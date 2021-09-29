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Новости Коронавирус и карантин
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Прививку от коронавируса и гриппа можно делать в один день, - иммунолог Лапий

Прививку от коронавируса и гриппа можно делать в один день, - иммунолог Лапий

В Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунизации отмечают, что не стоит отказываться от прививки против гриппа, если вы планируете вакцинироваться от COVID-19, ведь это можно сделать даже одновременно.

Об этом заявил глава экспертов по вопросам иммунизации Федор Лапий в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом – риск смерти намного выше.

"27 сентября мы проголосовали, что прививки от гриппа можно проводить в один день с любым интервалом с вакцинами против COVID-19. Это не означает, что это решение будет легитимным. Это наша рекомендация для Минздрава", - отметил Лапий.

Впрочем, по его словам, относительно вакцинации против других инфекционных болезней решили сохранить 14-дневный интервал между введением двух разных вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты рекомендовали Минздраву начинать прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer

Автор: 

вакцина (3815) грипп (573) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
И от ящура тоже
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29.09.2021 12:25
+2
імунолог Лапій - що воно ще знає, крім закордонних фарма-препаратів під назвою "щеплення"?
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29.09.2021 12:39
+2
Написати свій нік мовою окупанта і ще обзивати опонентів москаликами!
Штирлиц вышел из леса. Что-то выдавало в нем русского разведчика, то ли красная звезда на шапке, то ли автомат ППШ на плече, то ли волочащийся сзади парашют.
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29.09.2021 12:40
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А можно и не делать....
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29.09.2021 12:06 Ответить
Ну так, звичайно. Зробити два щеплення і одразу відкинути копита.
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29.09.2021 12:07 Ответить
Один раз в жизни можно сделать всё.
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29.09.2021 12:17 Ответить
Дякую вам, за застереження, які ще поради від ФСБ росії ви можете нам запропонувати?
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29.09.2021 12:21 Ответить
Такие же боты у кацапов рассказывают о руке госдепа
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29.09.2021 12:24 Ответить
Знов поповські слова - госдеп. Давайте про фашизм, чоботи НАТО і зовнішнє управління. Ми готові читати вашу феесбешну маєчню.
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29.09.2021 12:27 Ответить
Дадада, ещё в тех местах именно нато маски призывает не носить
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29.09.2021 12:30 Ответить
Москалику, щось ти заблукав. Вчи краще методичку.
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29.09.2021 12:32 Ответить
Написати свій нік мовою окупанта і ще обзивати опонентів москаликами!
Штирлиц вышел из леса. Что-то выдавало в нем русского разведчика, то ли красная звезда на шапке, то ли автомат ППШ на плече, то ли волочащийся сзади парашют.
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29.09.2021 12:40 Ответить
Москалику, якщо ти одітий як москаль і поводишь себе як москаль то впн і український нік тебе не приховає.
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29.09.2021 12:44 Ответить
Сиди,обсихай! "розумник".
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29.09.2021 16:21 Ответить
Опудало, шо там не так.
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29.09.2021 16:22 Ответить
Дурнів розвелось забагато,як не в дупу то в мозок трахнуті.
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29.09.2021 16:25 Ответить
В таком случае пускай все медработники и служащие мед учреждений от министра до уборщицы (100%) вакцинируются двумя ( на пока, потом как я понимаю третьей) дозами препарата от ковида и одной дозой от гриппа. Ну а тогда вернемся к этому разговору Да и веры будет больше. Пока увы.
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29.09.2021 12:13 Ответить
Українець, сьогодня ти прислухався до поради агента ФСБ росії не вакцінуватись, а завтра ти вже потрапив у ковідну статистику.
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29.09.2021 12:19 Ответить
Дадада, сто лет прошло - мало чё изменилося

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29.09.2021 12:23 Ответить
Я це не змінилося. Ворог тепер на сході.
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29.09.2021 12:26 Ответить
Атак же можно. Станцевать румбу , на спине "иммунолога "
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29.09.2021 12:20 Ответить
И от ящура тоже
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29.09.2021 12:25 Ответить
імунолог Лапій - що воно ще знає, крім закордонних фарма-препаратів під назвою "щеплення"?
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29.09.2021 12:39 Ответить
Бійтесь ,тікайте від задньоприводних із Заходу. Вони то з жопою носяться і захищають її права,то з шприцом бігають. Не жаліють навіть дітей.
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29.09.2021 15:04 Ответить
 
 