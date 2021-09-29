Порошенко в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра: Любой режим несет в себе угрозу

Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, одно из самых тяжелых воспоминаний о Холокосте, это беспрецедентная в истории человечества катастрофа. Трудно поверить, что такое массовое и жестокое убийство произошло не в темные века дикого средневековья, а 80 лет назад, в середине двадцатого века.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Урочище Бабий Яр в считанные дни, 29-30 сентября, превратилось в жестокий конвейер смерти, где были убиты первые жертвы нацистской политики - более 30 тыс. киевских евреев. По данным ученых в 1941-1943 годах в Бабьем Яре нашли свой последний приют около 100 тыс. людей разных национальностей: евреев, украинцев, ромов, военнопленных, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, сегодня все должны помнить: любой режим, который ни во что ставит не права и свободы человека, несет в себе угрозу для самой человечности.

"Для этих режимов жизни - ничто, а люди - лишь винтики в смертоносной машинерии диктаторов-параноиков. Трагические события прошлого требуют от нас воспитывать новые поколения на принципах уважения человеческого достоинства и толерантности. И нашим моральным долгом является точно не допустить повторения преступлений против человечества и человечности", - подчеркнул пятый президент.

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