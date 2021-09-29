За три недели налоговой амнистии задекларировали 33 млн грн, 1,6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев
Украинские банки за три недели с момента старта кампании по добровольному декларированию активов физических лиц с 1 сентября задекларировали 33 млн грн.
Об этом сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев ("СН"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За три недели сентября у нас задекларировано почти 33 млн грн, 1,6 млн грн поступило в бюджет", – сказал он в ходе круглого стола "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись", организованного изданием "Экономическая правда" в среду.
Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.
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Как часто я это слыхал перед выборами 19 года, пробовал людей разубедить, что от клоуна, в жопе которого торчит рука Бени, и что Беня пожелает, то шут и сделает. Не переубедил никого. Ну а теперь лошары ЗЕбанутые жрите ложками, не обляпайтесь.
Конгинеально, как говорил Остап
Слямзил лимон 50 тысяч заплатить и спи спокойно
Ура пополнили бюджет ворюг
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.