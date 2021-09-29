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Новости Коронавирус и карантин
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Штамм "Дельта" в значительном количестве присутствует в Украине и влияет на течение эпидемии, - Ляшко

Штамм

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Для госпитализации больных коронавирусом в Украине уже подготовлены 41 тыс. койко-мест, 90% которых обеспечены кислородом.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает прогнозировано ухудшаться", - отметил Ляшко, добавив, что в ближайшее время Украина может перейти отметку в 10 тыс. новых случаев выявления за сутки.

"С расширением возможностей секвенирования и анализа течения заболевания можно быть уверенным, что штамм "Дельта" имеет значительное присутствие в Украине и имеет влияние на течение эпидемии в нашей стране", - добавил он.

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По его словам, для госпитализации больных коронавирусом в Украине в настоящее время подготовлены 41 тыс. койко-мест, 90% которых обеспечены кислородом.

По данным на вчерашний день в медучреждениях находилось почти 18,5 тыс. пациентов с COVID-19 и подозрением.

"Нагрузка на медсистему остается контролированной", - добавил министр. 

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карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ичо? Вакцина против дельты ненене?
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29.09.2021 13:45 Ответить
Та не парься ти за нас, у вас все нормально. Спутнік В працює.
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29.09.2021 13:51 Ответить
 
 