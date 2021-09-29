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Новости Коронавирус и карантин
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Более 80% умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

Более 80% умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет - не были вакцинированы, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

"На сегодняшний день лишь 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных - 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное - желание украинцев защититься от опасного вируса", - отметил Игорь Кузин, заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины.

Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, поскольку они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

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По состоянию на 28 сентября 2021, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.

карантин (16729) статистика (2310) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Так, так, ви ще встигли їх добити відсутністю медичного обслуговування, поганим харчуванням і хвилями психозу... Але зараз ви ж їх вакцинуєте і процес піде жвавіше. Хоча скорочення пенсіонерів на 300 000 за останній рік, це теж ваша заслуга і це непогане досягнення...
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29.09.2021 12:42
+3
Ну прям не вирус, а подарок Пенсионному фонду.
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29.09.2021 11:12
+3
Но пенсий все равно не будет, сказали откладывать
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29.09.2021 11:36
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Ну прям не вирус, а подарок Пенсионному фонду.
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29.09.2021 11:12 Ответить
Но пенсий все равно не будет, сказали откладывать
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29.09.2021 11:36 Ответить
Как минимум из статьи следует, что эффективность одной дозы близка к нулю.
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29.09.2021 11:33 Ответить
Если бы ты был прав, то доля привитых среди умерших не могла бы быть ниже 3,4%. (На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані проти COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%. )
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29.09.2021 11:48 Ответить
Я всегда прав, хехе
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29.09.2021 12:07 Ответить
98,3/1,7=57.82 А если бы прививки никак не влияли было бы соотношение 80/20=4. Итого вероятность умереть от ковида у привитых в 14,46 раза ниже, чем у непривитых.
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29.09.2021 11:45 Ответить
все это очень печально...

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, за 2020-г
287 501 - умерли от болезней системы кровообращения, это почти 70% от общего количества умерших.
58 516 умерли от новообразований,
20 709 - ковида
и столько же - 20 701 - от внешних причин (ДТП, пожары, утопление, суициды).
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29.09.2021 11:51 Ответить
Да, но данные по ковиду - там реально ковид 9,5 месяцев был, начиная с 1 умершего 13 марта, а по остальным причинам спертность уже была на опр. уровне с 1 января. И в ДТП за 2020 погибло около 3500 человек. Если брать устоявшийся уровень пандемии с 1 июля 2020 по 31 июня 2021 там будет 51 тысяча умерших.
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29.09.2021 11:57 Ответить
даже с Вашими поправками и уточнениями сердечно-сосудистые все равно на перво месте, как и онкология - на втором.. ибо там важна своевременная и доступная диагностика (дороговизна которой отпугивает многих), опять же дорогие лекарства и космические цены на лечение... а это для многих тупик! (ну и непредсказуемые ДТП, пожары, суициды... и боевые потери)
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29.09.2021 12:11 Ответить
Ну, сравнивать смертность от целого класса болеззней (ССЗ - там и гипертония, и ишемия и аритмия и стенокардия и инсульт и тп, по онкологиии там тоже куча заболеваний с разной этиологией, симптоматикой и летальностью) со смертонстью от одного вида вирусов - давняя манипуляция антиваксеров. Но по пути на работу или в магазин вас легко могут заразить ковидом, а ССЗ и онкология, да и пожары с суицидом тут никакого риска не несут (ну разве что на голову упадет бросившийся с крыши онкобольной с канистрой бензина и факелом в руках).
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29.09.2021 12:23 Ответить
не спорю...
но все же - почему не вводят обязательное тестирование перед обязательной вакцинацией? может наличие антител у переболевшего тоже способно помочь организму не заболеть снова...
и поэтому пока ему и не нужна вакцинация (которая тоже не дает 100% гарантии) в обязательном формате, лишь бы бы быть куда-то допущенным? (т.е. результат теста (бесплатного от государства) мог бы быть приравнен к сертификату вакцинированного, но допустим с более коротки сроком - 6 мес или сколько там)
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29.09.2021 12:32 Ответить
1. Это довольно дорого.
2. Это не очень эффективно (обычно ждут 3-4 месяца после заболевания ковидом и вакцинируют)
3. Если чел может подтвердить, что болел ковидом менее, чем за 6 месяцев, то сертификат ему и без прививки дадут.
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29.09.2021 12:37 Ответить
Если крякнул от инфаркта или от инсульта, а тест на ковид положительный, то умер от ковиду и точка. Так малюется статистика
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29.09.2021 12:52 Ответить
Если тромбами в рез-те ковида забиты сосуды, то это и инфаркт и инсульт спровоцирует. Если у человека больное сердце, он избугает сильно бегать и по возможности тренируется, чтобы пробежка его не убила. Так и с ковидом - надо его избегать и тренировать имунную систему, т.е. вакцинироваться.
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29.09.2021 13:58 Ответить
А если человек болен раком, последняя стадия, пошли метастазы, но положительный тест на ковид, т тоже умер от коронавируса?
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29.09.2021 14:06 Ответить
Это патологоанатом устанавливает. Там может быть
причина - Дыхательная недостаточность
вследствие - пневмония
вследствие онкология 4 стадия, осложненная ковид-19
Или
причина - терминальная поливисцеропатия
вследствие - онкология 4 стадии, осложненная ковид-19.
Как-то так.
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29.09.2021 14:14 Ответить
А если коронавирус у человека в легкой форме и тромбоз не вызван коронавирусом, а тромб все равно оторвался, как это было раньше, в те времена когда еще не было коронавируса, то это тогда что? тоже умер от коронавируса?
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29.09.2021 14:09 Ответить
Читай и развлекайся
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf
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29.09.2021 14:15 Ответить
Это все прекрасно, что описана методика, только вот у нас этим никто не заморачивается. Умер человек, тест положительный? Бинго...
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29.09.2021 14:30 Ответить
Середня тривалість життя в Україні: чоловіки - 63 роки, жінки - 73 роки... Нічого дивного в тім, що смертність після 60+, висока. Сумно це констатувати, та рано чи пізно, помруть всі: і здорові, і хворі, і питущі і тверезі. Це - проза життя. А з вакцинацією діло вже доходить до абсурду. Не здивуюсь, коли померлу людину, без сертифікату, навіть на кладовище не пустять.
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29.09.2021 11:55 Ответить
Так, так, ви ще встигли їх добити відсутністю медичного обслуговування, поганим харчуванням і хвилями психозу... Але зараз ви ж їх вакцинуєте і процес піде жвавіше. Хоча скорочення пенсіонерів на 300 000 за останній рік, це теж ваша заслуга і це непогане досягнення...
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29.09.2021 12:42 Ответить
 
 