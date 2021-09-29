Если сохранится тренд по цене газа, то у Ивано-Франковска увеличится задолженность перед "Нафтогазом" еще на 120-140 млн грн, - мэр Марцинкив

Ивано-Франковск будет вынужден увеличивать задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" по итогам отопительного сезона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в кулуарах Международного саммита мэров (IMS), который состоялся 28 сентября.

"Если сохранится тренд по цене газа, то дополнительные убытки коммунального предприятия ("Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". – Ред.) за отопительный сезон составят еще 120-140 млн грн. Сейчас у Ивано-Франковска задолженность перед "Нафтогазом" около 500 млн грн", - сказал Марцинкив.

По его словам, пока нет возможности избежать увеличения задолженности.

"Мы вынуждены удерживать тарифы для населения. Но более 80% в тарифе - это цена на газ", - подчеркнул Марцинкив.

Мэр отметил, что считает перспективным переход на небольшие котельные и индивидуальное отопление.

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"Пора отходить от практики, когда одна котельная обслуживает треть города. Лучше пусть там, где мы не можем обеспечить качественное тепло, будет индивидуальное отопление, а там, где мы можем обеспечить – небольшие модульные котельные на несколько зданий или кварталов", - сказал Марцинкив.

По его оценке, такая практика поможет обеспечивать качественное тепло и будет менее затратной.

"Новые современные котельные будут строиться комплексно с новыми сетями или реновацией старых", - сообщил Марцинкив.