Более 80% умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет - не были вакцинированы, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

"На сегодняшний день лишь 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных - 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное - желание украинцев защититься от опасного вируса", - отметил Игорь Кузин, заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины.

Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, поскольку они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

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По состоянию на 28 сентября 2021, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.