даже не тяжело понять кто эти 4% полубохов ))))
ЗЕ и ЗЕ-кабмин экономические проблемы создают, а не преодолевают. И платить за все будут все равно украинцы.
Так что можно поздравить 73%. У них еще долгий и нелекий путь ерез пробитое дно.
Згадаймо вибореного та омріяного Президента Ющенка ...
Він усе правильно говорив , а за його спиною - сралися премьерка Юлька та нацбезпеківець Порох , + розборки депутатів ВР .
Пропрезидентив - і на кінець - більшість вважала , що це Ющенко у всьому винуватий
Насправді економікою завідують міністри з премьером на чолі + ВР повинна приймати відповідні закони.
Десь так ...
У Зеленского, в отличии от ВСЕХ остальных Президентов - РУЧНОЕ БОЛЬШИНСТВО КНОПКОНАЖИМАТЕЛЕЙ В Верховной Раде!
И ему, заменить кого угодно в Правительстве, как тебе высморкаться.
Весь КабМин полностью подконтролен Зеленскому и выполняет ВСЕ его хотелки.
Обрання кравчука, а не Чорновола.
Не доведена до кінця Революція Гідності.
А мне нормальдос. Мясо в общих чертах в цене не изменилось, а на скоко там остальное мне даже и не интересно
Тем не менее зебилам и ковидобесам пламенный превед
Злочинна спадковість і сутність влади зберігається вже 30 років. Національні ресурси, бюджетоутворюючі підприємства, облгази, обленерго, засоби виробництва, змі... все в руках бандитів. Ринку праці як не було, так і немає. Міжнародних інвестицій немає..В країні панує олігархічний феодалізм. Пострадянська, сировинна модель управління державою . Які можуть бути покращення ?
Если цены объективно выросли, то что значит "ощутили/не ощутили"? Это как во время дождя спросить водителя в авто: Вы ощущаете что на улице идет дождь?
Вопрос про "коммунальные тарифы" ваще порвал. Т.е. это "мiсцева влада" устанавливает цену на куб газа и квт/ч электроэнергии? Серьезно? А почему бы тогда и на литр бензина "мiсцевой владе" цену не устанавливать? Или на тонну металла для строек?
Это временно.
Да и так тебе скажу. Многие продукты... мягко говоря несъедобны. По работе брали пельмени и вареники из Дино... я за это гуано и копейки в следующий раз не дам.
По полуфабрикатам тоже полный аллес...
В ковид это все еще усугубилось, потому как такого рода кризисы - своего рода проверка на прочность и если мелкие дистры туго сводят концы с концами то это шанс для крупных сетей половить потребителя на дисконты.
Есть передел и там кроме маркетинга еще более тяжелые инструменты в ход пошли - вроде обвинения и штрафа бедронки за "махинации" с происхождением Товара. Это при том, что некими схемами (я б рассказал, но не на камеру) пользуются все так или иначе...
В общем Польша пока в очень интересной фазе в сегменте модерн-трейд... но это, повторюсь, временно.
Откуда знаю? Работаю в направлении экспорта и знать такие вещи по рынкам - часть работы.
Их гуано стоит на полке с учетом всех налогов и наценок - как отпускная цена далеко не самой хорошей продукции у нас. Как раз за счет конкуренции и передела рынка. Но... на вкус нереальное гуано, я отказываюсь понимать как такое - едят...
Ребята, я сейчас цены, инфляцию и курс при "кровавой панде" вспомню - так еще больше посмеемся.
За все надо платить.