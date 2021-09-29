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За три недели налоговой амнистии задекларировали 33 млн грн, 1,6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев

За три недели налоговой амнистии задекларировали 33 млн грн, 1,6 млн грн поступили в бюджет, -

Украинские банки за три недели с момента старта кампании по добровольному декларированию активов физических лиц с 1 сентября задекларировали 33 млн грн.

Об этом сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев ("СН"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За три недели сентября у нас задекларировано почти 33 млн грн, 1,6 млн грн поступило в бюджет", – сказал он в ходе круглого стола "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись", организованного изданием "Экономическая правда" в среду.

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Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.

Автор: 

амнистия (455) налоги (3238) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+14
Люди , не забывайте платить налоги. Когда вы их не платите, где то плачет ребенок Гетманцева или Третьяковой, которые не могут купить себе новый мерен или бентли.
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29.09.2021 11:49
+8
...выберем ЗЕлю и заживем как люди...
Как часто я это слыхал перед выборами 19 года, пробовал людей разубедить, что от клоуна, в жопе которого торчит рука Бени, и что Беня пожелает, то шут и сделает. Не переубедил никого. Ну а теперь лошары ЗЕбанутые жрите ложками, не обляпайтесь.
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29.09.2021 11:51
+7
То есть , я отложил себе деньги с зарплат, с которых заплатит все налоги, и теперь с этих отложенных денег, я опять должен заплатить налоги ????
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29.09.2021 12:00
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большая стирка..
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29.09.2021 11:46 Ответить
Суки зеленые...
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29.09.2021 11:48 Ответить
Люди , не забывайте платить налоги. Когда вы их не платите, где то плачет ребенок Гетманцева или Третьяковой, которые не могут купить себе новый мерен или бентли.
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29.09.2021 11:49 Ответить
могу поспорить - 90% это чиновники и депутанги. им скоро годовую декларацию заполнять
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29.09.2021 11:50 Ответить
...выберем ЗЕлю и заживем как люди...
Как часто я это слыхал перед выборами 19 года, пробовал людей разубедить, что от клоуна, в жопе которого торчит рука Бени, и что Беня пожелает, то шут и сделает. Не переубедил никого. Ну а теперь лошары ЗЕбанутые жрите ложками, не обляпайтесь.
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29.09.2021 11:51 Ответить
Тю ! Так ми також чули і від попєредніка - що заживемо « по- новому» . Як результат :по новому після виборів почали жити усі куми Сивочолого Гетьмана , та кум ***** який разом налагодив контрабанду з Даунбасу , і усякі там Ложкіни, Кононенки і Грановські
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29.09.2021 16:06 Ответить
Разводят ШОУ ЛОХОВ, пока олигархи распихивают свои активы по родственникам 😀😀
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29.09.2021 11:52 Ответить
C учетом что у нас состояния варьируются от десятков миллионов зеленых до сотен миллионов, а то и миллиардов.. То 33 миллиона гривен ( по сути немногим больше 1 миллиона долларов, это по сути разговор не о чем...)
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29.09.2021 11:57 Ответить
То есть , я отложил себе деньги с зарплат, с которых заплатит все налоги, и теперь с этих отложенных денег, я опять должен заплатить налоги ????
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29.09.2021 12:00 Ответить
Ні, це стосується тих, хто намутив і боїться показати.
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29.09.2021 12:02 Ответить
намутив это как? ездил в турцию, возил шмотки, 20 лет платил ФОП, откладывал 1000$ каждый месяц, собрал 200 000 $. и жена ФОП + 200$. рассуди дядя....
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29.09.2021 12:13 Ответить
ой та сколько у Вас тех отложенных ))) (я не спрашиваю сколько, Боже упаси))) я, как и Вы, утверждаю, что это все сделано для отмывания миллионов украденных и ущемления-обворовывания, собравших по копеечке (ибо даже 5 % с собранных..ну допустим 20 000 баксов - это 1 000 подаренных дяде! а схераси??? они что были украдены у этого дяди????)
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29.09.2021 12:04 Ответить
где-то прочитал - было бы справедливо чтобы на зарплату депутатов и министров собирали по СМС или на их карту , а вот на лечение и операции больным (особенно детям) выделялось из бюджета...
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29.09.2021 12:00 Ответить
Що ж, в черговий раз гора породила мишу. Як і минулі рази надходження від подібних кампаній становить долі відсотку від суми, яку переводять заробітчани. Подібні амністії демонструють свою фінансово-економічну імпотентність.
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29.09.2021 12:01 Ответить
за неделю поисков стрелявших в шофера шефира водолазы добрались до моря
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29.09.2021 12:05 Ответить
Напевне декларував сам Гєтманцев, або його мама. 😊 Бо його статки явно не відповідають його заробітками. Тепер Гєтманцев очевидно сподівається що до нього запитань про походження його статків більше не буде. Хоча всім відомо, що вся його трудова діяльність була навколоб'юджетною на різних днржслужбових посадах і на заробітки за кордон він точн не їздив, як і підсобником на київських будовах ні дня не працював. Дуже Сподіваюся, що цей закон для легалізації крпдениз б' юджетних коштів наступною владою буде відмінений і Гєтманцев не лише буде позбавлений краденого, але й понесе за це кримінальну відповідальність
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29.09.2021 12:05 Ответить
Вам не смішно? Та Кирило Тимошенко тільки на чайові роздає такі суми...
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29.09.2021 12:05 Ответить
Решта - за кадром
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29.09.2021 12:09 Ответить
Хахаха, а дурачков то не так уж и многа
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29.09.2021 12:22 Ответить
в масштабе страны - копейки
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29.09.2021 12:32 Ответить
33 ляма / 3 недели = 11 в неделю * 52 = 572 000 000 грн.

Конгинеально, как говорил Остап
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29.09.2021 12:50 Ответить
Вообще круто
Слямзил лимон 50 тысяч заплатить и спи спокойно
Ура пополнили бюджет ворюг
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29.09.2021 12:51 Ответить
Шо там мама Гетманцева задекларировала !?

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.

В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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29.09.2021 13:38 Ответить
Ого ! Аж €50 тисяч заробили . Можливо вистачить на перший внесок якомусь податківцю на Мейбек
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29.09.2021 15:56 Ответить
 
 