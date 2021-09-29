Украинский оборонно-промышленный комплекс должен найти аналоги для более чем 3 тысяч комплектующих из РФ, - "Укроборонпром"

Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса, утвержденная Указом Президента Украины от 20 августа 2021, предусматривает полную ликвидацию зависимости от поставок материалов, комплектующих изделий, элементной базы, критических технологий из Российской Федерации. Во исполнение этого направления государственной военно-промышленной политики Укроборонпром подготовил перечень товаров, подлежащих импортозамещению.

Об этом стало известно на совместном круглом столе ГК "Укроборонпром" и Украинского союза промышленников и предпринимателей, который состоялся сегодня, 27 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

"По состоянию на 2014 год зависимость предприятий Концерна от комплектующих российского производства составляла более 12 000 номенклатур различных видов продукции, - рассказал директор по закупкам "Укроборонпрома" Роман Аврамов. - Однако в течение 2014-2019 годов благодаря активному привлечению предприятиями Концерна украинских производителей, стран-партнеров и собственных производственных мощностей проведена замена около 4,5 тыс. позиций номенклатур товаров, а в 2020-м - еще 1,5 тысячи".

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На сегодня обнародованный на сайте Концерна перечень товаров, которые подлежат импортозамещению, состоит из более 3000 единиц и постоянно обновляется: Продукция, которая требует замещения. В основном речь идет о необходимости в замене таких групп товаров: микро- и радиоэлектроника, спецсплавы и специальные материалы, подшипники, электроприборы, контрольно-измерительные приборы и другие компоненты.

"Потенциальные поставщики комплектующих могут подать заявку-предложение продукции, которая является аналогом российской, заполнив анкету на сайте Концерна. После рассмотрения заявки принимается решение о возможности применения аналога. В течение 2021 г в "Укроборонпром" обратился ряд отечественных и зарубежных компаний из США, Китая, Австрии", - добавили в концерне.