Двое мужчин пытались сбыть в Киеве 229 тысяч фальшивых долларов США, оба задержаны, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители разоблачили дуэт злоумышленников в сбыте фальшивой иностранной валюты. Сообщники наладили незаконный бизнес по закупке за рубежом поддельных долларов США и евро и продажи их на территории Украины. Фигуранты задержаны при попытке сбыта 229 000 долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Следователи полиции Киева совместно с оперативными сотрудниками департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задержали двух человек за сбыт фальшивой иностранной валюты. Злоумышленниками оказались 42-летний уроженец Луганщины и 34-летний житель Львовской области.

Как рассказал начальник отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев, сообщники наладили незаконную деятельность по закупке поддельных долларов США и евро в других странах с последующей их продажей на территории Украины.

"Мы выяснили, что фигуранты через Интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушителей задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 229 тыс. долларов США. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы", - сообщил Киселев.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины - хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Также следователи обратились с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Фото: сайт полиции

Отмечается, что усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников преступной схемы.