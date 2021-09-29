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Новости Коронавирус и карантин
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Россия второй день подряд бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19

Россия второй день подряд бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19

Еще 22 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в РФ за минувшие сутки. Умерли за сутки 857 человек, это новое максимальное значение за всю пандемию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает российский оперштаб.

Отмечается, что показатель начал расти на прошлой неделе: 24 сентября сообщалось о 828 умерших, накануне умерли 852 человека.

Больше всего пациентов умерло в Москве - 65, в Санкт-Петербурге - 60, в Свердловской области - 41.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 206 388.

Поправились и выписаны с начала пандемии 6,653 млн пациентов, в том числе 18 456 за последние сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 80% умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

Новые заражения фиксировались во всех 85 регионах страны. В Москве за сутки выявлено 3004 новых заболевших коронавирусом. В Петербурге - 1 933, в Московской области - 1 223 заболевших.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 487 138 случаев коронавирусной инфекции.

карантин (16729) россия (95467) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
І мені другий день підряд, як і до цього відверто насрати шо відбувається в ви гребній ямі цивілізації.
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29.09.2021 12:36
+8
Так держать!!!
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29.09.2021 12:31
+7
У них уже несколько месяцев смертность в диапазоне 800-900. Это цифры для лохов. Реальные в разы больше.
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29.09.2021 12:39
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Так держать!!!
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29.09.2021 12:31 Ответить
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29.09.2021 12:54 Ответить
Спутнік V працює.
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29.09.2021 12:33 Ответить
І мені другий день підряд, як і до цього відверто насрати шо відбувається в ви гребній ямі цивілізації.
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29.09.2021 12:36 Ответить
Верной дорогой идёте товарищи сейчас главное ,не останавливаться на достигнутом .
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29.09.2021 12:36 Ответить
вот зачем эта инфа ?

лучше бы обсудили вопрос , что все без масок ходят
в Словакии все в масках , несмотря на 50% вакцинацию
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29.09.2021 12:37 Ответить
Ну у нас 72% уринотерапией лечатся, зачем дебилам маски? Урина плохо через маску проходит.
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29.09.2021 12:48 Ответить
Ишо там у вас в словакии? Помогают масачки?
Смотрю тыщща в день там за вчера, пропорции с 5.5 млн к 40 сами прикинете?
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29.09.2021 12:56 Ответить
Приехал с Австрии, конкретно с Инсбрука, так там все без масок, на улицах толпы, все рестораны полные, жрут, пьют..На заправку захожу в маске, все смотрят, как на чумного, в отелях никто ковид сертификат не спрашивает.
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29.09.2021 13:12 Ответить
В Словакии в помещениях и транспорте все в масках .( а в Украине это вообще не соблюдается)
Была в Инсбруке в конце сентября - мокро и дождь , мерзко.
Мы можем въезжать в Австрию с ковид сертификатом . ( его тоже не спрашивают ) , но если поймают без него или без соблюдения карантина - штраф большой .
Если из Австрии въезжаешь в Словакию без ковид сертификата - 5 дней самоизоляции . Тоже не проверяют , но если поймают - большой штраф.
ПОРЯДОК ОСНОВАН НА ШТРАФАХ , а заодно и профилактика Ковид,
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29.09.2021 13:36 Ответить
Немного не в тему. Я был в Инсбруке 24,25 сентября и с погодой угадал, солнце, чистое небо, красота. В Чехии тоже в транспорте и магазинах в масках, а когда въезжаешь в Чехию, то приходит смс, чтобы заполнил приездной формуляр.
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29.09.2021 14:02 Ответить
Соблюдают элементарные меры защиты. И правильно .
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29.09.2021 14:31 Ответить
У них уже несколько месяцев смертность в диапазоне 800-900. Это цифры для лохов. Реальные в разы больше.
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29.09.2021 12:39 Ответить
Бабы еще нарожают!!!
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29.09.2021 12:55 Ответить
Был бы рад, но что там в реале совершено неизвестно
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29.09.2021 12:56 Ответить
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29.09.2021 12:43 Ответить
- 828 умерших?
- нет, не захотевших продолжить существование ... на паРаше!
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29.09.2021 13:03 Ответить
Я уже писал, что у меня друг, который жил в раше, умер от ковида, при этом был ,,вакцинирован" спутником. Вот такая ,,вакцина" мэйд ин раша, как и всё там
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29.09.2021 13:16 Ответить
 
 