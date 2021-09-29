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Новости Коронавирус и карантин
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Нацполиция и Минцифры разработали ПО для проверки COVID-сертификатов у граждан во время возможного локдауна, - Клименко

Нацполиция и Минцифры разработали ПО для проверки COVID-сертификатов у граждан во время возможного локдауна, - Клименко

Компетентные органы имеют право проверять их COVID-сертификаты у граждан во время локдауна. Среди таких органов Национальная полиция.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность - это Держпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, Нацполиция и Минцифры разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат в "Дії" или сканировать бумажный его вариант.

"Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. Через несколько дней этот процесс полностью наладится", - отметил глава Нацполиции.

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Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16451) сертификат (226) программное обеспечение (56) Клименко Игорь (395) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Наверное без-ковид сертификата нельзя будет выходить на вулицу. Будут ходить мусорские патрули и проверять наличие
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29.09.2021 13:08
+3
Це тобі не тоталітарний совок. Це демократія.
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29.09.2021 13:14
+2
І особливо на мітингах в інших масових акціях перевірятимуть
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29.09.2021 13:27
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Самый непредсказуемый орган.
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29.09.2021 13:07 Ответить
Наверное без-ковид сертификата нельзя будет выходить на вулицу. Будут ходить мусорские патрули и проверять наличие
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29.09.2021 13:08 Ответить
Це тобі не тоталітарний совок. Це демократія.
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29.09.2021 13:14 Ответить
І особливо на мітингах в інших масових акціях перевірятимуть
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29.09.2021 13:27 Ответить
А тобі до ОПЖЖ за 230 гривень треба мітінгувати?
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29.09.2021 13:48 Ответить
ЄС і СН платять більше?
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29.09.2021 14:48 Ответить
Будуть. Однак на расєє наших патрулів не буде. Радуйся населення на расєє.
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29.09.2021 13:46 Ответить
це вже зашквар якийсь - поліція вже всіх злодіїв виловила мабуть...
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29.09.2021 14:01 Ответить
Це порушення Конституційних прав українців, тому причасні повині бути покарані.
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29.09.2021 14:18 Ответить
Опять будет "посмотрите в камеру,поверните голову влево,поверните голову вправо,попытка не удалась" (и так по кругу)?
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29.09.2021 14:25 Ответить
Ковидный сертификат - это медицинский документ , который не подлежит разглашению ! медицинский и вакцинный статус гражданина- это конфиденциальная информация и только гражданин впаве решать, хочет он кого то посвящать о своем статусе или нет ! И никто не может настаивать на разглашении своего медицинского или вакцинного статуса граждан !
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29.09.2021 19:16 Ответить
 
 