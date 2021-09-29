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Новости Правосудие
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Суд обязал вернуть изъятое имущество массажному салону в Полтаве, который подозревали в предоставлении интимных услуг

Суд обязал вернуть изъятое имущество массажному салону в Полтаве, который подозревали в предоставлении интимных услуг

Во время обысков в массажном салоне правоохранители изъяли зеркала, картины, кровати, постельное белье, эротические костюмы и алкоголь. Позже суд обязал вернуть изъятое владельцу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Полтавщина", суд мотивировал решение тем, что эти вещи не являются подтверждением того, что салон предоставляет интимные услуги.

Так, 31 августа Октябрьский райсуд Полтавы рассмотрел ходатайство ООО "Комфортсервисегогруп" о возвращении изъятого имущества в массажном салона Ego Studio, который подозревают в предоставлении интимных услуг. Судья Владимир Бугрий обязал следователей вернуть изъятое.

22 февраля 2021 года активисты пришли в массажный салон Ego Studio и заявили, что это якобы бордель. Тогда полиция сообщила, что открыла уголовное производство в отношении салона за содержание места разврата (ч. 2 ст. 303 УК).

1 апреля полиция наведалась в заведение с обысками. Согласно материалам дела, уголовное производство в отношении массажного салона в Полтаве было открыто еще в 2019 году, но в октябре. За 1,5 года следователи провели ряд негласных следственно-розыскных действий, среди которых видеофиксация и допрос свидетелей.

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Но видео, которое должно подтверждать предоставления салоном интимных услуг, суд не признал доказательством. В материалах дела указано, что "... согласно проведенной судебно-медицинской (комиссионной) экспертизе, по всем имеющимся предоставленными материалами уголовного производства, в том числе и видеозаписи с фактом предоставления услуг массажа ... в котором указано, что на данной видеозаписи ( на котором имеется факт предоставления массажа и мастурбации) не видно, достигает ли мужчина оргазма, то есть происходит ли эякуляция (семяизвержения), но видно, как женщина салфеткой вытирает мужчине половой член и промежность...".

В ходатайстве о возвращении изъятого имущества ООО "Комфортсервисегогруп" указывало, что оно не является подозреваемым в указанном уголовном производстве, а его причастность к инкриминируемому преступлению не доказана.

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Среди изъятого были телефоны, карты, документы, мебель, постельное белье, эротические костюмы, телевизоры, видеокамеры и алкогольные напитки. В ходатайстве владелец имущества отметил, что телефоны использовались для связи между арендаторами и коллегами по работе, а кровати и диван, комплекты постельного белья, одежда, стиральная машина и другая техника - средства осуществления законной предпринимательской деятельности. Картины же, зеркала, телевизоры и другое - часть интерьера помещения предпринимателя ООО "Комфортсервисегогруп", которое официально предоставляет услуги массажа в Полтаве и платит в государственный бюджет все необходимые налоги и сборы.

Согласно судебному решению, ООО "Комфортсервисегогруп" смогло убедить и суд в легальности своей деятельности. Судья удовлетворил ходатайство об отмене ареста имущества и аргументировал это тем, что дальнейший его арест препятствует нормальной предпринимательской деятельности, а также наносит существенный ущерб фирме. Постановление обжалованию не подлежит.

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Автор: 

Тахтаулове (764) суд (25091) юстиция (758)


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Топ комментарии
+4
А кровати зачем изымали, что бы в отделении оказывать те же услуги?
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29.09.2021 12:11
+3
алкоголь і секс несумісні зазвичай...або те або інше)))
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29.09.2021 12:12
+2
А ****** за простой из бюджета компенсацию выплатят?
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29.09.2021 13:44
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А кровати зачем изымали, что бы в отделении оказывать те же услуги?
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29.09.2021 12:11 Ответить
королевство кривых ЗЕркал
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29.09.2021 14:53 Ответить
алкоголь і секс несумісні зазвичай...або те або інше)))
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29.09.2021 12:12 Ответить
ну вот )))) а когда муж снимал жену и выкладывал на "узкопрофильный" - это порно!!!
где ж смысл в заключениях этих крючкотворов?? только ли в сумме занесённого?? )))
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29.09.2021 12:15 Ответить
Ну дік там то он кончал, значит состав преступления на лице а тут - массаж полового органа,не более
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29.09.2021 12:31 Ответить
нет... там он деньги за выложенное получал и не платил налоги ))) а тут массажистки платили налоги ))) ну и не пожадничали и занесли (или отмассажировали) кого надо (кому надо))))
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29.09.2021 12:34 Ответить
правоохранители изъяли зеркала, картины, кровати, постельное белье, эротические костюмы и алкоголь. Источник: ???
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29.09.2021 12:16 Ответить
Ипаный стыд, все в городе знают про эту контору... Видно комуто абонемент на пару лет бесплатно достался...))) Я с Полтавы если что.
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29.09.2021 12:17 Ответить
У нас в Кременчуге как то сильно прижали эскортниц (фрилансерных) а до Полтавы долго ехать
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29.09.2021 12:21 Ответить
И што? Налогов не платили?
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29.09.2021 12:25 Ответить
Ну так податки платили як за масаж, а за інтим ж суми більші, значить недоплачували))
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29.09.2021 12:47 Ответить
кто посмел поднять руку на наше майно, это наша корова и мы её доим, у мента зарплата 10000 грн. он в день столько с одной точки имеет, а этих борделей как грязи, кровати верните
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29.09.2021 12:35 Ответить
Просто "суд" там постоянный клиент.

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29.09.2021 12:35 Ответить
Навіщо, 80 % суддів в Україні такі пі.дари, що їм туди й не потрібно.
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29.09.2021 12:43 Ответить
Согласно логики экспертов и судьи, если их кто то где то случайно поставит в позу зю и введет, то до момента семяизвержения это не будет считаться изнасилованием?)))
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29.09.2021 12:40 Ответить
Новости из милиции одна краше другой. То мужика за видео жены судят, то бравые милиционеры и прокуроры "уничтожают гнездо организованной преступности" в виде массажного салона, получают ордена, повышения "раскрываемости" и повышения по службе. А в этотвремя где-то наверху, продают "неолигахам Ахметову и Коломойскому" газ на всю зиму в три раза ниже рыночной цены. И ничего, никаких милиционеров с прокурорами и никаких массажных салонов....
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29.09.2021 12:48 Ответить
да с такими ценами на газ, вся Украина - стала "массажным салоном", где власть имущие нам "простату массажируют":
"- пальчик в попе чувствуешь?
- чувствую
- а ручки то - вот они !
- хм, ясно, значит, так и запишем - фокусник"
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29.09.2021 14:06 Ответить
кста - фокусник называется еще "престидижитатор" - уж очинь-но подозрительно на "диджитализацию" смахивает.
"Совпадениие ? Не думаю!"*-
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29.09.2021 14:08 Ответить
А ****** за простой из бюджета компенсацию выплатят?
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29.09.2021 13:44 Ответить
Корпоративна етика. Дві контори з однаковим принципом обслуговування заможних клієтів. Ворон ворону bro est.
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29.09.2021 13:45 Ответить
У нас что бордели и проституция яразрешены?
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29.09.2021 13:57 Ответить
административное нарушение. мелкое. типа громкой музыки, беспокоящей соседей, или хулиганки..
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29.09.2021 14:25 Ответить
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29.09.2021 14:52 Ответить
"...Судья удовлетворил ходатайство об отмене ареста имущества и аргументировал это тем, что дальнейший его арест препятствует нормальной предпринимательской деятельности, а также наносит существенный ущерб фирме..."

Якщо судді відірвати голову, то можна мотивувати тим, що вона йому більше не потрібна.
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29.09.2021 16:33 Ответить
 
 