Порошенко в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра: Любой режим несет в себе угрозу
Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, одно из самых тяжелых воспоминаний о Холокосте, это беспрецедентная в истории человечества катастрофа. Трудно поверить, что такое массовое и жестокое убийство произошло не в темные века дикого средневековья, а 80 лет назад, в середине двадцатого века.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Урочище Бабий Яр в считанные дни, 29-30 сентября, превратилось в жестокий конвейер смерти, где были убиты первые жертвы нацистской политики - более 30 тыс. киевских евреев. По данным ученых в 1941-1943 годах в Бабьем Яре нашли свой последний приют около 100 тыс. людей разных национальностей: евреев, украинцев, ромов, военнопленных, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других", - говорится в сообщении.
По словам Порошенко, сегодня все должны помнить: любой режим, который ни во что ставит не права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности.
"Для этих режимов жизни - ничто, а люди - лишь винтики в смертоносной машинерии диктаторов-параноиков. Трагические события прошлого требуют от нас воспитывать новые поколения на принципах уважения человеческого достоинства и толерантности. И нашим моральным долгом является точно не допустить повторения преступлений против человечества и человечности", - подчеркнул пятый президент.
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Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
Взагалі, вони привели червону чуму, то і пожинали плоди ненависті.
А ще, серед праведників чомусь відсутнє ім'я Митрополита Галицького Шептицького, певно даремо євреїв рятував, бо вони його ненавидять за українську позицію.
Книгу Роберта Конквіста "Жатва скорбі" треба вивчати в школі.
Число жертв Голодомору та Холокосту порівнюваємо.
А Ізраїль просто не хоче одержати ще одного ворога - московію.
Тим більше представники єврейського народу якраз пограбували українців. У них цілий синдикат при владі. Це правда, як не крути.
Будемо точними: держава Ізраїль офіційно не визнала Голодомор геноцідом - але ж держава - це не є "євреї взагалі". Ще раз повторюю: і Голодомор, і Холокост є геноціди відповідно українського і єврейського народів з мілліонами жертв лютої смерті. Пам'ятати людству надо і те, і те.
"представники єврейського народу якраз пограбували українців" - пишете ви. Маєте на увазі Коломойського з Фірташем? А чим краще Пінчук з Ахметовим? А Янукович з Лазаренко?
А навіщо більшість українців обрали цього неука і зрадника? Де відповідальність за свою долю?
"Євреї привели червону чуму" (?). Шановна, вивчайте історію по товстим книгам, слідкуйте за достовірністю даних.
2. Шахраї певного походження не обмежуються двома прізвищами. Їх значно більше. Куди не плюнь.. Навіть в центральній слідчій лабораторії начальство того ж походження - фальсифікує гучні справи.
3. Навіщо обрали - бо їх до того обробили канали, які належать .... здогадаєтесь кому ?
4. А ленін яких кровєй ?
2. No komments.
3. А своя голова де? Ми ж попереджали, ми ж приводили аргументи, ми ж викривали усяких бігусів-провокаторів, гордонів, білецьких, ноемів, лещенок та багатьох інших. Даремно. Ще й боюся, що оберуть його ж на наступний термін. Бо "він же свій!". Бо "він не краде!"
4. Здивували! Дід - Бланк. Ну, то що? Можна назвати купу тих і тих. Не на те звертаєте увагу.
Ти помітив, що вже всі кому не ліньки обтирають об нас чоботи.
(Во всяком случае, среди меня).
Может шо порохоботы подскажут...
И взрослые знают, и дети -
Мы радость творим на планете.
Порохоботы - это не игра!"©®
(аллюзия на известную песТню)
Порохоботи-братчики, візміть мене у свою артіль! Життя нема - отак кортить долучитися до славетної когорти гонорароотримувачів, так би мовити, припасти до цілющих лавандосових джерел. Я буду старанним і чемним порохоботом-підбарижником - в ім'я безкорисливої любові до грошових знаків вивчу і триматиму іспит з теорії інтенсивної пороботологіі; оволодію і здам практичний залік з агресивного порохоботінгу; днями й ночами крапатиму хоч пасквілі, хоч дифірамби; виливатиму хоч ****, хоч єлей в суворо визначеному гонорародавачем напрямку. За гонорар - де тільки й візьмуться: неабияке літературне обдарування, надзвичайний мистецький хист, блискуча авторська майстерність, ну і все таке інше.
Згоден на випробувальний термін з половинним гонораром сертифікованого порохобота.