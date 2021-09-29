Украинский оборонно-промышленный комплекс должен найти аналоги для более чем 3 тысяч комплектующих из РФ, - "Укроборонпром"
Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса, утвержденная Указом Президента Украины от 20 августа 2021, предусматривает полную ликвидацию зависимости от поставок материалов, комплектующих изделий, элементной базы, критических технологий из Российской Федерации. Во исполнение этого направления государственной военно-промышленной политики Укроборонпром подготовил перечень товаров, подлежащих импортозамещению.
Об этом стало известно на совместном круглом столе ГК "Укроборонпром" и Украинского союза промышленников и предпринимателей, который состоялся сегодня, 27 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.
"По состоянию на 2014 год зависимость предприятий Концерна от комплектующих российского производства составляла более 12 000 номенклатур различных видов продукции, - рассказал директор по закупкам "Укроборонпрома" Роман Аврамов. - Однако в течение 2014-2019 годов благодаря активному привлечению предприятиями Концерна украинских производителей, стран-партнеров и собственных производственных мощностей проведена замена около 4,5 тыс. позиций номенклатур товаров, а в 2020-м - еще 1,5 тысячи".
На сегодня обнародованный на сайте Концерна перечень товаров, которые подлежат импортозамещению, состоит из более 3000 единиц и постоянно обновляется: Продукция, которая требует замещения. В основном речь идет о необходимости в замене таких групп товаров: микро- и радиоэлектроника, спецсплавы и специальные материалы, подшипники, электроприборы, контрольно-измерительные приборы и другие компоненты.
"Потенциальные поставщики комплектующих могут подать заявку-предложение продукции, которая является аналогом российской, заполнив анкету на сайте Концерна. После рассмотрения заявки принимается решение о возможности применения аналога. В течение 2021 г в "Укроборонпром" обратился ряд отечественных и зарубежных компаний из США, Китая, Австрии", - добавили в концерне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но вот за такими учениями, как «Об'єднані зусілля» довелось наблюдать впервые. Совместный штурм небольшого городка, где засели и яростно отбивались, условные оккупанты, условной страны 404. Совместный штурм, это значит, что украинские бойцы (ВСУ и Нацгвардия) работали в тесном взаимодействии с военнослужащими стран, которые мы считаем нашими партнерами. США, Великобритания, Канада, Румыния, Литва, Эстония, Латвия и так далее. Всего в учениях задействованы представители 15 стран. Вместе работали на земле, вместе работали в воздухе.
Штурм городка вышел грандиозным. Взрывы пиротехники. Захлебывались очередями ПКМы. Оглушающее аханье танковых выстрелов. Хитрая «бэха» обороняющихся выскакивала из-за угла на считанные секунды, отстрелялась и свалила. Быстрое передвижение штурмовых групп, под прикрытием пулеметного и снайперского огня. Вертушки заходили на «боевой», чтобы после, прижавшись к земле, прошмыгнуть над верхушками деревьев и снова зайти на второй круг. Неожиданно было увидеть над полигоном «Чёрных ястребов». А что творила потом авиация!!! Это было нечто. Никогда не думал, что можно НЕ УСЛЫШАТЬ боевой самолёт (я так и не понял чьи это были птички), который скользит над землей, всего-то в километре от себя. Только визуальный контакт. Видишь, что с неба ястребом падает чёрная точка. Вот она. Близко. Совсем. Виден силуэт самолёта. А звука нет… Лишь только после условного огневого «привета», резкая свечка вверх и тебя прижимает к земле рёв двигателей. А с неба безмолвно падает следующий «коршун».
Но главные действия разворачивались там, куда посторонним доступ запрещён. В штабных кунгах, двумя ровными линиями спрятанными под маскировочными сетями. Я второй раз видел Сергея Наева. Хотя слышал о нем ещё тогда, в конце горячего 2014 года он командовал сектором «Б». Ожесточенные бои за ДАП, Пески, Авдеевку. А это армия, которая жизнями бойцов платила за кровавые уроки. Это мотивированные, но малочисленные добробаты с лёгким стрелковым. Это необстрелянные, наспех сформированные «террбаты», накшталт нашего 37-го. Это дни, недели, месяца, где одна тактическая ошибка могла стать роковой для всей страны. Уже тогда я был наслышан про крутой норов генерала Наева, который не зассал, вспомнив генеральские погоны, будущую пенсию и то, что можно это всё потерять вмиг. Не слёг на больничку, пока всё устаканится. Не сбежал из страны. Его учили воевать. И он ввязался в драку за свою Украину.
- Сергей Иванович, соответсвует ли действительности информация, что на фронт вернули все контрснайперские группы?
- Так!
- Ми повністю переналаштували роботу оперативного керування. Працюємо в тісній взаємодії з нашими партнерами. Ви самі бачити, скільки тут старших офіцерів з інших країн. Підготувати одну, дві, три батальйоні групи в складі наших військових разом з представниками Болгарії, Літви чи Румунії, це півсправи… До речі, ви самі бачили як фахово працювали представники ЗСУ та Нацгвардії… А ось налаштувати управління ціми підрозділами, це зовсім інше завдання. Спираючись на російські навчання, де відпрацьовувались декілька задач, як швидко окупувати Україну… - Генерал на секунду замолчал, зло сверкнув глазами, - Ми внесли певні корективи в нашу підготовку. А дещо, повністю переналаштували.
- Як настрій у союзників?
- Бойовий! - Ледве посміхнувся Сергій Іванович, - Вони дедалі більше розуміють, яка загроза зі сходу нависає на усією Європою. Розуміють, що саме Україна виступає тим самим запобіжником, від російської навали туди, в Європу. А тому працюють в повну силу.
На все наши вопросы, генерал-лейтенант Сергей Наев отвечал спокойно, по армейски уверенно и главное исчерпывающе. Не стараюсь спрятаться за витиеватыми отговорками, дабы мы поскорей отцепились от него. Разговор был на равных. Он и мы, солдаты своей страны. Так, что понимали друг друга с полуслова.
Слушая Командующего Объединёнными силами, лично у меня, всё больше и больше уверенности. В чем? Да во многом. И в том, что на самом высшем уровне военного командования Украины, четко понимают все вызовы и риски. Уверен в том, что Наев (при необходимости) вывернет мехом во внутрь кого угодно, чтобы добиться своего. И главное то, что человек на своём месте. Человек войны…
Учения «Об'єднані зусилля» продолжаются. Будут еще отработаны некоторые, очень важные задачи.
p.s. Жаль только, что два с половиной года так бездарно были смыты в унитаз. Но вины Залужного, Наева, Миргородского и других генералов, тех, кого знает вся страна, в этих про@бах нет и близко.
Андрей Петров
за це нинішні їх називали свинарчуками
23.09.2021Керівництво ДП "Антонов" підставило Україну та НАТО: новий "схематоз" у програмі SALIS (документи)
https://defence-ua.com/people_and_company/kerivnitstvo_dp_antonov_pidstavilo_ukrajinu_ta_nato_novij_shematoz_u_programi_salis_dokumenti-4841.html
Клістрони, магнетронів, лампи біжучої хвилі, лампи оберненої хвилі - без них наше ППО за кілька років стане небрєздатним
Поцікавтеся дослідженнями астрономів аматорів та УФОлогів, які будують з двох примітивних ТБ-тюнерів персональні пасивні радари для контролю верхніх шарів стратосфери. По-суті це, примітивні аналоги "Кольчуги".
Хто ще в світі використовує сьогодні аналогове лампове обладнання?
Ось вам https://web.archive.org/web/20110417013040/http://web.mit.edu/kimt/www/radar/ сторіночка "переможців" навчального курсу .