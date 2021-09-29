Уруский о реформе ОПК: В работе по ликвидации "Укроборонпрома" произошел промах, но такого, как сейчас, уже не будет

"Укроборонпром" подлежит демонтажу. Он не подлежит реформе, а только полной ликвидации.

Об этом в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову заявил вице-Премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Концептуальный подход к реформе ОПК мной был выложен Президенту Украины, и он с ним согласился. В конце концов был и подход ГК "Укроборонпром". Впрочем, Президент четко сказал, что мы идем по концепции, предложенной вице-премьер-министром. После чего была довольно непростая ситуация с проектом Закона Украины №3822 о реформировании предприятий ОПК государственной формы собственности. Была создана рабочая группа, куда был делегирован мой первый заместитель. В ее состав вошли народные депутаты и представители "Укроборонпрома", которые должны были доработать тот вариант, который наработал Концерн, в связи с тем, что появилось новое министерство, и это должно было быть учтено. К большому сожалению, я считаю, что эта работа - один из наших промахов. Ведь фактически мы не смогли отстоять вариант, где было бы учтена позиция министерства", - рассказал Уруский.

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"Мой подход был такой - "Укроборонпром" подлежит демонтажу. Он не подлежит реформе, а только полной ликвидации. В дальнейшем должны быть созданы новые управляющие структуры - две государственные холдинговые компании "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Это принципиально новые структуры, и по штату, и по функциональным обязанностям отличаются от тех задач, которые сегодня решает концерн "Укроборонпром". Но ситуация сложилась таким образом, что наш представитель, который был в составе рабоче группы, не имплементировал предложенные изменения. К сожалению, у меня времени не хватило, чтобы вникать в их работу и своевременно отреагировать. Когда документ уже вышел "наружу", то менять что-то было уже поздно", - добавил вице-премьер.

"Ддумаю, что здесь выход только один. Когда мы получим подписанный закон, Кабмин должен сделать поручение, расписать имплементацию этого закона. Думаю, что во всех этих подзаконных актах надо будет прописывать толкования. Ведь одни толкуют, что "Оборонительные системы Украины" - это тот самый Концерн, который якобы "трансформируется", - подчеркнул Уруский.

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"Уже не будет такого, как сейчас. Управляющие компании будут со штатом максимум 50 человек, а не 250-270, как это есть в "Укроборонпроме", - резюмировал он.

Подробнее читайте в интервью вице-Премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".