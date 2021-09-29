Более 80% умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав
98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет - не были вакцинированы, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
"На сегодняшний день лишь 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных - 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное - желание украинцев защититься от опасного вируса", - отметил Игорь Кузин, заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины.
Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, поскольку они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.
По состоянию на 28 сентября 2021, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.
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Согласно данным Государственной службы статистики Украины, за 2020-г
287 501 - умерли от болезней системы кровообращения, это почти 70% от общего количества умерших.
58 516 умерли от новообразований,
20 709 - ковида
и столько же - 20 701 - от внешних причин (ДТП, пожары, утопление, суициды).
но все же - почему не вводят обязательное тестирование перед обязательной вакцинацией? может наличие антител у переболевшего тоже способно помочь организму не заболеть снова...
и поэтому пока ему и не нужна вакцинация (которая тоже не дает 100% гарантии) в обязательном формате, лишь бы бы быть куда-то допущенным? (т.е. результат теста (бесплатного от государства) мог бы быть приравнен к сертификату вакцинированного, но допустим с более коротки сроком - 6 мес или сколько там)
2. Это не очень эффективно (обычно ждут 3-4 месяца после заболевания ковидом и вакцинируют)
3. Если чел может подтвердить, что болел ковидом менее, чем за 6 месяцев, то сертификат ему и без прививки дадут.
причина - Дыхательная недостаточность
вследствие - пневмония
вследствие онкология 4 стадия, осложненная ковид-19
Или
причина - терминальная поливисцеропатия
вследствие - онкология 4 стадии, осложненная ковид-19.
Как-то так.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf