В начале октября на мосту Метро в Киеве частично ограничат движение транспорта на несколько дней, - КГГА. КАРТА
На мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупреждает КК "Киевавтодор".
"На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через р. Днепр поступают жалобы от водителей. Поэтому в рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы в направлении левого берега начнут в ночь на субботу 2 октября. Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Об ограничениях движения и ремонтах столичных путей можно узнать в Telegram-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_traffic
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"Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами."
Вы в КГГА специально пробки создаете?
Давайте сразу в это время и на Патона с Северным мостом швы ремонтировать. Так работа по созданию пробок будет гораздо продуктивнее.