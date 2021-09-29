Двое мужчин пытались сбыть в Киеве 229 тысяч фальшивых долларов США, оба задержаны, - полиция. ФОТОрепортаж
В Киеве правоохранители разоблачили дуэт злоумышленников в сбыте фальшивой иностранной валюты. Сообщники наладили незаконный бизнес по закупке за рубежом поддельных долларов США и евро и продажи их на территории Украины. Фигуранты задержаны при попытке сбыта 229 000 долларов США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева
Следователи полиции Киева совместно с оперативными сотрудниками департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задержали двух человек за сбыт фальшивой иностранной валюты. Злоумышленниками оказались 42-летний уроженец Луганщины и 34-летний житель Львовской области.
Как рассказал начальник отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев, сообщники наладили незаконную деятельность по закупке поддельных долларов США и евро в других странах с последующей их продажей на территории Украины.
"Мы выяснили, что фигуранты через Интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушителей задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 229 тыс. долларов США. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы", - сообщил Киселев.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины - хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.
Также следователи обратились с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Отмечается, что усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников преступной схемы.
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Не довіряю нашим силовим структурам ,рейдери та бандити скрізь ,де є великі гроші.
Де немає - нормальні люди.
https://24tv.ua/ru/pytali-zastavili-otdat-7-bitkojnov-sotrudniki-novosti-bitkoin_n1736347 https://24tv.ua/ru/pytali-zastavili-otdat-7-bitkojnov-sotrudniki-novosti-bitkoin_n1736347
Ці вже сіли ,чи просто догану написали?