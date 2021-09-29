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Польша зафиксировала рекордный наплыв нелегалов из Беларуси: за сутки почти 500 попыток

Польша зафиксировала рекордный наплыв нелегалов из Беларуси: за сутки почти 500 попыток

Польские пограничники за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество нелегалов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси. Подобных попыток насчиталось почти 500.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пограничники зафиксировали 473 попытки незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу за минувшие сутки. Это пока рекорд", - говорится в сообщении.

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Однако, как пояснила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская, пограничникам удалось предотвратить все эти действия.

В общем, уже с начала сентября Польша зафиксировала почти 6 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

Автор: 

Беларусь (7889) граница (5264) мигранты (981) нелегалы (452) Польша (8407)


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Если арабы за "услуги" деньги Лукашенке платят то это никогда не прекратится. Полякам и литовцам рекомендую научиться стрелять по ногам.
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29.09.2021 12:43 Ответить
Полезут к нам?
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29.09.2021 12:54 Ответить
ага, тута их накормят и оденут ...
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29.09.2021 13:02 Ответить
не полезут, тут водки нет)
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29.09.2021 13:11 Ответить
До нас лізуть гірші.
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29.09.2021 14:03 Ответить
Від госпідарника бацьки втікає обдурений нарід. Як там радянські ГОСТИ і якісне молоко, морозиво технологію виготовлення якого СРСР взяли у американців?
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29.09.2021 13:19 Ответить
Есть очень простой способ как Польше избавиться от нелегалов: бросать задержанных зверушек в ров с крокодилами. Ах, да, Макрель и евросодержанки газпрома тут же начнут выражать свои взволнованности и озабоченности
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09.11.2021 09:46 Ответить
 
 