Суд обязал вернуть изъятое имущество массажному салону в Полтаве, который подозревали в предоставлении интимных услуг

Во время обысков в массажном салоне правоохранители изъяли зеркала, картины, кровати, постельное белье, эротические костюмы и алкоголь. Позже суд обязал вернуть изъятое владельцу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Полтавщина", суд мотивировал решение тем, что эти вещи не являются подтверждением того, что салон предоставляет интимные услуги.

Так, 31 августа Октябрьский райсуд Полтавы рассмотрел ходатайство ООО "Комфортсервисегогруп" о возвращении изъятого имущества в массажном салона Ego Studio, который подозревают в предоставлении интимных услуг. Судья Владимир Бугрий обязал следователей вернуть изъятое.

22 февраля 2021 года активисты пришли в массажный салон Ego Studio и заявили, что это якобы бордель. Тогда полиция сообщила, что открыла уголовное производство в отношении салона за содержание места разврата (ч. 2 ст. 303 УК).

1 апреля полиция наведалась в заведение с обысками. Согласно материалам дела, уголовное производство в отношении массажного салона в Полтаве было открыто еще в 2019 году, но в октябре. За 1,5 года следователи провели ряд негласных следственно-розыскных действий, среди которых видеофиксация и допрос свидетелей.

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Но видео, которое должно подтверждать предоставления салоном интимных услуг, суд не признал доказательством. В материалах дела указано, что "... согласно проведенной судебно-медицинской (комиссионной) экспертизе, по всем имеющимся предоставленными материалами уголовного производства, в том числе и видеозаписи с фактом предоставления услуг массажа ... в котором указано, что на данной видеозаписи ( на котором имеется факт предоставления массажа и мастурбации) не видно, достигает ли мужчина оргазма, то есть происходит ли эякуляция (семяизвержения), но видно, как женщина салфеткой вытирает мужчине половой член и промежность...".

В ходатайстве о возвращении изъятого имущества ООО "Комфортсервисегогруп" указывало, что оно не является подозреваемым в указанном уголовном производстве, а его причастность к инкриминируемому преступлению не доказана.

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Среди изъятого были телефоны, карты, документы, мебель, постельное белье, эротические костюмы, телевизоры, видеокамеры и алкогольные напитки. В ходатайстве владелец имущества отметил, что телефоны использовались для связи между арендаторами и коллегами по работе, а кровати и диван, комплекты постельного белья, одежда, стиральная машина и другая техника - средства осуществления законной предпринимательской деятельности. Картины же, зеркала, телевизоры и другое - часть интерьера помещения предпринимателя ООО "Комфортсервисегогруп", которое официально предоставляет услуги массажа в Полтаве и платит в государственный бюджет все необходимые налоги и сборы.

Согласно судебному решению, ООО "Комфортсервисегогруп" смогло убедить и суд в легальности своей деятельности. Судья удовлетворил ходатайство об отмене ареста имущества и аргументировал это тем, что дальнейший его арест препятствует нормальной предпринимательской деятельности, а также наносит существенный ущерб фирме. Постановление обжалованию не подлежит.

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