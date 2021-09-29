Нацполиция и Минцифры разработали ПО для проверки COVID-сертификатов у граждан во время возможного локдауна, - Клименко

Компетентные органы имеют право проверять их COVID-сертификаты у граждан во время локдауна. Среди таких органов Национальная полиция.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность - это Держпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, Нацполиция и Минцифры разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат в "Дії" или сканировать бумажный его вариант.

"Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. Через несколько дней этот процесс полностью наладится", - отметил глава Нацполиции.

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