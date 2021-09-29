В начале октября на мосту Метро в Киеве частично ограничат движение транспорта на несколько дней, - КГГА. КАРТА

На мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупреждает КК "Киевавтодор".

"На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через р. Днепр поступают жалобы от водителей. Поэтому в рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы в направлении левого берега начнут в ночь на субботу 2 октября. Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик.

Во время работ движение будет частично ограничено.

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