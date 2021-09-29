Россия второй день подряд бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19
Еще 22 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в РФ за минувшие сутки. Умерли за сутки 857 человек, это новое максимальное значение за всю пандемию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает российский оперштаб.
Отмечается, что показатель начал расти на прошлой неделе: 24 сентября сообщалось о 828 умерших, накануне умерли 852 человека.
Больше всего пациентов умерло в Москве - 65, в Санкт-Петербурге - 60, в Свердловской области - 41.
Общее число жертв COVID-19 в России достигло 206 388.
Поправились и выписаны с начала пандемии 6,653 млн пациентов, в том числе 18 456 за последние сутки.
Новые заражения фиксировались во всех 85 регионах страны. В Москве за сутки выявлено 3004 новых заболевших коронавирусом. В Петербурге - 1 933, в Московской области - 1 223 заболевших.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 487 138 случаев коронавирусной инфекции.
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лучше бы обсудили вопрос , что все без масок ходят
в Словакии все в масках , несмотря на 50% вакцинацию
Смотрю тыщща в день там за вчера, пропорции с 5.5 млн к 40 сами прикинете?
Была в Инсбруке в конце сентября - мокро и дождь , мерзко.
Мы можем въезжать в Австрию с ковид сертификатом . ( его тоже не спрашивают ) , но если поймают без него или без соблюдения карантина - штраф большой .
Если из Австрии въезжаешь в Словакию без ковид сертификата - 5 дней самоизоляции . Тоже не проверяют , но если поймают - большой штраф.
ПОРЯДОК ОСНОВАН НА ШТРАФАХ , а заодно и профилактика Ковид,
- нет, не захотевших продолжить существование ... на паРаше!