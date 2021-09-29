Прививку от коронавируса и гриппа можно делать в один день, - иммунолог Лапий
В Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунизации отмечают, что не стоит отказываться от прививки против гриппа, если вы планируете вакцинироваться от COVID-19, ведь это можно сделать даже одновременно.
Об этом заявил глава экспертов по вопросам иммунизации Федор Лапий в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом – риск смерти намного выше.
"27 сентября мы проголосовали, что прививки от гриппа можно проводить в один день с любым интервалом с вакцинами против COVID-19. Это не означает, что это решение будет легитимным. Это наша рекомендация для Минздрава", - отметил Лапий.
Впрочем, по его словам, относительно вакцинации против других инфекционных болезней решили сохранить 14-дневный интервал между введением двух разных вакцин.
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