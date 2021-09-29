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Порошенко в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра: Любой режим несет в себе угрозу

Порошенко в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра: Любой режим несет в себе угрозу

Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, одно из самых тяжелых воспоминаний о Холокосте, это беспрецедентная в истории человечества катастрофа. Трудно поверить, что такое массовое и жестокое убийство произошло не в темные века дикого средневековья, а 80 лет назад, в середине двадцатого века.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Урочище Бабий Яр в считанные дни, 29-30 сентября, превратилось в жестокий конвейер смерти, где были убиты первые жертвы нацистской политики - более 30 тыс. киевских евреев. По данным ученых в 1941-1943 годах в Бабьем Яре нашли свой последний приют около 100 тыс. людей разных национальностей: евреев, украинцев, ромов, военнопленных, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, сегодня все должны помнить: любой режим, который ни во что ставит не права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности.

"Для этих режимов жизни - ничто, а люди - лишь винтики в смертоносной машинерии диктаторов-параноиков. Трагические события прошлого требуют от нас воспитывать новые поколения на принципах уважения человеческого достоинства и толерантности. И нашим моральным долгом является точно не допустить повторения преступлений против человечества и человечности", - подчеркнул пятый президент.

Читайте: Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: "Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений". ФОТОрепортаж

Автор: 

Бабий Яр (188) память (1493) Порошенко Петр (19597)


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Топ комментарии
+14
Слова государственного деятеля.
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29.09.2021 12:27
+10
В савєцкай взагалі не казали про це.
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29.09.2021 12:35
+7
По данным ученых в 1941-1943 годах в Бабьем Яре нашли свой последний приют около 100 тыс. людей разных национальностей: евреев, украинцев, ромов, военнопленных, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других, - говорится в сообщении. Что не правда?
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29.09.2021 12:41
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Слова государственного деятеля.
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29.09.2021 12:27 Ответить
Нет!
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29.09.2021 12:38 Ответить
По данным ученых в 1941-1943 годах в Бабьем Яре нашли свой последний приют около 100 тыс. людей разных национальностей: евреев, украинцев, ромов, военнопленных, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других, - говорится в сообщении. Что не правда?
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29.09.2021 12:41 Ответить
Кот? Брысь…
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29.09.2021 14:29 Ответить
Ни советская Украина, ни независимая Украина за 80 лет не создала на месте Бабьего Яра никакого Мемориала безвинно погибшим.
Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
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29.09.2021 12:29 Ответить
В савєцкай взагалі не казали про це.
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29.09.2021 12:35 Ответить
Да то рускій маланєц-йому пох ващє.
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29.09.2021 12:37 Ответить
Это к зеленскому с ярмаком. Они курируют этот вопрос с россиянами
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29.09.2021 14:29 Ответить
Во всем у вас Зеленский виноват... Читай внимательно! Игнат говорит о 80 годах молчания! А что сделали 1-5 президенты независимой?
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29.09.2021 18:11 Ответить
Меня, откровенно говоря, больше беспокоит молчание о Голодоморе. Об этом не говорили в принципе и пытаются не слишком афишировать эту тему. Евреи позаботятся о том, чтобы помнили о Холокосте. А задача президентов Украины сделать так, чтобы не забывали о голоде в Украине.
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29.09.2021 18:42 Ответить
Взагалі то євреям плювати на виморених голодом українців. Вони навіть не визнали Голодомор геноцидом.
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29.09.2021 15:54 Ответить
Ксения,поезжай в Иерусалим и зайди в музей Холокоста "Яд вашем". Поймешь,кому плевать,кому нет. Больше всего евреев СССР от рук нацистов и местных полицаев погибло в Украине. Есть там и украинские "Праведники мира,спасавшие евреев. Моя бабушка и еще 7 родственников с детьми погибли в уманском гетто. Дедушку зарубили "щири украинцы" вместе с еще 20 евреями во дворе тюрьмы- в промежуток между уходом наших и приходом немцев! А светловолосую тетю Фаню в Гуляй-поле не выдал никто!...
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29.09.2021 18:34 Ответить
Євреї майстри перебріхувати..
Взагалі, вони привели червону чуму, то і пожинали плоди ненависті.
А ще, серед праведників чомусь відсутнє ім'я Митрополита Галицького Шептицького, певно даремо євреїв рятував, бо вони його ненавидять за українську позицію.
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29.09.2021 18:41 Ответить
Скільки євреїв ви опитали?
Книгу Роберта Конквіста "Жатва скорбі" треба вивчати в школі.
Число жертв Голодомору та Холокосту порівнюваємо.
А Ізраїль просто не хоче одержати ще одного ворога - московію.
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03.10.2021 12:25 Ответить
Ну нічого собі... вони не хочуть одержати нового ворога, тому краще із задоволенням плюнуть на наші жертви. А чого тоді я маю їхні почитати ? Яка моя справа до євреїв ?
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03.10.2021 12:36 Ответить
Ksenia VB: Ви про що? Хто "вони"? Чиї "їхні"? Ви хоч зрозуміли, про що я написав, і про що книга, на яку я посилаюсь? Ви її читали?
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04.10.2021 13:02 Ответить
Я вважаю називаю блюзнірством почитати холокост і в той же час нехтувати голодомором.
Тим більше представники єврейського народу якраз пограбували українців. У них цілий синдикат при владі. Це правда, як не крути.
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04.10.2021 15:19 Ответить
Ksenia VB: Ви не відповіли на моє питання; тобто - не читали.
Будемо точними: держава Ізраїль офіційно не визнала Голодомор геноцідом - але ж держава - це не є "євреї взагалі". Ще раз повторюю: і Голодомор, і Холокост є геноціди відповідно українського і єврейського народів з мілліонами жертв лютої смерті. Пам'ятати людству надо і те, і те.
"представники єврейського народу якраз пограбували українців" - пишете ви. Маєте на увазі Коломойського з Фірташем? А чим краще Пінчук з Ахметовим? А Янукович з Лазаренко?
А навіщо більшість українців обрали цього неука і зрадника? Де відповідальність за свою долю?
"Євреї привели червону чуму" (?). Шановна, вивчайте історію по товстим книгам, слідкуйте за достовірністю даних.
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05.10.2021 20:55 Ответить
1. Не читала.
2. Шахраї певного походження не обмежуються двома прізвищами. Їх значно більше. Куди не плюнь.. Навіть в центральній слідчій лабораторії начальство того ж походження - фальсифікує гучні справи.
3. Навіщо обрали - бо їх до того обробили канали, які належать .... здогадаєтесь кому ?
4. А ленін яких кровєй ?
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05.10.2021 22:07 Ответить
1. Дуже раджу прочитати. Книгу можна скачати в Інтернеті.
2. No komments.
3. А своя голова де? Ми ж попереджали, ми ж приводили аргументи, ми ж викривали усяких бігусів-провокаторів, гордонів, білецьких, ноемів, лещенок та багатьох інших. Даремно. Ще й боюся, що оберуть його ж на наступний термін. Бо "він же свій!". Бо "він не краде!"
4. Здивували! Дід - Бланк. Ну, то що? Можна назвати купу тих і тих. Не на те звертаєте увагу.
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06.10.2021 18:56 Ответить
До речі, позавчора росіянами було блоковано наші катера в Чорному морі. Зеленський показав себе зовсім з іншого боку ніж Порошенко- після його вибачень катерам дозволили повернутися додому.
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29.09.2021 12:38 Ответить
Сцикло є сцикло...
Ти помітив, що вже всі кому не ліньки обтирають об нас чоботи.
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29.09.2021 15:52 Ответить
Так режим порошенка теж вбивав, калічив, садив до в'язниці, тих хто не був з ним згоден. (Атовці, батальони, Лісник, Хорт всіх і не перелічиш.
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29.09.2021 14:31 Ответить
Ага , а ще він снідає немовлятами і вбив брата зеленського , чи дєрьмака , та какая рязніца ....так Олекса ?
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29.09.2021 15:06 Ответить
Топаз, Неля Штепа...
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29.09.2021 15:53 Ответить
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Не без того, чтобы ПиАрнуться на Бабьем Яру - а почему бы и нет(?) - евреев от этого не убудет. А так, ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. Вот только рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
Может шо порохоботы подскажут...
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29.09.2021 16:09 Ответить
В многих странах мира, построены мемориалы Холокоста, они построены, даже в далеких от Европы , Канаде, США, Австралии...., только в Украине и Белоруссии их нет ....
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29.09.2021 16:22 Ответить
"Порохоботы - это хорошо!
И взрослые знают, и дети -
Мы радость творим на планете.
Порохоботы - это не игра!"©®
(аллюзия на известную песТню)
Порохоботи-братчики, візміть мене у свою артіль! Життя нема - отак кортить долучитися до славетної когорти гонорароотримувачів, так би мовити, припасти до цілющих лавандосових джерел. Я буду старанним і чемним порохоботом-підбарижником - в ім'я безкорисливої ​​любові до грошових знаків вивчу і триматиму іспит з теорії інтенсивної пороботологіі; оволодію і здам практичний залік з агресивного порохоботінгу; днями й ночами крапатиму ​​хоч пасквілі, хоч дифірамби; виливатиму хоч ****, хоч єлей в суворо визначеному гонорародавачем напрямку. За гонорар - де тільки й візьмуться: неабияке літературне обдарування, надзвичайний мистецький хист, блискуча авторська майстерність, ну і все таке інше.
Згоден на випробувальний термін з половинним гонораром сертифікованого порохобота.
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29.09.2021 16:29 Ответить
 
 