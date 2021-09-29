РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости
1 835 14

Если сохранится тренд по цене газа, то у Ивано-Франковска увеличится задолженность перед "Нафтогазом" еще на 120-140 млн грн, - мэр Марцинкив

Если сохранится тренд по цене газа, то у Ивано-Франковска увеличится задолженность перед

Ивано-Франковск будет вынужден увеличивать задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" по итогам отопительного сезона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в кулуарах Международного саммита мэров (IMS), который состоялся 28 сентября.

"Если сохранится тренд по цене газа, то дополнительные убытки коммунального предприятия ("Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". – Ред.) за отопительный сезон составят еще 120-140 млн грн. Сейчас у Ивано-Франковска задолженность перед "Нафтогазом" около 500 млн грн", - сказал Марцинкив.

По его словам, пока нет возможности избежать увеличения задолженности.

"Мы вынуждены удерживать тарифы для населения. Но более 80% в тарифе - это цена на газ", - подчеркнул Марцинкив.

Мэр отметил, что считает перспективным переход на небольшие котельные и индивидуальное отопление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка к отопительному сезону на финишной прямой. Тарифы останутся стабильными, - Шмыгаль

"Пора отходить от практики, когда одна котельная обслуживает треть города. Лучше пусть там, где мы не можем обеспечить качественное тепло, будет индивидуальное отопление, а там, где мы можем обеспечить – небольшие модульные котельные на несколько зданий или кварталов", - сказал Марцинкив.

По его оценке, такая практика поможет обеспечивать качественное тепло и будет менее затратной.

"Новые современные котельные будут строиться комплексно с новыми сетями или реновацией старых", - сообщил Марцинкив.

Ивано-Франковск (829) Марцинкив Руслан (99) отопительный сезон (530)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Долги отдают только трусы. Сократите фонд "заработной платы" Нафтогазу и его Наблюдательному Совету!
показать весь комментарий
29.09.2021 13:39
+2
Хватит рассказывать сказки за газ ,отдайте населению газ украинской добычи по себестоимости плюс накиньте 10-15% и всё .
показать весь комментарий
29.09.2021 13:39
+2
не , сырожа лещинка и такие ган доны как он- це святое
показать весь комментарий
29.09.2021 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Долги отдают только трусы. Сократите фонд "заработной платы" Нафтогазу и его Наблюдательному Совету!
показать весь комментарий
29.09.2021 13:39 Ответить
не , сырожа лещинка и такие ган доны как он- це святое
показать весь комментарий
29.09.2021 13:41 Ответить
Хватит рассказывать сказки за газ ,отдайте населению газ украинской добычи по себестоимости плюс накиньте 10-15% и всё .
показать весь комментарий
29.09.2021 13:39 Ответить
и всё, газа не будет...
показать весь комментарий
29.09.2021 15:01 Ответить
Таким как Светка Залищук, Наем, Сырожа Лещенко и прочие мерзости, не выплачивайте коррупционные деньги!
показать весь комментарий
29.09.2021 13:40 Ответить
стоимость украинского газа-1гр -1 куб, так что всей стране должны за переплату
показать весь комментарий
29.09.2021 13:40 Ответить
ціна на газ скоро впаде...це разова показова акція щоб змусити толерастів скоріше ввести Потік-2
показать весь комментарий
29.09.2021 13:43 Ответить
вероятно они это бздо(газ) будут скидывать в атмосферу, лишь бы побольше(подольше) навонять...
показать весь комментарий
29.09.2021 14:10 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2021 14:02 Ответить
Так де дівається газ українського добування, а це більше ніж 20мрд.куб. Для населення достатньо 14 мрд, щоб комфортно пережити зиму.
показать весь комментарий
29.09.2021 14:25 Ответить
за зиму зебилы должны вымерзнуть
показать весь комментарий
29.09.2021 15:04 Ответить
Та нічого страшного, отой велікан Васильок Вирастюк всьо порєшаєт.
показать весь комментарий
29.09.2021 16:06 Ответить
 
 